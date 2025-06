Nick Cave detalló los motivos detrás de su negativa a colaborar con Morrissey en una canción “provocadora”

Nick Cave rechazó colaborar con Morrissey por una letra 'anti-woke' y explicó sus motivos en comunicación con sus fans (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/vía REUTERS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

El músico australiano Nick Cave reveló que nunca ha conocido personalmente a Morrissey, y atribuyó su aprecio por el exlíder de The Smiths a esa distancia, describiéndolo como “indudablemente una figura compleja y divisiva, alguien que disfruta molestar a la gente”. En una reciente respuesta a un fan en su plataforma Red Hand Files, Cave explicó que, aunque reconoce el talento de Morrissey y lo considera “probablemente el mejor letrista de su generación”, rechazó una invitación para colaborar en una nueva canción, calificando la letra como ‘una diatriba anti-woke innecesariamente provocadora y un poco tonta’.

La negativa de Nick Cave a participar en el tema propuesto por Morrissey se debió tanto al contenido lírico como a su postura personal sobre la relación entre música y política. Cave detalló que, aunque en cierto nivel podía compartir el sentimiento detrás de la canción, no era algo que le interesara. “Intento mantener la política, sea cultural o de otro tipo, fuera de la música en la que participo. Siento que tiene un efecto disminuyente y es antitético a lo que intento lograr”, escribió Cave en su sitio.

Según el diario inglés The Guardian, la canción enviada por Morrissey incluía, además, “una larga e irrelevante introducción de bouzouki griego”, lo que sumó a las razones de Cave para declinar la colaboración. A pesar de la negativa, Cave elogió la capacidad lírica de Morrissey, describiéndolo como “el más extraño, divertido, sofisticado y sutil” de su generación.

En años recientes, Nick Cave ha manifestado opiniones críticas sobre ciertos aspectos de la cultura “woke” y la llamada “cancel culture”. En 2019, expresó: “Independientemente de las intenciones virtuosas de muchos temas woke, me provoca rechazo la falta de humildad y la seguridad paternalista y doctrinal de sus afirmaciones”. Un año después, calificó la cultura de la cancelación como “una mala religión descontrolada”.

Durante una entrevista en 2024 con The Observer, Nick Cave matizó su postura, afirmando que apoya la justicia social, pero no está de acuerdo con los métodos empleados para alcanzarla, como silenciar o cancelar personas. “Falta misericordia, falta perdón. Esto va en contra de lo que creo fundamentalmente a nivel espiritual”, explicó. Cave también señaló que el término “woke” se ha vuelto difícil de discutir debido a su apropiación por sectores de derecha, lo que ha polarizado el debate.

En su interacción con los seguidores, Nick Cave reflexionó sobre el poder de la música para llenar el vacío existencial humano, describiendo ese sentimiento como “la esencia de ser humano… una sensación de incompletitud, de abandono, de que algo falta”. Cave sostuvo: “Nos sentimos completos cuando escuchamos música que amamos, mientras nos guía hacia la bondad de las cosas”. Añadió que la música de Morrissey, a pesar de su tono a veces cínico o desencantado, cumple precisamente esa función: “nos conduce hacia lo verdadero”.

En otra respuesta a sus seguidores, Cave mencionó que actualmente escucha a la banda neoyorquina de punk-funk YHWH Nailgun, cuyo álbum debut 45 Pounds ha recibido elogios como uno de los mejores del año. Sobre ellos, Cave escribió: “A su manera purificadora, hacen todo lo anterior, señalándonos el cielo al ir hasta el fondo. Completamente asombrosos”.

Desde 2018, Nick Cave utiliza su plataforma Red Hand Files para comunicarse directamente con sus fans. En palabras del propio Cave, el sitio ha evolucionado hasta convertirse en “un extraño ejercicio de vulnerabilidad y transparencia comunitaria”.

Actualmente, Nick Cave se encuentra realizando una gira en solitario por Europa, que finalizará en Luxemburgo en septiembre. Su álbum más reciente junto a The Bad Seeds, titulado Wild God, salió al mercado en marzo de 2024.

Por su parte, Morrissey no ha lanzado un nuevo álbum desde I Am Not a Dog on a Chain en 2020. Y recientemente ha declarado que su siguiente trabajo, Bonfire of Teenagers, fue “censurado” y no pudo publicarse debido a lo que él denominó “cultura idiota”, tras su salida de la discográfica estadounidense Capitol en 2022. Este año realizará una gira por América latina, con fechas confirmadas en Ciudad de México (31 de octubre), Guadalajara (4 de noviembre), Buenos Aires (8 de noviembre), San Pablo (12 de noviembre), Santiago de Chile (16 de noviembre) y Lima (20 de noviembre).