El largo camino de Jake Gyllenhaal a Broadway: “La intensidad y la alegría siguen siendo las mismas”

Jake Gyllenhaal podría hacer absolutamente cualquier cosa a continuación. Cuando, durante el almuerzo, se le pregunta sobre su interpretación de una famosa línea en Othello -el hirviente “Odio al moro” de Yago-, el actor de 44 años frunce el ceño, pasa las manos por su cabello rapado y reflexiona sobre la interpretación a la que asistí. “Estoy tratando de pensar en la matiné de ayer, porque cambia”, dice. “No he tomado una decisión definitiva”.

Hablando en voz baja y sonriendo suavemente, Gyllenhaal posteriormente convoca la manía de ojos desorbitados de sus personajes más extravagantes -piensa en su zoólogo borracho de Okja o en Mr. Music de John Mulaney & the Sack Lunch Bunch- cuando el tema gira hacia su ecléctico cuerpo de trabajo. “Soy solo algo así como aleatorio”, exclama el nominado al Óscar. “Supongo que, tan enfocado e intenso como puedo ser, también tengo un sentido de, como, ‘Eso suena divertido. Oh, eso me da miedo. Lo intentaré‘”.

Luego está el asunto de qué debo pedir en Via Carota, el ostentoso restaurante italiano del West Village que Gyllenhaal eligió para nuestra reunión de mediados de marzo. Habiendo reducido mis opciones a los cacio e pepe y el risotto de limón, le pregunto a Gyllenhaal su recomendación. “¿Quieres pedir los dos?”, responde gozoso. “Tienes que hacerlo. ¡Pide los dos!” En el espíritu de la impulsividad, abrazo la idea. “Quiero decir, estás trabajando, deberías tener algo de alegría”, dice Gyllenhaal. “Tenemos que dejarte lleno de carbohidratos. Tienes mucho que escribir”.

Ese enfoque de carpe diem ayudó a dirigir a Gyllenhaal hacia Othello, la superproducción shakespeariana que ahora presenta en Broadway. Gyllenhaal estaba rodando The Covenant de Guy Ritchie en la isla española de Tenerife cuando recibió la oferta de interpretar a Yago junto al general de Denzel Washington en la tragedia dirigida por Kenny Leon. Novato en Shakespeare, Gyllenhaal pidió leer la obra y pronto se encontró atascado con el primer monólogo de su personaje.

“Lo leí completo dos veces, y pensé, ‘No sé‘”, recuerda Gyllenhaal. “Había partes que entendía, y me quedé en este purgatorio de, ‘¿Puedo hacer esto?‘”

Junto a Denzel Washington en “Othello”, en cartelera teatral hasta junio de 2025

Aún así, Gyllenhaal pensó en cómo sus trayectorias y las de Washington habían estado paralelas durante años. Gyllenhaal trabajó con el director Antoine Fuqua, frecuente colaborador de Washington, en las películas Revancha y Día de entrenamiento. Al prepararse para las secuencias de boxeo de Revancha, Gyllenhaal se conectó con Terry Claybon, entrenador habitual de Denzel Washington, y entrenó en el mismo gimnasio que su colega.

Habiendo flotado en la órbita de Washington sin colisionar, Gyllenhaal estaba ansioso por conectarse con un ícono de la actuación que había venerado durante décadas. Habitual en el teatro de Nueva York antes de la pandemia, Gyllenhaal tampoco había protagonizado una obra de teatro desde su actuación nominada al Tony en Sea Wall/A Life de 2019 y se encontraba ansioso por perfeccionar su técnica en el escenario.

“¿Voy a decir para siempre que Kenny Leon y Denzel Washington me pidieron interpretar a Yago y dije, ‘Gracias, pero no’?”, se pregunta Gyllenhaal. “Además, creo que fue en un momento [en el que estaba] encontrando simplemente un momento para reencontrarme con lo que hago”.

Así, Gyllenhaal se unió a la producción, que estará en cartelera hasta el 8 de junio en el Teatro Ethel Barrymore, y pasó buena parte de un año familiarizándose con fluidez en Shakespeare. Mientras estudiaba con el profesor de Columbia James Shapiro y la entrenadora vocal Jeannette Nelson, Gyllenhaal navegó por el texto intrincado y encontró una forma de ingresar en el espacio mental perturbado de su personaje. Eso no es algo nuevo: ya sea interpretando a un adolescente alucinante en Donnie Darko, a un pastor trágicamente reprimido en Secreto en la montaña o a un videógrafo despiadadamente oportunista en Primicia mortal, tiene un don para iluminar los recovecos más oscuros de la mente.

Por mucho que la palabra “intrépido” se use sin medida en los círculos de actuación, Gyllenhaal se gana la etiqueta. Eligiendo proyectos que transitan por el tormento, no teme llevar a la superficie los demonios internos de un personaje. Transformaciones de musculoso a esquelético, afectaciones vocales, tics físicos y temblores: el actor impresiona al fusionar una preparación intensa con una inspiración del momento.

“Tiene la ambición de dar lo mejor de sí mismo, de empujar los límites de la actuación y de tratar de crear algo que no se haya visto antes”, dice Denis Villeneuve, quien lo dirigió en el drama surrealista El hombre duplicado y el thriller de secuestros de niños La sospecha. “Quiere intentar recrear el caos de la vida”.

Jake Gyllenhaal "es alguien que ha encontrado la humanidad en el más obvio de los villanos”, dice el director de "Othello"

Hablando entre sorbos de té de menta, Gyllenhaal no parece tan caótico. Mayormente, es cordial y considerado, con dosis de autocrítica para equilibrar la seriedad. Al ver mi plato vacío, me sirve una porción de insalata verde mientras menciona nombres de ídolos como Danny Kaye, Paul Newman y Denzel Washington en la actuación, además de elogiar las interpretaciones de Cole Escola en Oh, Mary! y Audra McDonald en Gypsy esta temporada en Broadway.

Hijo de la destacada guionista Naomi Foner Gyllenhaal y el prolífico director de TV Stephen Gyllenhaal, creció en el vecindario Hancock Park de Los Ángeles, inmerso en el mundo del espectáculo. Como niño viendo a su hermana mayor, Maggie, ahora nominada al Óscar, actuar en el escenario e instintivamente quiso emularla. Después de participar en un par de producciones escolares cuando tenía 10 u 11 años -interpretando al Faraón en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat y al Espantapájaros en El mago de Oz-, descubrió el confort en el teatro.

“La rareza, creo, del desempeño es que es tan antinatural”, observa Gyllenhaal. “Pero recuerdo que algo se sintió bien sobre eso”.

Mientras encontraba su camino hacia Hollywood -debutando en cine como el hijo de Billy Crystal en Perdidos en el Oeste a los 10 años y consiguiendo un papel destacado como el ingeniero de la NASA Homer Hickam en Cielo de octubre a los 18-, se apoyó en una lección inculcada por sus industriosos padres: “La libertad está al otro lado de la disciplina”. Mirando atrás, acredita a su padre cineasta por haberle regalado un sentido de maravilla cinematográfica y a su madre escritora por haber fomentado su aprecio por la narración de historias.

Jake Gyllenhaal junto a su hermana Maggie en una marcha de las mujeres realizada en Washington, enero de 2017

“Me dieron un mundo; creo que parte fue consciente y parte inconsciente, diciéndome, ‘Mira este espacio sagrado donde puedes sacar todos estos sentimientos y dejarlos salir’”, dice Gyllenhaal.

El actor Peter Sarsgaard acababa de comenzar a salir con Maggie Gyllenhaal cuando conoció a Jake en un bar del East Village hace más de dos décadas. Gyllenhaal, naturalmente, tenía preguntas: Sarsgaard era el hombre que salía con su hermana, después de todo. Sin embargo, con los años, su ahora cuñado ha visto que esa racha inquisitiva perdura.

“Si encuentra algo allí, su curiosidad no se detendrá”, dice Sarsgaard, quien luego trabajó con él en el drama de la Guerra del Golfo de 2005 Jarhead y en la serie dramática de tribunales Presunto inocente, entre otros proyectos. “Muchos buenos actores son personas fervientes. En el escenario, estás repasando lo mismo una y otra vez, y necesitas ser curioso para no aburrirte hasta perder la cabeza. En el cine, simplemente se alarga durante edades. Así que realmente requiere una actitud implacable”.

Cuando leyó "Othello" por primera vez, Jake Gyllenhaal confiesa que se preguntó "¿Puedo hacer esto?"

Con un encanto de galán y la excentricidad de un actor de carácter, Jake Gyllenhaal se ha inclinado a menudo hacia lo obsesivo. Lou Bloom, el reportero autónomo inquietantemente peculiar que interpretó en Primicia mortal, es un hombre de ambición desquiciada. Georges Seurat, el pintor posimpresionista que retrató en la reposición de Broadway de 2017 de Sunday in the Park With George, está completamente dedicado a la perfección artística. En Zodiac, de David Fincher, interpretó a un caricaturista consumido en la búsqueda de un asesino en serie. El detective nervioso de Prisioneros (2013) está igualmente impulsado por la justicia.

Todos son personajes enfocados habitados por un actor igualmente enfocado. Pero consideremos las actuaciones en el blockbuster apocalíptico El día después de mañana, en la comedia romántica de 100 millones de dólares De amor y otras adicciones, y en la producción Marvel Spider-Man: lejos de casa, y está claro que también puede divertirse en películas exitosas. En medio de proyectos tan ampliamente vistos, sin mencionar el febril interés público por su historial romántico, Jake Gyllenhaal adoptó un mantra de mantener privada su vida personal.

Jake Gyllenhaal y el peleador Conor McGregor en "El duro" (2024)

“Ser una persona famosa tiene, obviamente, grandes pros, pero también tiene grandes contras”, dice Andrew Burnap, el ganador del premio Tony que interpreta a Cassio en Othello. “Creo que él, en su vida, es muy consciente de eso, y su compromiso es simplemente ser un gran artista”.

Esa dedicación al oficio se extiende a tocar la guitarra, perfeccionar su fotografía y aprender francés. (“Jake se burlaba constantemente de la forma en que hablo inglés”, dice Villeneuve riendo, “y se arriesgó a intentar aprender francés”). Un cocinero apasionado, tiende a encargarse de preparar la cena de Acción de Gracias en el hogar de los Gyllenhaal-Sarsgaard. (“Solo está entrando con platos calientes y cosas por la puerta”, dice Sarsgaard. “Es maravilloso”). El otoño pasado, Gyllenhaal y Sarsgaard se reunieron con el famoso chef Hugh Fearnley-Whittingstall en su finca River Cottage en Devon, Inglaterra; Gyllenhaal lo llama “probablemente el punto culminante de mi año”.

“Me gusta la práctica de cocinar porque es un descubrimiento y una experiencia constantes”, dice. “Quizás sea el amor por la interpretación”.

“Jake tiene la ambición de dar lo mejor de sí mismo, de empujar los límites de la actuación y de tratar de crear algo que no se haya visto antes”, dice el director Denis Villeneuve

La interpretación de Gyllenhaal de Yago, el intrigante maquiavélico interpretado previamente por figuras como Kenneth Branagh, Daniel Craig, Mark Rylance, Christopher Walken e Ian McKellen, recibió elogios en las críticas de Othello. Aunque la producción en general obtuvo una recepción crítica mixta, su semana de preestrenos con 2,8 millones de dólares por venta de entradas fue la de mayor recaudación en la historia de Broadway para una obra de teatro, sin contar la inflación. (La semana pasada, la producción protagonizada por George Clooney, Good Night and Good Luck, superó esa cifra).

Descripto por el crítico de teatro Naveen Kumar, como “el ancla indiscutible de la producción”, Jake Gyllenhaal recorre el escenario con el aire de un provocador. Poco después de que Yago escupa “¡Sé un hombre!” a un peón, desvela el dolor de un villano cuyas famosas y crípticas motivaciones parecen inclinarse, en esta interpretación, hacia un sentimiento de no ser apreciado por Otelo.

“Jake es especial porque está en busca de la verdad, y lo hace a un nivel muy profundo”, dice el director Kenny Leon. “No es alguien torciendo su bigote e interpretando a un tipo malvado. Es alguien que ha encontrado la humanidad en el más obvio de los villanos”.

Antes de que Yago destruya a Otelo, el antagonista revela sus intenciones engañosas durante un celebrado soliloquio. Fue durante este discurso -al menos en la función matinal del 19 de marzo- cuando Gyllenhaal dijo la frase “odio al moro” no con el cálculo frío de muchos Yagos anteriores, sino con un conflicto atormentado.

“Es la historia de siempre”, explica. Es que su compromiso con el personaje incluyó transformar su camarín en un espacio veneciano. “Es tan steinbeckiano. Es entre hermanos. Es familia. Es ser humano. Es la voz en nuestra cabeza que nos dice ‘no puedes hacer eso’ o ‘no hagas eso’ o ‘no eres capaz de eso’. Creo que Yago también está herido, y no se puede olvidar eso.

Con "Othello", Gyllenhaal vuelve a presentarse en un teatro de Broadway por primera vez desde 2019 for the first time since 2019

“El argumento que se hace a sí mismo es para sentar las bases de algo que necesita que sea verdad. Porque creo que ama al moro. Cuando dice: ‘Mi señor, usted sabe que lo amo’, no creo que sea algo manipulador en mi elección. Y amo a Denzel, así que no puedo no interpretar eso”.

Es un giro cuando la audiencia podría esperar algo distinto de un actor que mostró un lado astuto y taimado como el villano Mysterio de Spider-Man y como ese sigilosamente monstruoso personaje de Primicia mortal. Habiendo leído El sociópata de al lado de Martha Stout como preparación para esa película, decidió no interpretar a Yago con una insensibilidad comparable. Aun así, encontrar el tono empático de su personaje fue un proceso que se extendió durante los preestrenos.

“Al inicio, lo estaba interpretando de manera bastante agresiva”, dice. “Las palabras mismas, si las enuncias demasiado a veces, si no les das velocidad y también espacio y gracia, se vuelven muy malvadas”.

Más de una vez, Jake Gyllenhaal se interrumpe a sí mismo y advierte que podría divagar todo el día sobre su proceso escénico. A pesar de todos sus éxitos en pantalla, su mente obsesiva encuentra un placer particular en descubrir formas de intrigar, inquietar o encantar a una audiencia de teatro.

Jake Gyllenhaal y Denzel Washington sobre el escenario del Ethel Barrymore Theatre de Nueva York, en una de las funciones de "Othello"

“A veces, la gente viene de una carrera en televisión y cine, y le toma un tiempo navegar en un medio diferente”, dice Annaleigh Ashford, su coestrella de Sunday in the Park. “Pero es parte de su esencia. En el escenario se siente como en casa. Es tan talentoso en esa dinámica de dar y recibir con el público, la comunión que compartes con las personas vivas y presentes que están sentadas allí viéndote”.

Aunque ya ha reservado sus próximos dos papeles protagónicos -una película sobrenatural de M. Night Shyamalan y una secuela del remake de El duro-, ya está dándole vueltas a ideas para un regreso al teatro. “La sensación que tengo antes de salir cada noche no es diferente a la del chico en la secundaria en ese escenario”, dice. “Los bastidores aún se ven igual. La intensidad sigue siendo la misma. Puede ser Broadway, pero la alegría es la misma”.

Cuando le menciono la idea de una trayectoria general, se ríe, regresa al tema de la espontaneidad y responde a la pregunta con otra: “¿Has descubierto que claramente no tengo idea?”

