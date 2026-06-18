Cultura

La Feria del Libro Infantil vuelve a su predio histórico e Isol hará la apertura

La autora e ilustradora inaugurará la edición 2026, que arranca el 11 de julio. Será en el Centro de Convenciones, gratis y con más espacio.

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Feria del Libro Infantil y Juvenil 2024
La Feria del Libro Infantil vuelve con más fuerza.

La Feria del Libro Infantil volverá del 11 de julio al 2 de agosto al Centro de Convenciones Buenos Aires, la sede de sus comienzos, con una ampliación de escala: más de 3.000 m² de exposición, más de 70 stands y un espacio duplicado que la Fundación El Libro presenta como el eje de esta 34ª edición.

El cambio de sede se combinará con una agenda que incluye dos plazas con espectáculos permanentes dentro del predio de Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón, además de música, teatro, talleres y actividades vinculadas con los libros. La entrada será libre y gratuita todos los días.

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Fechas, horarios y visitas escolares

La apertura oficial será el viernes 17 de julio a las 17h, con un discurso de la escritora e ilustradora Isol, autora de 25 libros traducidos a 17 idiomas. Entre el 13 y el 17 de julio, antes del receso de vacaciones de invierno, habrá un tramo exclusivo para visitas escolares con inscripción previa.

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro.
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro.

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, vinculó el regreso al predio histórico con una expansión de la feria: “Nos permitirá tener más metros, más expositores, más libros y mejorar y ampliar nuestras actividades”, según informó la propia Fundación.

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La organización apuesta a repetir el salto de las visitas escolares

Rainone también fijó una expectativa para esta edición a partir del antecedente de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires realizada entre el 23 de abril y el 11 de mayo. El editor contó que en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizada entre el 23 de abril y el 11 de mayo, “se duplicaron las visitas escolares”, y que ahora esperan repetir esa cifra en la feria infantil.

El esquema de acceso acompaña esa prioridad. El fin de semana de apertura, el 11 y 12 de julio, el horario será de 14h a 20h; del 13 al 17 de julio se harán las visitas escolares y el público general podrán ingresar de 9h a 17h; desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto, el horario para público general será de 14h a 20h.

Isol, la escritora e ilustradora que abrirá la feria.
Isol, la escritora e ilustradora que abrirá la feria.

Esa ampliación, dijeron, es parte de una política de la entidad: “Quiero resaltar el gran esfuerzo que se realiza desde la Fundación y el sector para promover el libro y la lectura desde edades más tempranas”, dijo al comunicar la edición, y agregó que espera “seguir siendo una referencia en la oferta cultural de la ciudad, sobre todo en vacaciones de invierno”, dijo, según la Fundación El Libro.

Isol abrirá la feria con una charla sobre lectura, creación e infancias

La elección de Isol para el acto inaugural ubica en el centro a una autora con trayectoria en literatura e ilustración. La artista, reconocida por su trabajo sobre el vínculo entre imagen y texto, ilustró además obras de Paul Auster, Jorge Luján, Graciela Montes, Julio Cortázar y Federico García Lorca.

“Será un honor para mí como creadora y apasionada por los libros que incluyen a las infancias, el presentar la Feria con una charla”, dijo Isol, según la Fundación El Libro. “Espero sea una oportunidad para compartir con la comunidad del libro y los lectores algunas reflexiones y experiencias en mi camino como autora en este campo, evocando algo de lo que nos inspira a seguir inventando historias y disfrutar la riqueza de la actividad lectora”, agregó.

Profesionales, docentes y los Premios Pregonero

La 34ª edición sumará el Encuentro de Profesionales del Libro Infantil, previsto para el miércoles 22 de julio, como espacio de intercambio para el sector editorial y cultural. Un día después comenzarán las 34as Jornadas para Docentes y Mediadores de Lectura, que se extenderán también al viernes 24 de julio.

Feria del Libro Infantil y Juvenil 2024
Cada vez más chicos van a la Feria del Libro. (Prensa Feria del Libro Infantil y Juvenil)

El calendario incorporará además los Premios Pregonero, que se entregan desde 1990 para distinguir a difusores de literatura infantil y juvenil argentina. La ceremonia será el viernes 31 de julio a las 17h.

Las categorías anunciadas son: Pregonero de Honor, Pregonero a Institución, Pregonero a Especialista, Pregonero a Comunicación, Pregonero a Biblioteca o Bibliotecario, Pregonero a Librería o Librero, Pregonero a Narrador, Pregonero a Teatro, Música y Títeres, y Pregonero Especial.

Las mascotas oficiales de esta 34ª edición serán Lolo, Lina y Lili, creadas por el ilustrador Nehuén Costa, ganador del concurso para diseñar los personajes de la feria a partir de la fauna autóctona y la geografía argentina.

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