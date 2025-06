El argentino Adrián Villar Rojas presenta una escultura inédita en Suiza

Adrián Villar Rojas (Galería Ruth Benzacar)

La región de la Vallée de Joux, ubicada en la frontera entre Francia y Suiza, será el escenario donde se presentará por primera vez (Untitled) The Language of the Enemy, una nueva escultura de Adrián Villar Rojas.

Esta obra, resultado de una colaboración entre Audemars Piguet Contemporary (APC) y el Aspen Art Museum (AAM), se exhibirá en noviembre en las Montañas del Jura antes de trasladarse al museo estadounidense para una exposición de varios pisos en 2026.

Según informó ARTnews, la escultura explora la relación entre la paleontología y la memoria especulativa, imaginando un pasado en el que el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios pudo haber dado origen a las primeras expresiones artísticas.

La pieza de Villar Rojas “presenta una historia ficcionalizada en la que un encuentro con restos fosilizados de dinosaurios podría haber desencadenado el primer acto de creación artística”. Esta propuesta conceptual se apoya en el contexto geológico de las Montañas del Jura, conocidas por sus formaciones de piedra caliza y por albergar los primeros fósiles jurásicos estudiados, lo que añade una dimensión histórica y científica a la obra.

De la serie, "Theater of disappearance", 2019, vista de instalación en Tank Shanghai, China (Galería Ruth Benzacar)

El escultor argentino Villar Rojas, ha mostrado recientemente su trabajo en el 21st Century Museum of Modern Art en Kanazawa, Japón, y en la Pinault Collection en París. Su trayectoria internacional y su enfoque en la creación de narrativas alternativas a través de la escultura han sido reconocidos en distintos escenarios artísticos.

La colaboración entre APC y el Aspen Art Museum marca la primera vez que el programa artístico de la casa relojera suiza presenta una obra comisionada en su localidad de origen, así como la primera comisión conjunta con la institución estadounidense. APC no cuenta con un espacio propio de exhibición, por lo que su modelo de trabajo implica acompañar a los artistas en todas las etapas del proceso, desde la concepción hasta la producción y la gestión de la obra.

La curadora de APC, Audrey Teichmann, explicó que el apoyo de la organización abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la gestión de prensa, además de la búsqueda de instituciones asociadas. “Puede incluir asesoría legal cuando es necesario”, afirmó Teichmann. “Es un proceso completamente personalizado”.

"Return the world", 2012, vista de la instalación en Documenta 13 Kassel, Alemania (Galería Ruth Benzacar)

Entre las medidas de apoyo, APC se encarga del almacenamiento de la obra entre la primera y la segunda exposición. Teichmann subrayó la importancia de este acompañamiento: “Cuando apoyas la producción de una obra, no puedes simplemente dejar toda la responsabilidad sobre el artista y desentenderte de cómo se mantendrá la pieza”.

APC no reveló la cifra exacta de la co-comisión, aunque sí confirmó que existe una contribución económica. Ambas instituciones, APC y AAM, participan tanto en la financiación como en la realización curatorial de la obra.

La elección de las Montañas del Jura como punto de partida para la exhibición de la escultura responde tanto a la relevancia geológica de la zona como a su significado para la casa relojera suiza, que tiene allí su sede. Este contexto refuerza el diálogo entre arte, ciencia y territorio que propone la obra de Villar Rojas.