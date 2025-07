“Artificial”, la película sobre Elon Musk, la traición de OpenAI y la batalla por $97.400 millones

La relación entre Musk y OpenAI ha estado marcada por la confrontación desde que el empresario abandonó la organización en 2018, tras haber sido uno de sus fundadores en 2015 junto a Altman y otros socios (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“La perfidia y el engaño son de proporciones shakesperianas”. Con esta frase, Elon Musk resumió su sentir tras la ruptura con OpenAI, en el contexto de una batalla legal que ha escalado hasta el punto de que, en 2025, intentó adquirir la compañía con una oferta de $97.400 millones. La respuesta de Sam Altman no tardó en llegar, con un mensaje en redes sociales: “no, gracias, pero compraremos Twitter por $9.740 millones si quieres”. Este intercambio, que ilustra la tensión entre dos de los nombres más influyentes en la inteligencia artificial, servirá de telón de fondo para Artificial, la nueva película dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Ike Barinholtz en el papel de Musk, según ha informado The Guardian.

La cinta, cuyo guion está a cargo del novelista Simon Rich, conocido por su trabajo en la comedia An American Pickle y por sus colaboraciones en el Observer, se centrará en el turbulento episodio de noviembre de 2024, cuando Altman fue destituido y posteriormente restituido como director ejecutivo de OpenAI en cuestión de días. El consejo de administración justificó la destitución alegando que Altman no fue “consistentemente sincero en sus comunicaciones”, pero la presión de la plantilla, que amenazó con dimitir en masa, forzó su regreso. Aunque los detalles argumentales permanecen sin confirmar, The Guardian señala que este periodo de crisis interna será el núcleo dramático de la película.

El filme transcurre cuando Altman fue destituido y posteriormente restituido como director ejecutivo de OpenAI en cuestión de días (Foto: REUTERS/Ken Cedeno)

El reparto de Artificial incluye también a Andrew Garfield, Monica Barbaro y Yura Borisov —este último conocido por su papel en Anora—, aunque aún no se han revelado los personajes que interpretarán. La elección de Barinholtz para encarnar a Musk resulta llamativa: el actor, nominado al Emmy por su papel como Sal Saperstein en la serie de comedia creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, ha destacado tanto delante como detrás de las cámaras, incluyendo su labor como cocreador de la serie Running Point junto a Kate Hudson.

La relación entre Musk y OpenAI ha estado marcada por la confrontación desde que el empresario abandonó la organización en 2018, tras haber sido uno de sus fundadores en 2015 junto a Altman y otros socios. En 2023, Musk lanzó su propia empresa rival, xAI, y desde entonces ambas partes han protagonizado una serie de demandas cruzadas. Musk ha acusado a OpenAI de traicionar su misión original sin ánimo de lucro al crear una filial con fines comerciales, y en agosto de 2024 inició acciones legales alegando que fue manipulado para cofundar la compañía. En abril, OpenAI respondió con una contrademanda, denunciando las “campañas maliciosas” y las “demandas hostigadoras” de Musk, según recoge The Guardian.

La dirección de Luca Guadagnino aporta un nuevo matiz a la historia. El cineasta acaba de finalizar el thriller "After the Hunt" (Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La dirección de Guadagnino aporta un nuevo matiz a la historia. El cineasta acaba de finalizar el thriller After the Hunt, protagonizado por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Garfield, que tendrá su estreno mundial en el festival de cine de Venecia. Artificial, por su parte, promete explorar no solo la pugna empresarial y legal, sino también las dinámicas personales y éticas que han definido la evolución de la inteligencia artificial en los últimos años.