Vuelve “Buckingham Nicks”, el eslabón perdido de la saga Fleetwood Mac

Buckingham Nicks: “Crying In The Night”, primer adelanto de la reedición

Las formaciones fueron cambiando, pero solo una versión de Fleetwood Mac alcanzó el estatus de leyenda. Tras unirse al grupo en 1974, la vocalista Stevie Nicks y el cantante-guitarrista Lindsey Buckingham revitalizaron a la banda británica de blues con una sensibilidad folk californiana. De esa combinación surgieron éxitos de pop rock como “Dreams”, “Don’t Stop”, “Gypsy” y más de una docena de canciones durante los siguientes 15 años.

Antes de Fleetwood Mac—y mucho antes de que su sociedad creativa terminara, aparentemente de manera permanente—Buckingham y Nicks grabaron un álbum juntos. Durante años, no fue fácil escucharlo.

Eso cambiará. El último fin de semana, ambos músicos publicaron una línea de “Frozen Love” en sus redes sociales. Se trata de una emotiva canción del álbum Buckingham Nicks, el disco que lanzaron en 1973 sin repercusión comercial. Mick Fleetwood, baterista de la banda, también se sumó y compartió un video en el que escucha “Frozen Love”, lo que generó entusiasmo entre los seguidores.

“La decisión de unirse como matrimonio a Fleetwood Mac en el momento justo, está en esta canción,” dice Fleetwood en el video. “Está en la música, que ha seguido sonando durante tantos años. Fue mágico entonces, es mágico ahora. Es una emoción.”

Tapa de "Buckingham Nicks", originalmente publicado en 1973

Las preguntas comenzaron: ¿Al fin colocarán Buckingham Nicks en plataformas de streaming, de donde ha estado ausente? ¿Se viene una remasterización? ¿Habrá reunión? El lunes apareció un cartel con la portada del álbum y la fecha “19 de septiembre” en Sunset Boulevard, Los Ángeles. El miércoles, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham la reedición a más de 50 años después del lanzamiento del único álbum completo como dúo.

El álbum de 1973 estableció el sonido Laurel Canyon del dúo, que convenció a Mick Fleetwood de pedirle a Buckingham que se sumara a la banda. Fleetwood buscó al guitarrista tras escuchar “Frozen Love” en los estudios Sound City, y Buckingham dejó en claro que él y Nicks—socios musicales y sentimentales—eran un paquete indivisible. Ambos se unieron pronto a Fleetwood Mac. “Ese álbum se mantiene bastante bien,” afirmó Buckingham en una entrevista de 2024 con Dan Rather. “No funcionó en lo comercial, pero sí fue notado. Y, más importante, lo notó Mick Fleetwood.”

La reedición, que Buckingham y Nicks insinuaron con frecuencia durante la década de 2010, llega después de décadas de discos piratas de seguidores. Tras quedar fuera de catálogo luego de que Polydor Records lo descatalogara, el álbum se convirtió en una pieza codiciada en tiendas de vinilos usados y, parcialmente, en recopilaciones de Nicks y Buckingham.

Flettwood Mac en 1978, en épocas de esplendor (Foto: Shutterstock)

El dueto “Crystal” fue regrabado para el álbum homónimo de Fleetwood Mac de 1975, con una producción más pulida que la del original, más mordaz. La animada “Don’t Let Me Down Again” formó parte de los setlists de la banda durante casi 15 años, apareciendo en el álbum en vivo de 1980. En las giras de 1974 como Buckingham Nicks, el dúo interpretó por primera vez futuras canciones del grupo como “Rhiannon” y “Monday Morning”.

El disco original Buckingham Nicks sigue siendo la mejor puerta de entrada para entender cómo Nicks y Buckingham transformaron a Fleetwood Mac y al rock clásico. La voz fuerte y segura de Nicks destaca en todas las canciones, mientras que la guitarra acústica de Buckingham sostiene la mayoría de los temas. Pero también se perciben ausencias. Aunque Nicks y Buckingham logran una buena combinación, resulta natural extrañar el aporte de Christine McVie en las armonías. Por su parte, los músicos de sesión—incluidos algunos que tocaron con Elvis Presley, John Lennon y Bob Dylan—no alcanzan la contundencia de la batería de Mick Fleetwood ni el bajo sólido y atento de John McVie.

El año pasado, los cantautores Madison Cunningham y Andrew Bird publicaron Cunningham Bird, una versión completa del álbum Buckingham Nicks, enfocada en el violín de Bird y la guitarra atenuada de Cunningham. Las melodías continúan destacando, en especial en las versiones minimalistas de “Crystal” y “Lola (My Love)”, que Cunningham calificó como una “balada blues sensual”. Bird argumentó que la ausencia de un relanzamiento oficial era una buena razón para grabar su versión.

Stevie Nicks y Lindsey Buckingham (YouTube/Fleetwood Mac)

“Es una precuela llena de historias de Fleetwood Mac, y se siente el drama en las canciones,” dijo Bird a Variety. “Eso me llamó la atención, que fuera inaccesible para muchos.”

Ese drama se volvió casi tan famoso como la música. Tras salir juntos a inicios de los años 70, Buckingham y Nicks rompieron su relación después de sumarse a Fleetwood Mac, y esa no fue la única relación conflictiva en el grupo. Las secuelas afectaron su vínculo profesional, y Buckingham se marchó tras el éxito de Tango in the Night en 1987. Nicks se fue en 1991. La formación de la era dorada se reunió en los 90, pero Buckingham fue expulsado en 2018. Christine McVie, quien ya se había alejado, murió en 2022. El año pasado, Nicks aseguró a la revista Mojo que “no hay ninguna posibilidad de reunir a Fleetwood Mac de ninguna forma”.

La música perdura, y las tensiones internas quedaron grabadas en Rumours, el álbum de 1977 que continúa en los rankings—recientemente ocupó el puesto 21 del Billboard 200 para la semana del 26 de julio. Pero la energía contenida ya se percibe en “Frozen Love”, que desemboca en un solo intenso, anticipo de The Chain, de 1977. En el conmovedor estribillo, Nicks y Buckingham cantan: “And if you go forward/ I’ll meet you there” (“Y si sigues adelante/ te encontraré ahí”), la línea de texto que ambos publicaron en Instagram. Tras años de distanciamiento, Nicks y Buckingham parecen dejar atrás sus diferencias para compartir parte de ese material inicial.

