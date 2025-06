Ai Weiwei en Kiev: arte, guerra y camuflaje blanco en el corazón de Ucrania bajo asedio (Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER)

El artista y activista chino Ai Weiwei presentará una nueva obra en Kiev, Ucrania, centrada en la guerra en curso con Rusia, a partir del 14 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de este año. La instalación, titulada Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White, se exhibirá en el Pavilion 13, un espacio de exposiciones de la era soviética situado en la capital ucraniana. La obra ha sido encargada por Ribbon International, una organización sin fines de lucro dedicada al apoyo del arte y la cultura ucraniana contemporánea e histórica, según informó ARTnews.

La propuesta de Ai Weiwei para Kyiv se enmarca en un contexto de conflicto armado que ha marcado profundamente la vida cotidiana y la identidad nacional de Ucrania. El artista, conocido por su enfoque crítico y su activismo político, ha declarado que su intención es utilizar el arte como un medio para reflexionar sobre los grandes cambios políticos, las hegemonías internacionales y los conflictos que definen la época actual. En palabras del propio Ai Weiwei, recogidas por ARTnews, “mis obras no son meramente una expresión estética, sino también un reflejo de mi posición como individuo que navega por inmensos cambios políticos, hegemonías internacionales y conflictos. Esta exposición ofrece una plataforma para articular estas preocupaciones. En esencia, esta exposición es un diálogo sobre la guerra y la paz, la racionalidad y la irracionalidad”.

La instalación que se presentará en Kiev retoma elementos de la serie Divina Proportione (2004–2012), en la que Ai Weiwei exploró formas geométricas inspiradas en las ilustraciones matemáticas de Leonardo da Vinci. En particular, la obra se asemejará a los icosaedros esféricos que caracterizan esa serie. Una edición de 2006 de estas esculturas, realizada en la codiciada madera huanghuali, forma parte actualmente de la colección del Los Angeles County Museum of Art, mientras que otra versión fue subastada en 2022.

Ai Weiwei exhibirá tres esculturas fabricadas en metal y recubiertas con un tejido de camuflaje modificado que incorporará motivos animales (Foto: EFE/J. Casares)

Para la ocasión en Kiev, Ai Weiwei exhibirá tres esculturas de este tipo, fabricadas en metal y recubiertas con un tejido de camuflaje modificado que incorporará motivos animales. Este tejido será posteriormente cubierto con una fina capa de pintura blanca, creando lo que el artista describe como “una segunda capa de camuflaje”. Según el comunicado difundido por los organizadores, esta intervención sobre el camuflaje tradicional añade una dimensión conceptual al trabajo, aludiendo a la complejidad de la realidad y a las múltiples capas que la componen.

El propio Ai Weiwei profundizó en este concepto al afirmar: “Por supuesto, cada vez que cubres algo, todavía hay algo debajo. Así que doy un significado adicional a cómo estamos enfrentando la realidad y a qué capa de la realidad nos enfrentamos. ¿Y es la realidad solo lo que vemos o lo que entendemos?”. Esta reflexión invita a los visitantes a cuestionar la percepción y la interpretación de los acontecimientos, especialmente en un contexto de guerra donde la información y la verdad suelen estar sujetas a manipulación y censura.

La elección del Pavilion 13 como sede de la exposición no es casual. Este espacio, construido durante la época soviética, representa un testimonio arquitectónico de los cambios históricos y políticos que han atravesado Ucrania. La intervención de Ai Weiwei en este lugar añade una capa simbólica al diálogo entre pasado y presente, entre la memoria de los regímenes autoritarios y la lucha actual por la soberanía y la autodeterminación. La obra de Ai Weiwei se caracteriza por su capacidad para generar debate y provocar la reflexión sobre temas de actualidad. Su trayectoria como artista y activista ha estado marcada por la denuncia de la represión política, la defensa de los derechos humanos y la crítica a las estructuras de poder.

Actualmente Ai Weiwei es objeto de una retrospectiva titulada "Ai, Rebel: The Art and Activism of Ai Weiwei" en el Seattle Art Museum (Foto: EFE/J. Casares)

En este sentido, esta exposición se inscribe en una línea de trabajo que trasciende lo puramente artístico para convertirse en un acto de posicionamiento político y ético. Cabe destacar que actualmente Ai Weiwei es objeto de una retrospectiva titulada Ai, Rebel: The Art and Activism of Ai Weiwei en el Seattle Art Museum.

La presencia de Ai Weiwei en Ucrania durante un periodo de conflicto armado adquiere un significado especial. La invitación a exponer en Kiev representa tanto un reconocimiento a su labor como una oportunidad para que el arte dialogue directamente con una sociedad marcada por la guerra. La obra, al combinar elementos formales de la geometría y el camuflaje con referencias a la naturaleza y la ocultación, plantea preguntas sobre la visibilidad, la verdad y la supervivencia en tiempos de crisis.

El encargo de Ribbon International subraya el interés de las instituciones ucranianas por fomentar el intercambio cultural y el apoyo a la creación contemporánea, incluso en circunstancias adversas. La exposición de Ai Weiwei se suma a los esfuerzos por mantener viva la vida cultural en Ucrania y por situar el arte en el centro de la reflexión sobre el presente y el futuro del país. La instalación Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White estará abierta al público desde el 14 de septiembre hasta el 30 de noviembre en el Pavilion 13.