El Festival Internacional de Cine de Toronto reveló las primeras películas de su edición número 50

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció 11 películas para sus Galas y Presentaciones Especiales de 2025

Un hombre barbudo vestido con ropas victorianas se dirige a una multitud en un salón tenuemente iluminado. Esta imagen, evocadora de épocas pasadas, corresponde a The Choral, la nueva película de Nicholas Hytner, que figura entre los 11 títulos recientemente anunciados para las Galas y Presentaciones Especiales de la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se celebrará del 4 al 14 de septiembre de 2025.

El TIFF ha dado a conocer una selección de películas que refuerzan su compromiso con la diversidad de perspectivas y la excelencia cinematográfica. Entre los títulos destacados se encuentran Franz de Agnieszka Holland (República Checa/Alemania/Polonia); Hamnet de Chloé Zhao (Reino Unido) y Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery de Rian Johnson (Estados Unidos).

Chloé Zhao, ganadora del Oscar por "No man's land", presentará en Toronto su nueva película "Hamnet"

La directora de programación de TIFF, Anita Lee, expresó: “Desde su creación, TIFF ha defendido el cine global que nos abre los ojos y nos une”. Lee añadió que la selección de estos 11 títulos en las Galas y Presentaciones Especiales “demuestra la originalidad y excelencia de los directores más emocionantes y aclamados de la actualidad”. Según Lee, estas películas representan “una amplia gama de voces y estilos que encarnan el espíritu de TIFF y nuestro compromiso con el público”.

Las películas anunciadas se distribuyen entre las secciones de Galas y Presentaciones Especiales, ambas en orden alfabético. En la categoría de “Galas” figuran: The Choral de Nicholas Hytner; Homebound de Neeraj Ghaywan; Hamnet de Chloé Zhao; A Private Life de Rebecca Zlotowski; Roofman de Derek Cianfrance y She Has No Name de Peter Ho-Sun Chan.

Agnieszka Holland y parte del elenco de "Franz", que será estrenada en el Festival de Toronto

En “Presentaciones Especiales” se encuentran: Franz de Agnieszka Holland; The Lost Bus de Paul Greengrass; Rental Family de HIKARI; Steal Away de Clement Virgo y Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery de Rian Johnson.

Además, se han anunciado dos bloques de próximas novedades bajo el nombre de TIFF Takeover. El primero tendrá lugar del 21 al 24 de julio, con anuncios diarios: el lunes 21 se revelarán más “Galas” y “Presentaciones Especiales”; el martes 22 la sección “Platform” y el jurado; el miércoles 23 la sección “Discovery” y el jueves 24 la programación de “Midnight Madness”. El segundo bloque, del 5 al 8 de agosto, incluirá el martes 5 la sección “Centrepiece”; el miércoles 6 “TIFF Docs”; el jueves 7 “Shortcuts” y “Primetime”, y el viernes 8 “Wavelengths” y “TIFF Classics”. El programa completo del festival estará disponible el martes 12 de agosto en la web del festival tiff.net.

[Fotos: REUTERS/Carlos Osorio; prensa TIFF]