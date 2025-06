El musical “Evita” revoluciona el West End de Londres con una particular puesta en escena que divide opiniones

Cada noche, Rachel Zegler sale al balcón de la sala London Palladium para cantar "Don't cry for me Argentina"

Cientos de personas se congregan cada noche en Argyll Street, en el corazón del West End de Londres -el distrito teatral de la capital británica-, para presenciar desde la calle una de las escenas más emblemáticas del musical Evita. La interpretación de “Don’t Cry for Me Argentina” por Rachel Zegler desde el balcón del teatro London Palladium, que los asistentes a la sala ven a través de una pantalla, genera una fuerte división de opiniones entre los asistentes que han adquirido entradas.

La producción dirigida por Jamie Lloyd ha sido calificada como uno de los espectáculos más codiciados del West End, pero la puesta en escena de este número musical ha provocado reacciones encontradas. Cada noche, Rachel Zegler sale al balcón del teatro para cantar el icónico tema ante el público que se reúne en la calle, mientras que los espectadores dentro del recinto solo pueden seguir la actuación a través de una transmisión en video.

La sorpresa fue mayúscula el pasado sábado, cuando la actriz de 24 años interpretó la canción ante cientos de personas en las calles de Soho como parte del inicio del segundo acto. Desde entonces, se espera que multitudes se reúnan en Argyll Street alrededor de las 9 de la noche durante toda la temporada. La escena ha sido capturada en imágenes y videos que muestran a la multitud agolpada frente al teatro, generando un fenómeno social en torno a la obra.

"Evita" se presenta hasta septiembre en la sala London Palladium, ubicada en el céntrico distrito teatral de Londres

La decisión de trasladar la interpretación más esperada del musical fuera del escenario ha provocado malestar entre algunos asistentes. The Guardian recogió testimonios de espectadores que expresaron su frustración en redes sociales: “Voy al teatro para compartir el mismo espacio con el intérprete”, escribió un usuario, mientras que otro cuestionó: “¿Me estás diciendo que he pagado 350 libras por dos entradas y ella canta el número más importante afuera, para gente que no ha pagado?”.

No obstante, otros han defendido la propuesta de Lloyd, argumentando que la actuación al aire libre refuerza los temas centrales de Evita. Chris Peterson, fundador de OnStage Blog, opinó: “Esto no es solo una puesta en escena ingeniosa o un momento viral para las redes sociales, aunque ciertamente está generando expectación. Es un gesto teatral reinventado que replantea todo lo que creemos saber sobre Eva Perón. Convierte un momento de confesión privada en una actuación pública”.

Algunos de los presentes en la calle han calificado la experiencia como única e inmersiva. Una persona declaró al periódico londinense Metro: “Puede que te sientas un poco decepcionado por perderte la canción más importante si estás dentro del teatro, pero aún te queda el resto del espectáculo y ha sido una buena noche para mucha gente que normalmente no podría vivir esa experiencia”.

Rachel Zegler, la protagonista de "Evita", contó que de niña cantaba "Don't cry for me Argentina" con su padre

Rachel Zegler es la última actriz que se suma a la lista de grandes intérpretes que han dado vida a Eva Perón en el musical creado en 1978 por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, basado en la vida de la líder política argentina y segunda esposa del expresidente Juan Perón. Entre las actrices que han encarnado el papel destacan Elaine Paige y Patti LuPone en el teatro, así como Madonna en la adaptación cinematográfica de 1996.

“Evita ha sido un musical muy importante para mí desde que era niña, cuando mi padre y yo cantábamos Don’t Cry for Me Argentina juntos en el patio de casa. Tener la oportunidad de dar vida a las ideas singulares y visionarias de Jamie Lloyd en el escenario es un honor como ningún otro”, declaró la actriz.

Jamie Lloyd ya había dirigido una versión de Evita en el teatro al aire libre de Regent’s Park hace seis años y es conocido por su uso innovador de pantallas de video y reinterpretaciones radicales de clásicos. En su premiada versión de Sunset Boulevard, también de Lloyd Webber, un personaje salía a la calle para una escena que se transmitía en directo al público dentro del Savoy Theatre. En otra de sus producciones, Romeo y Julieta, el actor Tom Holland realizó una escena desde el techo del Duke of York’s Theatre, filmada por drones y proyectada en el auditorio.

[Fotos: London Palladium]