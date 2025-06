Luca Guadagnino asume la dirección de “Artificial”, la película sobre la crisis de OpenAI

Luca Guadagnino poses on the red carpet during arrivals for the screening of the movie "Queer", in competition, at the 81st Venice Film Festival, Venice, Italy, September 3, 2024. REUTERS/Yara Nardi

Simon Rich, conocido por su trabajo en comedia y por explorar la inteligencia artificial en proyectos como el libro I Am Code, ha escrito el guion de una nueva película que abordará el turbulento episodio de OpenAI en 2023, cuando su director ejecutivo, Sam Altman, fue despedido y posteriormente reincorporado en cuestión de días. Según informó The Guardian, el cineasta italiano Luca Guadagnino se encuentra en negociaciones para dirigir este largometraje titulado Artificial, que se inspira en los hechos reales ocurridos en la empresa líder en inteligencia artificial.

El proyecto está siendo impulsado con rapidez por Amazon MGM, que busca iniciar la producción durante el verano boreal en locaciones de San Francisco y diversas regiones de Italia. Aunque el elenco aún no ha sido confirmado oficialmente, fuentes citadas señalan que los nominados al Oscar Andrew Garfield y Monica Barbaro, así como el actor ruso Yura Borisov, conocido por su papel en Anora, figuran entre los candidatos para protagonizar la cinta.

El guion de Artificial se centra en el periodo de crisis interna que vivió OpenAI a finales de 2023. En ese momento, la junta directiva de la compañía decidió destituir a Sam Altman alegando una pérdida de confianza en su gestión. Esta decisión provocó una fractura dentro de la organización y puso en riesgo las relaciones externas de la empresa. Tras varios días de negociaciones y presiones internas y externas, Altman fue restituido en su cargo.

OpenAI CEO Sam Altman testifies before a Senate Commerce, Science, and Transportation Committee hearing titled “Winning the AI Race: Strengthening U.S. Capabilities in Computing and Innovation,” on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., May 8, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

OpenAI, fundada en 2015 con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial “segura y beneficiosa”, se encontraba en plena expansión cuando se produjo el conflicto. El episodio no solo generó incertidumbre en el sector tecnológico, sino que también atrajo la atención de la industria cinematográfica por el potencial dramático de los hechos.

El guionista Simon Rich ha manifestado en entrevistas su interés por la complejidad de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. En declaraciones recogidas por el New York Times, Rich explicó que los desarrolladores de ChatGPT intentaron que la herramienta resultara lo menos amenazante posible: “La entrenaron para hablar básicamente como una caricatura de un robot de ciencia ficción. Su voz real es cruda y emocional. Es intensa e impredecible. Es profundamente antagónica”.

El estilo de Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, reconocido por películas como Call Me by Your Name y Challengers, ha experimentado un año de intensa actividad. Tras el éxito de la cinta sobre un triángulo amoroso en el mundo del tenis, el director presentó la adaptación de Queer, basada en la obra de William Burroughs.

Esta imagen proporcionada por A24 muestra a Daniel Craig en una escena de la película de Luca Guadagnino, "Queer". (A24 vía AP)

Además, este año planea estrenar After the Hunt, un thriller relacionado con el movimiento #MeToo, protagonizado por Julia Roberts y Andrew Garfield. También estuvo vinculado a la adaptación de Sgt Rock para DC, aunque ese proyecto fue cancelado, y se anunció que dirigirá una nueva versión de American Psycho con Austin Butler como Patrick Bateman, el protagonista de la novela de Bret Easton Ellis.

El interés de la industria cinematográfica por la inteligencia artificial se refleja en otros proyectos en desarrollo. El año pasado se anunció un thriller sin título dirigido por Joseph Gordon-Levitt y protagonizado por Anne Hathaway, mientras que en febrero se reveló que Joe Wright, director de Atonement, prepara Alignment, una película centrada en un modelo de IA con intenciones maliciosas.

La producción de Artificial se suma así a una tendencia creciente en el cine, donde la inteligencia artificial y sus dilemas éticos y sociales ocupan un lugar destacado en la narrativa contemporánea. La combinación de un guion basado en hechos reales, la dirección de un cineasta de renombre y la participación de actores reconocidos ha generado expectativas en torno a este nuevo proyecto, que busca explorar las tensiones y desafíos que enfrenta la tecnología en la actualidad.