Jorge Fernández Díaz: “La literatura, a través de la ficción, me permitió contar lo que el periodismo no puede”

El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz reflexionó sobre su trayectoria literaria y periodística en un encuentro en el espacio de Bajalibros en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde presentó un cuento que forma parte de una colección digital publicada por Infobae.

Este relato, El hombre que quería matar a Pérez-Reverte, combina elementos de ficción y realidad, y rinde homenaje a la larga relación de amistad entre Fernández Díaz y el escritor español Arturo Pérez-Reverte.

Según explicó, la historia se desarrolla en el contexto de una visita ficticia de Pérez-Reverte a la feria, donde un personaje obsesionado con el autor amenaza su seguridad, lo que da pie a una trama de intriga y espionaje.

De acuerdo con lo relatado, su vínculo con Pérez-Reverte comenzó hace más de tres décadas, cuando el autor español visitó por primera vez Buenos Aires como corresponsal de guerra. En aquel entonces, Pérez-Reverte ya era un escritor reconocido en España, aunque aún no había alcanzado la misma notoriedad en Argentina.

Fernández Díaz recordó cómo ambos conectaron rápidamente a través de conversaciones sobre literatura y cine, y cómo el español le compartió su ambición de revitalizar géneros literarios considerados menores, como la novela de espías y la épica. Desde entonces, su amistad se ha mantenido, con múltiples encuentros en la Feria del Libro y colaboraciones literarias.

El cuento presentado por Fernández Díaz no solo explora la rutina de Pérez-Reverte en sus visitas a Buenos Aires, sino que también introduce al personaje de Remil, un agente de inteligencia que aparece en varias de las novelas del autor argentino.

“Remil es un personaje complejo, diseñado para reflejar las dinámicas de poder y corrupción en los servicios de inteligencia y la política argentina”, dijo. En el relato, Remil es asignado para proteger a Pérez-Reverte de un supuesto peligro, lo que permite al autor explorar temas como la obsesión, la paranoia y la lealtad.

Fernández Díaz destacó que la creación de Remil le permitió abordar temas que no podía tratar directamente en su labor periodística. Según explicó, muchas de las historias que conoció durante su carrera como cronista policial y periodista de investigación no podían ser publicadas por falta de pruebas o por restricciones editoriales. La ficción, en cambio, le ofreció una vía para explorar estas verdades ocultas.

“La literatura me permitió contar lo que el periodismo no podía”, afirmó el autor, quien también señaló que esta dualidad entre periodista y novelista ha marcado profundamente su obra. Y agregó: “Mis novelas no son policiales estrictamente, sino de espionaje político. No de espionaje en general, sino espionaje político”.

En el encuentro, también reflexionó sobre el estado actual del periodismo y su relación con la literatura. Aunque aseguró que ya no siente la misma pasión por las noticias que en sus años de redacción, expresó su admiración por los periodistas que trabajan en el terreno, a quienes describió como “la fiel infantería del periodismo”.

Según el autor, este tipo de trabajo, muchas veces mal remunerado y poco reconocido, es esencial para la integridad de la profesión. Asimismo, destacó la importancia de la narrativa en el periodismo, señalando que detrás de muchos grandes periodistas se esconde la vocación de un narrador o ensayista.

“El periodismo es muchas cosas: al igual que un hospital donde cada especialista cree ser indispensable, el periodismo incluye investigaciones, crónicas, cultura, noticias políticas y más. Es una familia enorme”, dijo.

En cuanto a su proceso creativo, Fernández Díaz compartió que su obra literaria está profundamente influenciada por su experiencia como periodista. Desde sus primeros años en el oficio, encontró en la ficción una herramienta para explorar temas que no podían ser abordados directamente en los medios.

Por ejemplo, recordó cómo en sus inicios en el diario vespertino La Razón, propuso escribir una novela por entregas en la sección policial, utilizando la ficción para revelar verdades que el periodismo no podía exponer. Esta experiencia, según el autor, marcó el inicio de su carrera como escritor.

Durante la charla, Fernández Díaz también habló sobre su más reciente libro, El secreto de Marcial, una obra autobiográfica que le tomó una década completar. Según explicó, el libro, que ganó el prestigioso Premio Nadal, aborda la figura de su padre y representa un cambio en su enfoque literario, pasando de la imaginación a la observación. Aunque no reveló detalles sobre sus próximos proyectos, el autor señaló que se encuentra en un momento de transición creativa, buscando inspiración para su siguiente obra.

Por último, Fernández Díaz reflexionó sobre la evolución de su carrera y la relación entre literatura y periodismo. Según el autor, ambos campos comparten una búsqueda común de la verdad, aunque utilizan herramientas diferentes.

“A mis 65 años, quizás es momento de pasar de la literatura de la imaginación a la literatura de la observación, reflexionando sobre lo aprendido y vivido”, sostuvo.

En su caso, la literatura ha sido una extensión natural de su labor periodística, permitiéndole explorar temas complejos y profundos que trascienden las limitaciones del oficio.

“La literatura es un juego, pero también es un espacio para contar lo que no se puede decir de otra manera”, concluyó.