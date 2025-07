La Tate reunirá a dos rivales de la pintura: William Turner y John Constable

La Tate Britain de Londres acogerá una exposición conjunta de Turner y Constable, dos de los paisajistas más influyentes del Reino Unido

Los afamados paisajistas ingleses J.M.W. Turner (1775-1851) y John Constable (1776-1837) tendrán una exposición conjunta en la Tate Britain de Londres en la que se explorará las vidas entrelazadas y el legado de dos de los artistas más venerados en el Reino Unido.

Con más de 170 pinturas y grabados, la muestra Turner y Constable: Rivales y Originales se enmarca en el 250 aniversario del nacimiento de ambos, que se produjo con tan solo un año de diferencia, anunció la galería londinense este martes en un comunicado.

La exposición, que estará abierta al público desde el 27 de noviembre de 2025 al 12 de abril de 2026, pretende hacer un viaje que parte en el contraste entre sus vidas tempranas -de la bulliciosa Londres de Turner al tranquilo Suffolk de Constable- hasta los puntos en los que convergen.

Reunirá obras de interés como The Burning of the Houses of Lords and Commons (1835) de Turner, propiedad del Museo de Arte de Cleveland (noroeste de EEUU) y que no se ha visto en el Reino Unido por más de un siglo, o The White Horse (1819), una de las piezas más reconocidas de Constable.

La muestra explora cómo Turner y Constable se abrieron paso en el competitivo mundo del paisajismo británico

También ahondará en cómo se abrieron paso en el por entonces competitivo mundo del paisajismo recorriendo distintas vías: Turner con sus viajes por Europa y el Reino Unido y Constable a través de su campestre tierra natal, en el este de Inglaterra.

En la muestra se exhibirán, entre otros objetos, la caja de pinturas y la silla de dibujo de Constable, junto a un grupo de láminas de estudio de nubes que se reunirá después de varios años para la exposición.

“Creadores de algunas de las obras más audaces y cautivadoras de la historia del arte británico, Turner y Constable transformaron la pintura de paisaje con sus dos visiones opuestas, elevando el género al reconocer su inagotable potencial inspirador”, sostuvo la Tate Britain.

Fuente: EFE.