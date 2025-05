El desarrollo de la historia de “The Last of Us” plantea nuevos desafíos para sus creadores

Tráiler de la segunda temporada de "The Last of Us"

El reciente episodio de The Last of Us ha generado un intenso debate entre los seguidores de la serie, especialmente tras la resurrección de un personaje principal que había sido eliminado previamente. El capítulo en cuestión se centra en la compleja relación entre Joel, interpretado por Pedro Pascal, y su hija sustituta, Ellie, encarnada por Bella Ramsey. A través de una serie de flashbacks, se exploran momentos significativos de sus vidas, como los cumpleaños de Ellie, que revelan tanto la devoción de Joel como la creciente rebeldía adolescente de Ellie.

El episodio, escrito por Neil Druckmann y Halley Gross, quienes también participaron en la creación del videojuego original, se adentra en temas profundos como los ciclos de violencia y las mentiras que los padres cuentan para proteger a sus hijos. Druckmann, quien también dirigió el episodio, explicó que la escena central en el porche entre Joel y Ellie encapsula la esencia de la serie, destacando la dificultad de ser un padre soltero en un mundo postapocalíptico.

“Es la dificultad de intentar criar a una hija que es muy impulsiva, y que puede hacerse un tatuaje, fumar marihuana y tener encuentros sexuales todo en el mismo día, y hacerlo en ese contexto. Luego hay otra capa: la relación ahora se basa en una mentira. Eventualmente, probablemente habrían superado todo eso debido a cuánto se aman”, expresó.

Una escena relevante de la segunda temporada de "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey

The Wall Street Journal detalla que el episodio también muestra la flexibilidad de la serie para adaptar el material original del videojuego, incluyendo escenas nuevas y otras replicadas de la creación original. Un ejemplo es la confrontación entre Joel y un personaje llamado Eugene, interpretado por Joe Pantoliano. Joel miente sobre este incidente a la esposa de Eugene, Gail, interpretada por Catherine O’Hara, lo que añade otra capa de complejidad a la narrativa.

Druckmann y Gross discutieron los desafíos de adaptar el videojuego a la televisión, especialmente en lo que respecta a justificar la violencia y explorar la paternidad en un mundo devastado por una plaga. Gross mencionó que uno de los retos fue crear un episodio que se sintiera cohesivo, utilizando los cumpleaños de Ellie como un tema de progresión. Además, la confrontación entre Joel y Eugene fue un punto de discusión, buscando capturar la belleza y el dolor en esa escena.

“Queríamos mostrar que no solo existe violencia y traumas que se transmiten de generación en generación, sino que también está la idea de mejora, de esperanza. Como padre, intento no repetir los errores que cometieron mis padres. Sin embargo, he descubierto que, al hacerlo, he cometido errores diferentes. Tengo herramientas ligeramente mejores que las que tenían mis padres en su momento, e intento transmitir eso a mis hijos. Así que, con suerte, ellos harán un mejor trabajo del que yo he hecho”, confesó Neil Druckmann.

El desarrollo del relato de la segunda temporada de "The Last of Us" ha generado mucho debate en redes sociales

La serie también aborda la transmisión intergeneracional de la violencia y el trauma, un tema que Druckmann, quien creció en Israel, considera relevante. Según él, las historias permiten explorar verdades profundas al simplificar la complejidad del mundo real. En la primera temporada, la narrativa se centró en la protección mutua entre Joel y Ellie, pero ahora se expande para incluir la protección de un grupo más amplio, lo que puede llevar a justificar atrocidades en nombre de la protección de los propios.

El desarrollo narrativo de la serie ha generado todo tipo de acaloradas discusiones online, con reacciones que van desde el entusiasmo hasta la hostilidad. Druckmann comentó que, aunque algunas críticas son malintencionadas, considera que el debate es un signo positivo del impacto cultural de la serie. Gross añadió que la muerte de Joel, aunque inevitable por ser parte del canon del juego, fue diseñada para alinear emocionalmente al público con la ira de Ellie, lo que permite explorar la naturaleza cíclica de la violencia.

Finalmente, Druckmann reflexionó sobre la tensión entre el arte y el negocio, afirmando que, aunque sabían que algunos fans del primer juego podrían odiar la segunda entrega, era importante para ellos contar la historia que querían. “Cuando estábamos desarrollando el juego, podríamos haber optado por algo seguro contando otra aventura de Joel y Ellie. Pero sentí que estaría faltando al respeto a la historia original que intentaba contar. Sabíamos con certeza que ciertas personas que amaron el primer juego odiarían el segundo. Y aun así, sentíamos que era lo correcto”, afirmó el autor.