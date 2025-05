La inmigrante que desafió al sueño americano con sabrosas recetas de cocina

Libro del día: “Dirty Kitchen”, de Jill Damatac

En su libro Dirty Kitchen: A Memoir of Food and Family (“Cocina sucia: una memoria de comida y familia”), Jill Damatac ofrece una mirada cruda y sin concesiones sobre la lucha por la supervivencia y la preservación cultural en Estados Unidos. Damatac, una cineasta y escritora británica filipina, narra su experiencia como inmigrante indocumentada en un país que a menudo se presenta como una tierra de oportunidades, pero que para ella y su familia fue un escenario de desilusión y adversidad. La obra, que incluye capítulos con nombres de platos filipinos como “Spamsilog” y “Halo-Halo”, no busca complacer al lector con historias culinarias reconfortantes, sino que utiliza la comida como un vehículo para explorar temas más profundos de identidad y resistencia.

Damatac nació en Manila y llegó a Estados Unidos en 1992, cuando tenía nueve años, junto a su madre y hermana para reunirse con su padre, quien había excedido su visa de turista. La familia se sumergió en el mundo de los indocumentados, enfrentando el desprecio de algunos familiares y la brutalidad de un padre que, consumido por las frustraciones de su nueva vida, se volvió abusivo. La madre de Damatac, quien había trabajado en el sector bancario en Filipinas, no pudo obtener una visa de trabajo en Estados Unidos, ya que los filipinos solo eran elegibles para empleos en el cuidado de la salud y el servicio doméstico.

La vida de Damatac en Estados Unidos estuvo marcada por la pobreza y la precariedad. Según consignó el medio, sus recuerdos culinarios de la infancia no son nostálgicos, sino reflejos de una dieta basada en alimentos baratos y procesados, como los que sus padres compraban con tarjetas de Seguridad Social falsificadas. A pesar de las dificultades, Damatac se destacó en la escuela, convirtiéndose en campeona de concursos de ortografía, aunque siempre evitó las intervenciones de maestros bienintencionados que notaban sus moretones.

Jill Damatac (Crédito: Web oficial)

La autora también relata episodios traumáticos de su vida, como el abuso sexual por parte del esposo de una tía, que resultó en un embarazo no deseado y un aborto. Estos eventos la llevaron a una profunda depresión, que culminó en un intento de suicidio y la pérdida de su beca universitaria. A pesar de estos desafíos, Damatac encontró una forma de seguir adelante, trabajando en empleos informales en Nueva York y enfrentando la soledad y la depresión.

Con el tiempo, Damatac aprendió a cocinar los platos de su país natal, un acto que simboliza su reconexión con sus raíces y su resistencia frente a las adversidades. Sin embargo, su historia no se presenta como un relato de superación personal con un final feliz. Damatac siente vergüenza por su seguridad actual y se resiste a formar parte del “mismo engranaje imperial” que ha marcado su vida.

Dirty Kitchen, publicado por Atria/One Signal y consta de 242 páginas, es una memoria que desafía al lector a confrontar las realidades de la inmigración y la identidad cultural. Damatac escribe, en sus propias palabras, “para documentarme en la existencia”, y su libro, al igual que sus recetas, está destinado a servir a muchos.