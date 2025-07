La FED presentó su edición 2025 con nuevos premios y la consigna “siempre la salida es colectiva”

La edición número 14 de la Feria de Editores se celebrará del jueves 7 al domingo 10 de agosto en el C Complejo Art Media

“Lo más interesante del mundo independiente no es tanto las definiciones gratificantes, o si le llamamos independiente, autogestivo, a pulmón o cómo, sino la forma en que nos relacionamos con nuestros pares”, dijo el escritor y editor Víctor Malumián, uno de los organizadores de la Feria de Editores, esta tarde en una conferencia frente a periodistas. “Siempre la salida es colectiva”, sentenció.

La FED se celebrará del jueves 7 al domingo 10 de agosto, de 14 a 21 horas, en el C Complejo Art Media de Avenida Corrientes 6271, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita. Más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España participarán, ofreciendo títulos y novedades en narrativa, ensayo, poesía, libros ilustrados, libros-álbum, música, cine, ciencias sociales, humanidades, periodismo y novela gráfica.

Los autores

El programa de la feria incluirá 13 charlas con la presencia de figuras nacionales e internacionales. Entre las visitas internacionales confirmadas se encuentran la lituana-británica Marijam Didžgalvytė, la mexicana Socorro Venegas y la colombiana Trailblazer mother Joy Yeguaza. Entre los autores y autoras nacionales destacan Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Juan Ruocco, Walter Lezcano y Gustavo Yuste.

Desde el exterior, asistirán sellos como Fósforo y Lote 42 (Brasil); Cuneta, Banda propia y La Pollera (Chile); Abisinia, Mirabilia y Luna Libros (Colombia); Gris Tormenta, Elefanta y Almadía (México); Arandurá (Paraguay); Criatura, Hum y Estuario (Uruguay); y Barrett, Páginas de espuma, Minúscula y Página indómita (España).

Los premios

La FED 2025 entregará varios premios. Por un lado, el Premio a la Labor Librera, que “no premia a la librería más linda, y no digo que no sean lindas, pero no es eso lo que se busca, sino cómo hace interrelación con la comunidad”. Las finalistas son Libro de Oro (Tucumán), Magia (CABA), Los Confines (Villa Ballester), Fervor (Mar del Plata) y Citybell (City Bell, provincia de Buenos Aires). La librería ganadora recibirá dos millones de pesos para comprar en la FED y un 50% de descuento en los stands adheridos.

Una de las grandes novedades es el Premio Rumbo a Guadalajara, una iniciativa de la FED y Thomson Reuters que permitirá que un editor o editora viaje a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con pasaje aéreo, estadía y pase incluidos, para fomentar el intercambio cultural en el sector editorial hispanohablante.

La decisión está en manos de Gabriela Adamo, Carlos Díaz y Enrique Avogadro, “tres personas con muy reconocida trayectoria”, subrayó Malumián. “Todos los premios que estamos haciendo tienen un jurado súper transparente. También tratamos de que sea interdisciplinar”, agregó. Este galardón se entregará el jueves 7 de agosto.

Además, dos ilustradoras, Celeste Barta y Powerpaola, compartirán el Premio Afiche de 600.000 pesos por construir la imagen oficial de la FED 2025, tras haber sido seleccionadas entre 300 propuestas presentadas. Sus trabajos, elegidos por la organización junto a La Fuerza Vermú, serán parte de la identidad visual de esta edición.

Por último, pero no menos importante, el Premio de No Ficción. “Quien lo gana, su libro recorre todo Latinoamérica”, dijo Malumián y reflexionó: “El premio le vende los derechos a España. Hay una inversión del famoso centro-periferia. Ahora es Latinoamérica la que está vendiendo un premio de no ficción a España”.

El afiche oficial de la FED ya tiene autoras: Powerpaola y Celeste Barta

Las charlas

El programa de charlas se desplegará a lo largo de los cuatro días. El jueves 7 de agosto, tras la entrega del Premio a la Labor Librera, se realizará la entrega del Premio Afiche, seguida por la entrega del Premio Rumbo a la FIL Guadalajara. Ese mismo día, la charla “Un vagabundeo por la cultura rusa” recorrerá la historia y el lenguaje de Rusia a través de su alfabeto cirílico de la mano de Marina Berri y Tomás Aguerre.

El viernes 8 de agosto, la agenda incluirá debates sobre la lectura de novelas en el siglo XXI, la relación entre derecho y sociedad, la música como motor creativo en la narrativa latinoamericana y la construcción de la identidad colectiva en la ficción. El sábado 9 de agosto, se abordarán temas como performance, antirracismo y escritura, la ciencia ficción argentina, el duelo en la literatura latinoamericana y la poesía contemporánea.

El domingo 10 de agosto, las actividades girarán en torno a la representación de las mujeres en la ficción, la literatura asiática en Argentina, los desafíos del feminismo frente a la ultraderecha y el impacto de los videojuegos en el mundo actual. En este último panel, se destacará que la industria de los videojuegos es más grande que la cinematográfica y la musical juntas y se debatirá si puede ser una fuerza para la igualdad o si alimenta agendas reaccionarias.

La gente

La Feria de Editores nació en 2013 con la participación de 15 editoriales pequeñas y el objetivo de crear un espacio de encuentro entre lectores, lectoras, editores y editoras. Desde entonces, el evento ha crecido de manera sostenida. En 2024, 24.600 personas visitaron la feria. “El aumento es muy paulatino: del 10% al 15% de afluencia de gente. Claro, el 15% de 24.000 es un montón. Estamos trabajando en qué se puede hacer el año que viene para estar en un espacio más grande, pero es muy difícil”, aseguró.

“Según las librerías, el mejor termómetro que tenemos, este año se está comportando mejor que el año pasado, pero por debajo del 2023. El 2024 fue muy malo. Creo que la feria se va a comportar muy parecido. En cuanto a expectativas, el año pasado creo que habíamos quedado 7% abajo y fue la primera vez que quedamos abajo de una feria pasada. La caída fue mucho menor de lo que esperábamos. Con un 7% abajo igual fue rentable. Espero que este año estemos arriba”, agregó.

Otros detalles importantes

“Otra de las grandes novedades que va a tener la feria este año es que el envío para las librerías va a ser sin cargo”, contó Malumián. “Creemos que en un momento tan difícil, sobre todo la librería que no está en los centros de producción, la Ciudad de Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba. Cuando tiene que recibir los libros, tiene un costo adicional. Con lo duro que está todo, la lógica es tratar de cubrir ese costo de envío.

Hace ya varios años que la Feria publica un libro que se regala en la fila de espera en la entrada. Esta vez imprimirán unos 700 ejemplares. El tema: la estafa. “Con todo lo que viene pasando con las criptomonedas, con la gente que vende cursos que son casi una estafa piramidal... No quiero tener un problema legal, pero para buen entendedor pocas palabras. Nos pareció que era el tema, así que convocamos a cerca de una docena de escritoras y escritores argentinos para que escriban sobre eso en lo más variado”, dijo Malumián.

La donación de sangre volverá a tener un espacio en la feria, coordinada por el Hemocentro Buenos Aires, Céspedes libros y un grupo de librerías. En Argentina, solo 1,5 % de las personas que pueden donar sangre lo hacen. Si ese porcentaje aumentara al 8 %, dejarían de ser necesarias las campañas urgentes de reposición. Para participar, es necesario inscribirse previamente.