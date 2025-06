¿Hasta qué punto puede ser amable un líder?

Jacinda Ardern defiende la compasión como principio central de su liderazgo en sus nuevas memorias "A Different Kind of Power"

Con el telón de fondo de la fanfarronería y las amenazas que impregnan el discurso político actual, la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern utiliza sus nuevas memorias para defender de forma clara y convincente la compasión.

A Different Kind of Power [Otra forma de poder] es la historia de una líder accidental, una mujer que superó las persistentes dudas sobre sí misma para convertirse en la cuadragésima primera ministra de su país, se comprometió por encima de todo a cuidar de sus conciudadanos y luego optó por abandonar cuando sintió que su resistencia decaía. Aunque Ardern rechaza la etiqueta de “anti-Trump”, su nuevo libro es un repudio implícito al estilo de liderazgo del hombre fuerte que se ha impuesto en todo el mundo.

Ardern no parecía destinada al máximo cargo político de su país. Criada en una comunidad mormona conservadora, se presenta a sí misma como una estudiante aplicada más que sobresaliente, la hija de piel fina de un policía de pueblo. Pero demostró ser una hábil polemista que comprendió que su pasión por la justicia social -los derechos de los homosexuales, el bienestar de los niños y la lucha contra la crisis climática- se materializaría mejor a través del cambio político.

Su ascenso en la política fue gradual, hasta 2017, cuando se convirtió en líder adjunta y luego líder del progresista Partido Laborista después de que otros se hicieran a un lado. Entonces las cosas se precipitaron. Apenas unos meses más tarde, fue nombrada primera ministra después de que las conversaciones postelectorales convencieran a un tercer partido más pequeño de elegir a los laboristas para formar un gobierno de coalición.

La ex primera ministra de Nueva Zelanda relata cómo superó dudas personales y desafíos políticos para liderar con empatía

Ardern tenía entonces 37 años, era soltera y acababa de quedarse embarazada tras un tratamiento de fertilidad. Se lanzó a un enfoque del liderazgo que parece radical en retrospectiva, un Lincoln de los últimos tiempos, sin malicia hacia nadie.

“La bondad tiene un poder y una fuerza que casi ninguna otra cosa tiene en este planeta”, escribe Ardern. “He visto a la bondad hacer cosas extraordinarias. Había visto cómo daba esperanza a la gente; había visto cómo cambiaba mentes y transformaba vidas... Este sería mi principio rector sin importar lo que tuviera por delante”.

Era un objetivo admirable y desafiante, sin una medida fácil del éxito. De hecho, Ardern rechazó algunas medidas cuantificables, como establecer un objetivo de reducción de las tasas de suicidio, porque no quería aceptar la posibilidad de que se produjera ningún suicidio.

Mantuvo su empatía incluso cuando se enfrentó a una serie de pruebas que acapararon titulares internacionales: un brote de enfermedad que provocó el sacrificio de rebaños de ganado, un tiroteo masivo en una mezquita de Christchurch, una erupción volcánica que incineró a turistas y una pandemia mundial.

El libro de Ardern repudia el modelo de liderazgo autoritario y apuesta por la bondad como motor de cambio social

Fue su gestión de la crisis del virus Covid-19 la que mereció la aclamación mundial. Estudió minuciosamente los datos de salud pública antes de poner en marcha estrictas medidas de contención, cerrar las fronteras a los no ciudadanos y crear centros de cuarentena para los viajeros que regresaban, así como diseñar un elaborado sistema de alerta nacional para controlar la propagación del virus. Apoyó el rastreo exhaustivo de los contactos: después de que una trabajadora de un comercio diera positivo, los funcionarios de salud pública se embarcaron en una exhaustiva investigación para averiguar cómo se había infectado la mujer, hasta que su análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad reveló que se había cruzado en la calle con una trabajadora en cuarentena contagiada.

El impacto de la estrategia de Ardern fue asombroso. El país insular consiguió suprimir la transmisión en cuestión de meses y mantener bajas las tasas de infección y mortalidad hasta que se dispuso de vacunas. Un año después del brote, cuando Estados Unidos había sufrido cientos de miles de muertes, Nueva Zelanda solo había registrado 25 (“Conocía las historias y circunstancias de casi todos ellos”, escribe Ardern.)

El libro de Ardern es, en parte, político y, en parte, memorias domésticas. En él habla del liderazgo femenino y del difícil equilibrio entre la vida laboral y personal. Sus anécdotas resonarán en cualquier madre trabajadora: sacaleches, tortas de cumpleaños y crisis de guarderías entre bastidores. Describe su (un tanto sorprendente) aceptación de ser fotografiada para una revista en ropa moldeadora de tres cuartos de largo. Recuerda los temblores que a veces le robaban la voz y cómo se “vino abajo” tras visitar a las víctimas de los tiroteos en la mezquita.

También tuvo la habilidad política de utilizar su cruda respuesta emocional para impulsar la acción política, promulgando nuevas leyes sobre armas que limitaban el número de cartuchos de las escopetas de bombeo y llamando a gigantes tecnológicos como Mark Zuckerberg, de Facebook, y Brad Smith, de Microsoft, para que ayudaran a eliminar contenidos extremistas en Internet, en lo que se conoció como el Llamamiento a la Acción de Christchurch.

Ardern narra el equilibrio entre su vida política y personal, abordando el liderazgo femenino y los retos de la maternidad

Pero las mismas cualidades que impulsaron el liderazgo de Ardern también amenazaron su éxito. Su padre consideraba que su hija menor tenía la piel demasiado fina para la política. La ex primera ministra Helen Clark, escribe Ardern, le había demostrado que era posible ser mujer en política. Pero nadie le había demostrado que “se podía ser sensible y sobrevivir”, escribe.

En enero de 2023, Arden anunció que dejaba el cargo. A veces, estas memorias parecen una forma de dar sentido a esa decisión, que sorprendió a muchos. Puede haber sido un astuto movimiento para salvar la cara: los laboristas obtuvieron una victoria aplastante en 2020 bajo el liderazgo de Ardern, lo que permitió al partido formar el primer gobierno mayoritario desde 1996. Meses después de su dimisión, en 2023, el partido sufrió una estrepitosa derrota electoral.

Pero las incesantes exigencias de la vida pública estaban haciendo mella en Ardern, sobre todo con el auge de la desinformación y un nuevo nivel de desconfianza en el gobierno y la ciencia. Un breve susto por un cáncer de mama permitió que un pensamiento liberador cruzara la mente de Ardern: “Quizá podría marcharme”. Su hija Neve, que ahora tiene 5 años, empezaba a hacer preguntas más apremiantes e inductoras de culpa sobre el trabajo de su madre.

Si A Different Kind of Power adolece de la seriedad de su autora, sobre todo en las descripciones mundanas de su infancia, Ardern lo compensa inyectando humor, recordando, por ejemplo, la historia de la proposición de matrimonio del padre de Neve, Clarke Gayford, que le hizo la pregunta en una excursión, mientras un guardia de seguridad se cernía en la periferia del momento privado de la pareja. También confiesa que intentó pero no consiguió un papel como extra en la película de Peter Jackson El Señor de los Anillos, una historia que compartió con Stephen Colbert cuando la recogió en el aeropuerto, y ante la cámara, atronó con ”Bohemian Rhapsody".

Las memorias de Ardern plantean si la bondad y la sensibilidad pueden sostenerse en el liderazgo político contemporáneo

A Different Kind of Power deja a los lectores con una pregunta inquietante: ¿Puede alguien que valora la bondad -que responde con auténtica compasión a repetidos desastres y actos de crueldad flagrante- soportar la carga del liderazgo, especialmente en el mundo moderno, donde los rumores desagradables e instantáneos a menudo sustituyen a los hechos?

¿Hasta qué punto puede un líder permitirse ser amable?

A Different Kind of Power

Por Jacinda Ardern

Crown. 352 pp.

* Frances Stead Sellers es editora asociada de The Washington Post y moderadora habitual de Washington Post Live.

Fuente: The Washington Post.

Fotos: Demetrius Freeman/ The Washington Post; Reuters/ Loren Elliott/File Photo; Andrew Matthews/ Pool vía Reuters y Reuters/ Bryan Woolston.