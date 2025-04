El guionista de “Taxi Driver”, demandado por acoso y agresión sexual

Paul Schrader en Cannes 2024: la demanda de su exasistente denuncia ataque y abuso sexual durante el famoso festival francés (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El guionista de los clásicos de Martin Scorsese y Robert De Niro Toro salvaje y Taxi Driver fue demandado por su ex asistente por acoso sexual y agresión. Paul Schrader, también director de películas como American Gigoló, Light of Day y Mishima: una vida en cuatro capítulos, es acusado por una mujer de 26 años, cuyo nombre no ha sido revelado.

La demanda presentada en Nueva York afirma que la mujer fue obligada a besarlo en el festival de Cannes 2024, durante la presentación de la película Oh, Canada, protagonizada por Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi.

Después de que ella lograra escapar, la mujer —identificada con el seudónimo de Jane Doe en la demanda— fue llamada a la habitación de hotel de Schrader tres días después, donde él se expuso a ella.

Paul Schrader y los actores Uma Thurman y Richard Gere posan durante el photocall para la película "Oh Canadá" en competición en el 77º Festival de Cine de Cannes, en mayo de 2024 (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Desde el brutal ataque del demandado Schrader a la Sra. Doe, la exposición de sus genitales hacia ella y sus innumerables otros actos de acoso sexual, ella ha sufrido, entre otras cosas, pesadillas, ansiedad extrema y trauma, y se ha retirado casi por completo de su antigua vida”, dice la demanda. El documento legal afirma que Schrader, de 78 años, la despidió en septiembre.

“Dos días después, en pleno reconocimiento de su comportamiento ilegal y depredador, él escribió en un correo electrónico: ‘Si me he convertido en un Harvey Weinstein en tu mente, entonces, por supuesto, no tienes otra opción más que dejarme atrás’”, señala la demanda.

Weinstein, de 73 años, era el poderoso productor de Hollywood cuya prolongada conducta de acoso sexual desencadenó el movimiento “Me Too”, lo que llevó a condenas que están siendo apeladas. El productor y cofundador de Miramax cumple una condena de 16 años de prisión en California.

Paul Schrader, junto a la actriz Sigourney Weaver, recibió el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia, en septiembre de 2022 (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La demanda de Jane Doe afirma que Schrader inicialmente aceptó un acuerdo financiero no revelado para resolver las acusaciones, pero posteriormente se retractó. Ahora, esta presentación judicial busca hacer cumplir los términos del acuerdo y exige el reembolso de los honorarios y costos legales.

El abogado de Schrader, Philip Kessler, dijo que impugnarán la demanda y que no firmó ningún acuerdo, por lo que este era nulo e inválido. “Reflexionó sobre el pago del monto que el acuerdo le habría obligado a pagar, de haberlo firmado, y llegó a la conclusión de que no le convenía hacerlo”, declaró el letrado. Kessler afirmó que las acusaciones subyacentes de acoso “son seriamente inexactas, muy engañosas y fundamentalmente falsas”.

“La besó dos veces en casi tres años y medio y... fue solo en el momento del segundo beso cuando ella expresó su descontento, y él nunca intentó besarla nuevamente”, agregó. “Nunca intentó tener relaciones sexuales con ella y nunca se expuso ante ella”.

Robert De Niro en "Taxi Driver", un clásico de la historia del cine dirigido por Martin Scorsese y con guion escrito por Paul Schrader (Foto: Columbia Pictures)

Quién es Paul Schrader

Paul Schrader es un relevante guionista y director estadounidense, cuya carrera ha estado marcada por una exploración persistente de personajes solitarios, moralmente ambivalentes y obsesionados con la redención. Nacido en 1946 en Michigan, Schrader se formó como crítico de cine antes de comenzar a escribir guiones. Su consagración llegó con Taxi Driver (1976), dirigida por Martin Scorsese, cuyo guion consolidó su reputación en la industria. Posteriormente, escribió otros títulos emblemáticos como Toro salvaje (1980) y La última tentación de Cristo (1988), reafirmando una colaboración clave con Scorsese.

A lo largo de su carrera, Schrader ha sido reconocido con múltiples premios y distinciones. Su película El reverendo (2017), protagonizada por Ethan Hawke, fue nominada al Oscar por mejor guion original y recibió el galardón al mejor guion en los Critics’ Choice Awards. En 2022, fue distinguido con el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia por su trayectoria.

El legado de Schrader reside en su capacidad para combinar la introspección psicológica con una estética rigurosa, influenciada por el cine europeo y la tradición del cine noir. Schrader ha consolidado una voz singular en el cine contemporáneo, explorando temas como la culpa, la fe y la alienación con un enfoque narrativo austero y persistente.

Fuente: AFP