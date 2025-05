Jafar Panahi desafía al régimen iraní con una película clandestina estrenada en Cannes

Jafar Panahi saluda antes del estreno de su película "It Was Just an Accident", que participa en la competencia oficial del Festival de Cannes (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

El cineasta disidente iraní Jafar Panahi hizo su primera aparición en un festival internacional de cine en 15 años en Cannes, este martes, con una historia sobre prisioneros políticos que intentan vengarse de sus carceleros.

Panahi estuvo prohibido de hacer películas durante 20 años y ha sido detenido repetidamente desde 2009 debido a sus dramas sociales realistas, considerados subversivos por el régimen de la república islámica. Su nuevo largometraje, Fue solo un accidente —que compite por el premio principal— corre el riesgo de generarle nuevos problemas legales a este director galardonado, celebrado por sus seguidores por su desafío al régimen.

El cineasta de 64 años declaró que sus casi siete meses en la prisión de Evin, en Teherán, hasta febrero de 2023, fueron una inspiración para su última historia irónica. “Una de las características del pueblo iraní es su sentido del humor”, dijo Panahi, de 64 años, a la revista Screen. “Este régimen ha estado intentando durante más de cuatro décadas imponer tragedia, lágrimas y sufrimiento a los iraníes, pero ellos siempre encuentran el humor y las bromas”.

Jafar Panahi saluda junto a su familia antes del estreno de su nueva película en Cannes (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

El aclamado director ha evadido repetidamente la prohibición filmando en secreto, como en 2022 con No Bears, película que se proyectó en el festival de Venecia y ganó un premio especial del jurado mientras él estaba en prisión. “Aunque ya no tengo prohibido filmar, eso realmente no cambió mi situación real. Aún tuve que trabajar de manera ilegal”, comentó Panahi a Screen. Una fuente cercana al cineasta, que pidió no ser identificada, dijo que la última película de Panahi se filmó en secreto y que no contó con financiamiento gubernamental.

Cannes tiene una larga tradición de apoyo a los cineastas independientes iraníes, quienes a menudo enfrentan problemas legales e intimidación por parte de las autoridades iraníes.

Cine disidente iraní

Una segunda película iraní participa este año en la competición principal de Cannes: Madre e hijo, dirigida por Saeed Roustaee, quien fue condenado a seis meses de prisión por la proyección de su película Los hermanos de Leila en Cannes en 2022, pero su más reciente producción ha atraído críticas de algunos directores exiliados.

El director Jafar Panahi posa con sus abogados, Yusef Moulai y Saleh Nikbakht, tras su liberación de la prisión de Evin, en Teherán, Irán, el 3 de febrero de 2023 (Foto: Panahi Family/WANA/Handout via REUTERS)

La Asociación de Cineastas Independientes Iraníes (IIFMA, por sus siglas en inglés) la calificó como una ”película de propaganda”, aunque no está claro si han visto la obra completa.

El también favorito iraní en Cannes, Mohammad Rasoulof, quien huyó del país el año pasado, defendió a Roustaee. Dijo a Variety que existe una ”clara distinción entre las películas de propaganda de la república islámica y las películas realizadas bajo las restricciones de censura”.

Apareció Julian Assange

El fundador de Wikileaks, Julian Assange —quien pasó cinco años en prisión por la filtración de documentos clasificados de Estados Unidos— también está en Cannes para el estreno, este miércoles, de un documental sobre él, titulado El hombre de los seis mil millones de dólares. Su director estadounidense, Eugene Jarecki, fue galardonado este lunes en Cannes con el primer Globo de Oro al documental por sus anteriores trabajos, entre ellos su película de 2018 sobre Elvis, The King.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien ofreció asilo a Assange en la embajada de su país en Londres, está programado para aparecer junto al periodista australiano en el estreno.

El director Eugene Jarecki y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, posan durante el photocall de la película documental "The Six Billion Dollar Man" (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Denzel Washington y sus problemas

La presencia de Panahi y Assange coincide con uno de los Cannes más políticos en muchos años, dominado por protestas sobre la guerra en Gaza, temas de política de género y la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a las películas de *”tierras extranjeras”*.

La noche del lunes presentó un intercambio tenso con un fotógrafo que eclipsó parte del entusiasmo por el premio a la trayectoria a Denzel Washington.

La sorpresa fue la entrega de una Palma de Oro honorífica a Washington, de 70 años, durante el estreno de su última película con el director neoyorquino Spike Lee, De lo más alto a lo más bajo, siendo esta la primera vez que el actor asiste al festival.

Denzel Washington recibe la Palma de Oro Honorífica de manos de Spike Lee antes de la proyección de la película "De lo más alto a lo más bajo" (Foto: Valery Hache/Pool via REUTERS)

“Es una total sorpresa. Estoy muy emocionado”, dijo Washington, según un miembro de la audiencia.

El fotógrafo había aparecido anteriormente tomándolo del brazo mientras posaba frente a una fila de cámaras. Denzel Washington lo apartó, señaló con el dedo y pareció decirle “Detente” varias veces, según mostraron los videos.

Pero, a pesar del incómodo incidente, el ánimo de Washington seguramente se elevó con las críticas entusiastas hacia la película que protagoniza junto a Lee. Basada libremente en el clásico del maestro japonés Akira Kurosawa de 1963, El cielo y el infierno, The Hollywood Reporter afirmó que la película tiene ”ingenio, alto estilo y una energía cinética desbordante”. Por su parte, The Guardian elogió la ”magnífica forma” de Washington en la película, al interpretar a un magnate de la música con *”una radiante seguridad monárquica”.

Fuente: AFP