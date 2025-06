Daniel Santoro presenta una obra monumental que explora la identidad de Rosario, un “territorio mítico y autóctono”

Daniel Santoro explica su obra "Panorama de Rosario" que se exhibe en el Centro Cultural Contraviento

Daniel Santoro pide disculpas de antemano (por si alguien se ofende) y define en diálogo con Infobae Cultura su intensa y productiva relación con la ciudad de Rosario. “Es como un gran barrio cultural de Buenos Aires (tal vez no habría que decirlo de esta manera porque parece ofensivo), pero digamos que no la separo de Buenos Aires. Uno encuentra charlas, bares en Rosario, donde existe esa continuidad real... O sea, se relaciona con gente que bien podría encontrarse acá en Buenos Aires, en un bar del centro. Hay una continuidad de las conversaciones que es de última lo que a mí más me interesa.”

El comentario viene a propósito de su monumental Panorama de Rosario, una obra de 18 metros en 12 módulos que explora la identidad y los mitos de la ciudad a través de un paisaje postapocalíptico. La pintura traza una especie de línea conceptual que contiene símbolos como el río Paraná, el Palacio Minetti, el bar El Cairo y el monumento a la Bandera e icónicos personajes rosarinos como Alberto Olmedo (como el Capitán Piluso), Ernesto Guevara, Fito Páez, Lionel Messi y Roberto Fontanarrosa.

"Panorama de Rosario" fusiona arte y narrativa urbana para reflexionar sobre el pasado y el futuro de la ciudad.

Y por supuesto también, Antonio Berni y Lucio Fontana. “Berni, nuestro gran maestro... Y otro de proyección internacional impresionante, como Fontana, porque la pintura contemporánea italiana es un invento de un italiano nacido en Rosario (risas). Un crítico de arte decía que Fontana salió de un frigorífico de Rosario con un cuchillito y le tajeó la tela a los italianos. Me parece genial...”

Desde comienzos de junio, Panorama de Rosario es exhibida en el auditorio principal del Centro Cultural Contraviento ubicado en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del bello boulevard Oroño.

La obra 'Panorama de Rosario' mide 18 metros y se compone de 12 módulos que representan un paisaje postapocalíptico

Así, la mirada de Santoro se posa sobre Rosario, transformando su geografía y su historia en un relato visual de crisis, colapsos y renacimientos donde “la naturaleza siempre vuelve” en este “territorio mítico”. “Rosario no tiene fecha de fundación. Es una ciudad a la que denomino autóctona: aquello que crece de la tierra y que no tiene un origen eh certero, sino que aparece de pronto... Tiene esa cualidad increíble. Siendo una ciudad importantísima, no hay certeza de su fecha de fundación. En realidad no es que no hay certeza. No existe la fecha de fundación de Rosario, al punto que la política necesito ahora ‘inventar’ una fecha con la que todos los historiadores rosarinos con los que hablé, absolutamente todos, están en desacuerdo".

El capitán Piluso, popular personaje de Alberto Olmedo, integra la galería de rosarinos ilustres que retrató Daniel Santoro

La obra se despliega como un módulo continuo, donde se suceden escenas que representan momentos de crisis y colapso tanto de los seres humanos como de su entorno. El escenario elegido, Rosario, se convierte en un territorio simbólico donde las huellas de un paisaje postapocalíptico invitan al espectador a recorrer un camino de introspección y búsqueda. Santoro recurre a una iconografía cargada de referencias locales y universales, entrelazando elementos geográficos, históricos y culturales que definen la identidad rosarina.

El recorrido propuesto por el artista atraviesa una “inmensa selva oscura”, una metáfora visual que obliga al espectador a enfrentarse a los desafíos y contradicciones de la condición humana. La travesía culmina con la aparición del árbol de la vida, símbolo de esperanza y regeneración, que sugiere la posibilidad de una nueva forma de humanidad.

"Rosario es una ciudad autóctona: aquello que crece de la tierra y que no tiene un origen eh certero, sino que aparece de pronto", define Daniel Santoro

La obra se inscribe en una tradición de panoramas pictóricos que buscan capturar la totalidad de una experiencia o un territorio. En este caso, Santoro utiliza el formato extendido para narrar la historia de una ciudad que ha sido “purificada por los fuegos de la historia” y que, a pesar de las crisis y los colapsos, sigue brotando como una fuerza vital. Es una invitación a reflexionar sobre pasado, presente y futuro de Rosario, con sus luces y sus sombras, sus mitos y sus realidades.

