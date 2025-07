La historia del salvataje de un icónico mural de Diego Rivera

La sala Diego Rivera en el ex San Francisco Art Institute

El histórico campus que albergó al San Francisco Art Institute (SFAI) inicia una nueva etapa tras años de incertidumbre y cierre. El espacio, que en 2023 enfrentó la bancarrota y el fracaso en la venta de su valioso mural de Diego Rivera, se transforma en la California Academy of Studio Arts (CASA), un proyecto que busca revitalizar la educación artística y la vida cultural de San Francisco.

En el mural, el mexicano Rivera se retrató a sí mismo pintando el fresco, rodeado de arquitectos, ingenieros, artesanos, escultores y pintores, todos inmersos en la construcción de una ciudad y, simultáneamente, en la creación de la propia obra.

The making of a fresco showing the building of a city (La creación de un fresco que muestra la construcción de una ciudad), que es un mural dentro de otro mural, fue realizada en mayo de 1931 durante la primera visita del artista a Estados Unidos.

La Escuela de Bellas Artes de San Francisco (SFAI) encargó la pieza tras el viaje de varios de sus estudiantes a México a finales de los años veinte para estudiar con Rivera. El entonces presidente del instituto, William Gerstle, ofreció a Rivera su primera comisión en EE.UU. y gestionó las visas tanto para él como para su esposa, Frida Kahlo.

Rivera realiza una demostración en la Escuela de Arte New Workers de Nueva York

Aunque, la llegada de Rivera a la Bahía de San Francisco se debió a la invitación del arquitecto Timothy Pflueger, quien colaboró con el artista en los tres grandes proyectos que realizó en la ciudad. Además de The Making..., Rivera pintó The Marriage of the Artistic Expression of the North and of the South on This Continent en el City College of San Francisco y Allegory of California en el City Club of San Francisco.

“El fresco que pinté en la Escuela de Bellas Artes de San Francisco me parece que expresa exactamente la situación objetiva que lo produjo y que contiene, técnicamente, todas las posibilidades de la pintura mural; y, como se ejecutó en una escuela técnica de artes plásticas, éstas, naturalmente, debían ser sus primeras funciones”, dijo Rivera sobre la obra.

Durante esa época, Rivera también pintó ocho murales para el MoMA de Nueva York, el famoso mural (por lo polémico) para el edificio Rockefeller y tres obras adicionales en el país el norte de América.

"The Making of a Fresco Showing the Building of a City", el mural de Diego Rivera

“Generalmente, Rivera pintaba durante largos periodos, comúnmente veinte horas.” Esta intensidad define el proceso detrás de The Making..., realizado junto a los asistentes Viscount John Hastings, Clifford Wight y Matthew Barnes.

El mural, ejecutado como buon fresco o fresco verdadero, se compone de pinceladas de pigmentos de óxidos metálicos molidos a mano y mezclados con agua, aplicados sobre yeso húmedo. El proceso se organiza en incrementos llamados giornata, que delimitan el área que puede pintarse en un solo día. Esta técnica exige precisión y una planificación rigurosa, ya que cada sección debe completarse antes de que el yeso se seque.

El proyecto de salvataje

La adquisición del inmueble se concretó a principios de 2024, después de que un grupo de inversores y defensores del arte, liderados por Laurene Powell Jobs, presentara una oferta en septiembre de 2023. Según declaraciones recogidas por Artnet News, Powell Jobs, fundadora y presidenta de la junta de CASA, explicó: “La zona de la Bahía ha sido durante mucho tiempo un imán para la creatividad y la innovación. Estamos creando un programa experimental dinámico que estará guiado por los propios artistas”.

Render del California Academy of Studio Arts (CASA)

El núcleo de CASA será un programa gratuito, sin acreditación formal, de un año de duración, dirigido a un máximo de 30 artistas visuales emergentes. Los seleccionados dispondrán de estudios, talleres compartidos, mentoría de otros artistas y oportunidades para interactuar con el público. El objetivo es ofrecer recursos tangibles que impulsen el desarrollo de sus prácticas artísticas.

La inspiración para este nuevo modelo proviene del espíritu experimental de Black Mountain College, una referencia histórica en la educación artística estadounidense. CASA se propone “avanzar en nuevos modelos de educación artística e intercambio público”, según su declaración fundacional. Para diseñar su programa, el equipo directivo ha investigado experiencias educativas en arte tanto en Estados Unidos como en otros países, buscando adaptar las mejores prácticas a las necesidades actuales.

Uno de los pilares de la nueva institución será la serie de encuentros internacionales denominados “Listening Forums”. Estas sesiones, lideradas por la artista y directora de CASA Abbye Churchill y el curador y director artístico de Serpentine Galleries, Hans Ulrich Obrist, reunirán a expertos de diversas disciplinas para debatir sobre los retos y oportunidades del arte contemporáneo.

Los aprendizajes extraídos de estos foros se publicarán posteriormente en una edición especial de CASA. Churchill y Obrist subrayaron en un comunicado conjunto: “Al escuchar directamente las necesidades de la comunidad creativa, CASA espera desarrollar un programa experimental que responda a las necesidades de los artistas de hoy y de las próximas generaciones”.

El emblemático mural de Diego Rivera, titulado The Making of a Fresco Showing the Building of a City y realizado en 1931, permanecerá en el campus y será accesible al público tras una restauración integral del edificio histórico. Esta obra, que había sido objeto de intentos de venta antes de ser declarada patrimonio protegido, se integrará en la nueva vida del centro como uno de sus principales atractivos.

La renovación del campus contempla, además de los estudios privados y talleres, la creación de espacios comunes para cocinar, comer y reunirse, así como áreas abiertas al público, entre ellas una cafetería y una librería de arte. Estas instalaciones buscan fomentar la interacción entre artistas, visitantes y la comunidad local.