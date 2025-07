Premios Emmy con récords de nominaciones, sorpresas y ausencias que indignan a la industria

Premios Emmy: las nominaciones que más sorprendieron (y las que no) (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Los votantes de los Emmy parecen adorar las series que empiezan con “S”. Succession de HBO arrasó en la temporada de premios. Luego, Shogun de FX batió récords con 18 premios. Este año, el drama a batir es Severance de Apple TV+, que obtuvo la impresionante cifra de 27 nominaciones al Emmy el martes por la mañana, incluyendo nominaciones para Adam Scott a mejor actor principal, Britt Lower a mejor actriz principal y la propia serie a mejor drama.

Esta cosecha de nominados deja claro que, por difícil que sea entrar en estas listas, también es bastante difícil salir de ellas. Martin Short fue nominado a mejor actor por Only Murders in the Building, a pesar de que esta temporada en particular le correspondía a Steve Martin. La temporada más floja de The White Lotus de Mike White recibió, sin embargo, 23 nominaciones. Hacks y The Bear siguen dominando la categoría de comedia, y Abbott Elementary sigue brillando como un rayo de esperanza para la televisión abierta, que normalmente no aparece en estas listas.

"The White Lotus"

También hay algunos nuevos ganadores obvios: la miniserie de HBO The Penguin, protagonizada por Colin Farrell como el supervillano de Batman y Cristin Milioti (cuya actuación aún me persigue) como su archienemigo, Sofia Falcone, tiene la friolera de 24 nominaciones. De la cosecha de comedia de este año, Nobody Wants This de Netflix y The Studio de Apple TV+ fueron las únicas comedias que realmente rompieron el muro de chefs, cómicos y detectives. The Studio lo hizo particularmente bien; de los seis nominados a actor invitado destacado, cinco trabajaron en la elegante sátira de Hollywood. La maravillosa y conmovedora Dying for Sex de FX recibió nominaciones a mejor miniserie, mejor actriz (para Michelle Williams), mejor actriz de reparto (para Jenny Slate), mejor actor de reparto (Rob Delaney), mejor guion y mejor dirección. Y The Pitt, un drama médico fantástico y desgarrador al estilo de una cadena televisiva con financiación, reparto y efectos especiales de prestigio, obtuvo 13 nominaciones, incluida una a mejor drama.

"El Juego del Calamar"

Como siempre, hubo algunos desaires. Ni siquiera Jon Hamm logró que los votantes reconocieran Your Friends & Neighbors de Apple TV+, un drama brillante y tonto (aunque entretenido) que parece generado algorítmicamente, como si alguien hubiera decidido pasar Breaking Bad por un filtro de Morning Show. The Four Seasons, el proyecto de Tina Fey para Netflix, coprotagonizado por ella misma, Steve Carell, Will Forte y Colman Domingo, solo obtuvo una nominación: Domingo como mejor actor de reparto. ¿Quizás esto lleve a Carell a reconsiderar interpretar a canallas encantadores pero atormentados? Hablando de exalumnos de The Office, Running Point de Mindy Kaling, Ike Barinholtz y Elaine Ko (protagonizada por Kate Hudson) no recibió el apoyo de los votantes de los Emmy, aunque Barinholtz sí obtuvo una nominación a mejor actor de reparto por su interpretación de Sal Saperstein, el compañero de Seth Rogen, en The Studio. Y la segunda temporada de El Juego del Calamar no merecía una nominación, en parte porque en realidad era media temporada. Tampoco The Last of Us, por la misma razón. Pero esta última obtuvo 16, mientras que la primera no obtuvo ninguna.

"The Last of Us"

En cuanto a las cosas que deberían haber sido reconocidas pero no lo fueron: Andor obtuvo 14 nominaciones, incluyendo mejor drama, pero para un fuerte contendiente a mejor programa, está sorprendentemente subrepresentado. ¿Ninguna nominación para Diego Luna? ¿Stellan Skarsgard? ¿Genevieve O’Reilly? ¿Adria Arjona? ¿Elizabeth Dulau? En la categoría de comedia, Bridget Everett merecía un lugar por su trabajo en Somebody Somewhere, aunque es gratificante ver la nominación de Jeff Hiller como actor de reparto destacado. En el frente de los programas de entrevistas, el programa de YouTube de Sean Evans, Hot Ones, claramente merece estar en la conversación, pero solo Jimmy Kimmel, The Daily Show y The Late Show With Stephen Colbert lograron el corte. (Seth Meyers también fue desairado.) Y nada prueba que los Emmy sean un indicador rezagado de calidad como el hecho de que The Rehearsal de Nathan Fielder, donde gasta un montón de dinero de HBO para hacer algunos de los programas de televisión más inteligentes, raros, aleatorios y fascinantes de la década, no recibió una nominación en la categoría de serie de comedia.

Hay buenas sorpresas: el reinicio de Matlock de CBS se anotó una victoria significativa, con Kathy Bates nominada por su agradable interpretación de una abogada detective. Otros avances agradables incluyen la nominación de Sharon Horgan por Bad Sisters y algo de admiración por el desgarrador éxito de Netflix, Adolescence. Owen Cooper y Stephen Graham fueron nominados por su trabajo en la serie, que fue, sorprendentemente, el primer trabajo como actor de Cooper. Con solo 15 años, Cooper es el nominado más joven a mejor actor de reparto. Personalmente, encontré encantadora la participación de Uzo Aduba en The Residence de Netflix (ya cancelada), así que me complació verla entre los protagonistas destacados de comedia. Y la nominación de Brian Tyree Henry por Dope Thief fue sorprendente (pero merecida) precisamente de la misma manera que la de Farrell (por The Penguin) se sintió sobredeterminada y predecible. Entre las malas sorpresas se incluye la nominación de Cate Blanchett por su trabajo en Disclaimer de Alfonso Cuarón, uno de los peores programas que he tenido el privilegio de ver.

Cate Blanchett en "Disclaimer"

Aquellos ansiosos por ver cómo se desarrolla todo esto pueden ver la 77.ª edición de los Premios Emmy, que Nate Bargatze presentará en el Peacock Theater de Los Ángeles el 14 de septiembre a las 8 p. m., hora del este/5 p. m., hora del pacífico. El espectáculo se emitirá en vivo por CBS y estará disponible para streaming en Paramount+. Por muy predecibles que sean la mayoría de estas ceremonias, habrá, al menos, un giro divertido al estilo de un reality show: el especial de comedia de Bargatze, Your Friend, Nate Bargatze, está nominado a un Emmy, por el que competirá contra Ali Wong, Bill Burr, Sarah Silverman, Adam Sandler y Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor. Quizás el presentador pierda. Quizás gane. O quizás simplemente hable demasiado y lo saquen del escenario alegremente.

Fuente: The Washington Post