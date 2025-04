“7.10 Sur Rojo”, el documental que demuestra “crueldad, odio y deseo de exterminio” en la masacre de Hamás

Tráiler del documental "7.10 Sur rojo", de Uriel Sokolowicz

El mundo cambió el 7 de octubre de 2023. Mientras se celebraba la fiesta de Simjat Torá en Israel, Hamás ingresó y produjo una masacre con casi 700 muertos. No solo eso: los terroristas se filmaron matando. Además, secuestraron a 251 rehenes, de los cuales muchos siguen en cautiverio. Desde entonces estalló lo que se conoce como la Guerra de Gaza. Pero aquel terrible episodio nadie puede olvidarlo. El cineasta Uriel Sokolowicz acaba de presentar un documental donde muestra el ataque con suma crudeza y analiza el contexto. Se titula 7.10 Sur Rojo y forma parte del Bafici: el sábado a las 13 horas se proyecta en Cacodelphia.

Frente a semejante matanza, dice el cineasta en diálogo con Infobae Cultrura, “surge la pregunta de qué podemos hacer al respecto”: “Una necesidad de contribuir de alguna manera con lo que estaba pasando luego del ataque terrorista y sobre todo con las consecuencias generales de lo que ese acto provocó en muchos niveles en la región y a nivel nacional e internacional. Dentro de las victimas hubo muchos familiares de argentinos y latinoamericanos secuestrados en Israel, de alguna manera eso remitió muy fuerte en el núcleo familiar”.

Imagen de “7.10 Sur Rojo”, el documental que muestra “la crueldad, el grado de odio y el deseo de exterminio” en la masacre de Hamás

“En un principio se comenzó a contactar a familiares de secuestrados argentinos, buscando acompañar el dolor y el reclamo, estar presentes de alguna manera. Y la idea de realizar un documental surgió naturalmente porque es parte de la actividad profesional que hace Aleph Media como productora audiovisual, por ende se consideró que se podría ayudar de esta manera, produciendo un documental que narre los hechos, que reúna testimonios y brinde información desde una perspectiva abierta. Creo que como en muchas causas, cada uno contribuye desde el lugar humano o profesional en donde siente que puede ser útil”, y subraya el apoyo y la iniciativa de la Fundación Norma y Leo Werthein.

No fue fácil el proceso de reconstrucción, entrevistas y edición. “Sabíamos que era muy complejo abordar temáticas del medio oriente, pero también teníamos la certeza de que el documental se centraba en el ataque terrorista del 7 de octubre, por lo que sobre eso debíamos comenzar a separar capas de hechos y acciones puntuales, es decir que él público general conozca exactamente lo que pasó ese día. Indudablemente esa masacre ocurrió dentro de un contexto y sin él nada cobra sentido, por lo que abrimos definiciones, conceptos, procesos históricos, testimonios y relatos que brindan un escenario amplio para comenzar a entender lo que mucha gente desconoce por falta de información”, cuenta.

“Los testimonios marcan claramente que hay dos pueblos víctimas del terrorismo de Hamás, el palestino y el israelí“, asegura Uriel Sokolowicz

Entre los entrevistados hay sobrevivientes del ataque, la gran mayoría de origen argentino o latinoamericano, también testimonios de israelíes que han perdido a familiares o que los tienen secuestrados, profesionales como el Dr. Ricardo Nachman, Director de la Unidad de Medicina Forense de Israel que trabajó en el reconocimiento de los cuerpos de las víctimas del ataque terrorista, la psicóloga y escritora Diana Wang, hija de sobrevivientes del holocausto, el pedagogo y Dr. en Educación Mario Sinay, el sociólogo y magister de estudios sobre Medio Oriente Kevin Levin, entre otros.

En paralelo a todo esto, el documental se enhebra en una historia vincular de madre, hijo e hija: “A través de la creación de un mundo onírico de sombras, matices y contrastes, se aborda el camino de una madre latinoamericana que junto a su pequeño hijo intenta entender que pasó ese fatídico día en que su hija (adolescente) quedó a merced de los terroristas de Hamás cuando estos invadieron el sur de Israel. De ellos dos, madre e hijo, solo escuchamos sus voces, no hay rostros definidos, no hay nombres propios, solo siluetas, atmósferas de emociones y expresiones corporales. Son madre e hijo inmersos en ese universo particular, llevando adelante el dolor desgarrador y siendo resilientes”.

“El documental pretende reflejar claramente la causa de la liberación de los rehenes y el reclamo humanitario por conocer su estado de salud, atención médica y todos los derechos humanos que deben existir, independientemente de cualquier excusa política y/o posicionamiento sobre el conflicto”, dice el cineasta

“Creo que lo principal era contribuir a que exista un testimonio audiovisual de lo que ocurrió el 7 de octubre y que este refleje al menos parte de la cruda realidad de lo que pasó en esa masacre. La ad, el grado de odio, el deseo de exterminio y la humillación hacia las víctimas es algo que debe ser sabido y no puede ser menospreciado y justificado bajo ningún punto de vista”, cuenta el cineasta y dice que entre los objetivos estuvo el de dar a conocer “ciertos aspectos del contexto” y el de “abordar las acusaciones que se hacen sobre Israel y su accionar en Gaza, de apartheid, de genocidio y de pueblo colonizador. Brindamos un contexto que no suele estar presente en los discursos, titulares y desarrollos de esta guerra que se desató el 7 de octubre”.

“El documental pretende reflejar claramente la causa de la liberación de los rehenes y el reclamo humanitario por conocer su estado de salud, atención médica y todos los derechos humanos que deben existir, independientemente de cualquier excusa política y/o posicionamiento sobre el conflicto”, dice y concluye: “Los testimonios marcan claramente que hay dos pueblos víctimas del terrorismo de Hamás, el palestino y el israelí. Ambos pueblos siguen pagando las consecuencias de las acciones extremistas y de los constantes esfuerzos por detener los procesos de paz en la región entre Israel y el mundo árabe”.

* “7.10 Sur Rojo” se proyecta en Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150, CABA) el sábado a las 13 horas en el marco del Bafici.