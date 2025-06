Con una obra sobre la adolescencia trans, la argentina Cecilia Gentili llega al Festival Fringe de Edimburgo

El monólogo teatral Red Ink, escrito por la fallecida activista argentina Cecilia Gentili y coproducida por Elliot Page, estará en agosto en el Festival Fringe de Edimburgo (Escocia), considerado el mayor festival de artes escénicas del mundo. La obra, con funciones diarias en Underbelly Bristo Square y de cuyo reparto no se han dado aún detalles, es una comedia autobiográfica que retrata la adolescencia de una joven trans en la Argentina rural de principios del siglo XX.

Estrenada en 2024 en Nueva York, recibió un reconocimiento especial en los premios GLAAD de Estados Unidos. Está coproducida por Elliot Page y Sara Ramirez, junto a organizaciones ‘queer’ de teatro como Breaking the Binary y Queer Arts Coalition, según un comunicado.

El Fringe –la parte más espontánea del Festival Internacional de Edimburgo–, que se celebrará del 1 al 25 de agosto, regresará con propuestas de teatro, danza, música, circo y comedia, y contará con 3.352 espectáculos de 58 países. Entre las actuaciones más destacadas este año figuran Margolyes and Dickens, con la actriz británica Miriam Margolyes; Thoughtifier, de Bill Bailey; y Ziwe’s America, ‘show’ de sátira política de la humorista estadounidense Ziwe.

“Red Ink”, el monólogo escrito por la activista fallecida en 2024 y coproducido por Elliot Page, se presentará en agosto en el mayor festival de artes escénicas del mundo (IG: ceciliagentili72)

El programa aborda temas como la rebelión femenina, la cultura ‘rave’, las enfermedades crónicas, lo paranormal, la nostalgia y la ciencia y tecnología.

El Ayuntamiento de Portobello, a las afueras de Edimburgo, también acogerá actuaciones por primera vez, con un minifestival para celebrar el arte y la cultura palestinos, llamado Welcome to the Fringe, Palestine.

El evento incluirá 325 espectáculos gratuitos y 529 con modalidad de “paga lo que puedas”, y cuenta con apoyo institucional para facilitar alojamiento asequible a los artistas.

(IG: ceciliagentili72)

Espectáculos como Alice Hawkins - Working Class Suffragette, en el Centro Arthur Conan Doyle, exploran la conexión familiar con la campaña por la democracia, mientras que VOTE the Musical, en Paradise Green, ofrece una mirada cautivadora a las sufragistas, explorando el activismo y el sacrificio personal, según los promotores. La obra de Jenna Stone, Happy Ending Street, en Leith Arches, narra la historia de tres trabajadoras sexuales escocesas que sueñan con escapar de su estilo de vida.

“El programa del Fringe de este año está repleto de todo tipo de espectáculos, así que, tanto si te entusiasman el teatro o el circo, como lo mejor de la comedia, la música, la danza, los espectáculos infantiles, la magia o el cabaret, prepárate para descubrirlo este agosto", dijo Tony Lankester, el nuevo director ejecutivo de la Sociedad Fringe del Festival de Edimburgo.

Fuente: EFE