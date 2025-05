Donald Trump afronta una batalla cultural por el Centro Kennedy

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una cena de la junta directiva del Centro Kennedy en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el 19 de mayo de 2025, en Washington (Foto: AP / Manuel Balce Ceneta)

El presidente Donald Trump recibió el lunes por la noche a la directiva del Centro Kennedy en la Casa Blanca, reforzando cuánto interés está dedicando a transformar un centro cultural de primer nivel como parte de un esfuerzo mayor para reestructurar las dinámicas sociales e ideológicas del panorama artístico nacional.

La reunión de la junta directiva del centro en el Comedor del Estado siguió al despido de sus miembros anteriores por parte de Trump y al anuncio en febrero de que él presidiría la junta. La nueva junta, que aprobó por unanimidad a Trump como presidente, está compuesta por sus leales.

Entre ellos se encuentran la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; la Fiscal General, Pam Bondi; Usha Vance, esposa del Vicepresidente JD Vance; y Lee Greenwood, cuya canción “God Bless the USA” suena en mítines de Trump y en muchos eventos oficiales, incluidos durante su viaje al Medio Oriente la semana pasada.

Trump lo llamó una “junta candente”.

“Vamos a darle la vuelta”, dijo Trump a los asistentes a la cena en el centro. Hablando sobre dirigir la junta, comentó: “Cuando dije, ‘Haré esto’, no había estado allí” y bromeó, “Esa es la última vez que aceptaré un trabajo sin mirarlo”.

Trump ha calificado la programación pasada del centro de ser “woke” y “terrible”, mientras busca reducir más ampliamente la financiación federal de las artes, quejándose de que demasiada programación promueve la ideología de izquierda y la corrección política. Según él, moldear el Centro Kennedy a su gusto puede contribuir significativamente a crear una nueva cultura artística y social a nivel nacional.

El presidente Donald Trump visita el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, el lunes 17 de marzo de 2025

El Centro Kennedy anunció su programación, la cual incluye presentaciones de Chicago, Moulin Rouge y Back to the Future: The Musical. Las ofertas para niños incluyen una versión teatral de la popular caricatura Bluey. El centro previamente canceló una semana de eventos en julio celebrando los derechos LGBTQ+ como parte del festival World Pride de este verano en Washington.

La Casa Blanca también se ha movido para cancelar millones en subvenciones federales previamente otorgadas a grupos de artes y cultura. Y el marco presupuestario de Donald Trump ha propuesto eliminar completamente el Fondo Nacional para las Artes y el Fondo Nacional para las Humanidades.

El presidente dijo durante la cena que los republicanos del Congreso han presionado por más de 250 millones de dólares para reparaciones y mantenimiento en el Centro Kennedy, y comentó que, en la última década, se gastaron “enormes cantidades de dinero” allí.

“No sé dónde lo gastaron,” dijo. ”Ciertamente no lo gastaron en papel tapiz, alfombras o pintura.”

Richard Grenell, un enviado especial de Trump que actúa como jefe interino del Centro Kennedy, dijo que un presupuesto previo incluía “$26 millones en ingresos fantasma.” Sugirió que el comportamiento podría ser un asunto criminal para los fiscales y que Bondi, además de estar en la junta del centro, escuchó los detalles en una reunión más temprano el lunes. “Ella escuchó los detalles y esto es inaceptable,” dijo Grenell.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena de la junta directiva del Centro Kennedy en la Casa Blanca, Washington, D.C., EE. UU., el 19 de mayo de 2025

Trump afirmó que el centro recaudaría fondos, pero agregó sobre el estado del edificio que está “desmoronándose”.

Dijo que la “programación anterior estaba fuera de control con propaganda política rampante” y presentaba “algunos espectáculos muy inapropiados”, incluido un “performance marxista anti-policía” y “Shakespeare exclusivo para lesbianas”.

“¿Quién piensa en estas ideas, de verdad?” gritó Trump, provocando risas sonoras de los presentes.

Trump también visitó el Centro Kennedy en marzo para presidir una reunión de su junta, y quejó entonces de un “deterioro tremendo” en el edificio.

El presidente ha criticado una reciente expansión del complejo, conocida como “The Reach”, que presenta estudios, espacios de ensayo y facilidades de reuniones, sugiriendo que cerraría los espacios porque carecen de ventanas. Dijo el lunes que preferiría ver un espacio de actuación al aire libre en el Potomac.

Los cambios del presidente han recibido objeciones de varios artistas.

El musical Hamilton respondió al enfoque de Trump cancelando presentaciones que había planeado en marzo y abril. Otros artistas, incluidos la actriz y productora Issa Rae y la música Rhiannon Giddens, también han cancelado apariciones planeadas.

Y con Trump planeando asistir a una presentación de Les Miserables en el Centro Kennedy el 11 de junio, el espectáculo anunció que muchos suplentes podrían estar actuando entonces debido a boicots de miembros del elenco.

(EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL)

El Centro Kennedy se inauguró en 1971 y durante décadas se consideró una celebración apolítica de las artes. Los presidentes suelen nominar a los miembros de la junta del Centro Kennedy en consulta con miembros del Congreso.

Después de eso, a menudo no tienen mucho contacto con la directiva del centro, excepto para asistir a los honores anuales del Centro Kennedy.

“Eres uno de los dramaturgos vivos más renombrados de América y sigues escribiendo con fuerza,” dijo el presidente republicano Ronald Reagan en 1984, dirigiéndose a Arthur Miller, quien estaba entre los homenajeados del Centro Kennedy de ese año. Fue un ejemplo de un comandante en jefe de la Guerra Fría alabando a un escritor con asociaciones bien conocidas a grupos alineados con el comunismo.

En 2019, el centro albergó una exhibición de las pinturas del expresidente republicano George W. Bush.

Trump se convirtió en el primer presidente en rutinariamente omitir la asistencia a la ceremonia de honores durante su primer mandato. Desde que regresó a la Casa Blanca, ha sido mucho más agresivo y proactivo, como en muchos frentes de políticas y política. Citó algunas presentaciones de drag show en el centro como una razón para transformarlo por completo.

“En lugar de presentar una programación que desgaste nuestro país y lo divida,” dijo Trump, “el Centro Kennedy debería ser el principal lugar de la nación para exaltar lo mejor de nuestro país y levantar las artes, la música y la cultura estadounidense”.

