“El mago de Oz” regresa con una experiencia inmersiva en la futurista Sphere de Las Vegas

Judy Garland, protagonista de la película musical y fantástica "El mago de Oz" (1939), un clásico de la historia del cine

El clásico El mago de Oz será transformado a una experiencia inmersiva que se proyectará en The Sphere, ubicado en Las Vegas, a partir del 25 de agosto.

Sphere Entertainment actualmente está produciendo la película original de 1939 en colaboración con Warner Bros. Discovery, Google y Magnopus, y de acuerdo con un comunicado emitido por la empresa de entretenimiento, se usarán “tecnologías de vanguardia para mejorar la película original” y presentar el filme “como una experiencia totalmente inmersiva”.

Los organizadores también aseguraron que la película mantendrá su “integridad original”, explorando al máximo “las capacidades inmersivas que ofrece la Sphere”.

Una imagen impactante de The Sphere, durante el gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El equipo creativo detrás de esta producción incluye a la productora Jane Rosenthal (The Irishman); al especialista en efectos visuales ganador del Óscar Ben Grossmann (Hugo); o a la también ganadora al premio de la Academia de Hollywood Jennifer Lame (Oppenheimer).

Además de llevar el clásico a este recinto, en el que se han presentado artistas como U2 o The Eagles, la compañía tiene planes de proyectar el documental From the Edge para 2026. Las únicas dos películas que se han proyectado anteriormente en The Sphere fueron creadas específicamente para este espacio y son Postcards from Earth’, de Darren Aronofsky, y V-U2: An Immersive Concert Film, un documental que sigue el concierto de la banda irlandesa en el recinto.

La significación cultural de “El mago de Oz”

El mago de Oz, publicado en 1900 por L. Frank Baum, es una de las obras más influyentes de la literatura infantil estadounidense. La historia de Dorothy, una niña de Kansas que es transportada a un mundo fantástico donde debe encontrar el camino de regreso a casa, combina elementos de cuento de hadas con una mirada crítica al contexto social de la época. La novela inauguró una extensa serie literaria y se convirtió en un referente del género, destacándose por su uso innovador del color, la imaginación visual y la construcción de personajes simbólicos, como “el Hombre de Hojalata” o “el Espantapájaros”, que encarnan temores y aspiraciones humanas.

"La bruja buena" (Billy Burke) junto a Dorothy (Judy Garland), en una escena de "El mago de Oz"

La adaptación cinematográfica de 1939, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Judy Garland, afianzó la leyenda del relato en el imaginario colectivo. El film, producido por Metro-Goldwyn-Mayer, utilizó el novedoso Technicolor y consolidó escenas icónicas como la transición del blanco y negro al color. La canción “Over the Rainbow”, interpretada por Garland, se transformó en un símbolo de esperanza. Con el paso del tiempo, la película fue objeto de múltiples lecturas: desde interpretaciones políticas relacionadas con el populismo estadounidense de principios del siglo XX, hasta análisis de género y teorías queer que se apoyan en el estatus del film como pieza de culto dentro de ciertas comunidades.

Más de un siglo después de su publicación, El mago de Oz mantiene una presencia constante en la cultura popular global. Ha sido reeditado, parodiado y reinterpretado en formatos diversos, desde musicales y películas como Wicked hasta series de televisión y videojuegos. Su vigencia reside en la universalidad de sus temas —la búsqueda de identidad, el deseo de pertenencia, la ilusión del hogar— y en su capacidad para ser resignificado por nuevas generaciones. Lejos de ser una simple fábula infantil, la obra funciona como un prisma a través del cual se siguen explorando las tensiones sociales, culturales y emocionales de distintas épocas.

The Sphere es un nuevo ícono urbano de la ciudad de Las Vegas (Foto: AP/John Locher)

La historia de The Sphere

The Sphere se ha convertido en una visión hipnótica en el horizonte de Las Vegas. Con 112 metros de altura y recubierta por 1.2 millones de pantallas LED del tamaño de un cenicero, esta esfera digital de 54 mil metros cuadrados de superficie exterior ha proyectado desde fuegos artificiales hasta globos terráqueos y patrones geométricos en alta definición, provocando atascos en las avenidas circundantes y el asombro de transeúntes y conductores. Para su construcción fue necesario importar una grúa de 177 metros desde Bélgica, lo que da cuenta de la escala de esta estructura futurista.

La apertura oficial del recinto se celebró el 29 de septiembre de 2023 con una serie de conciertos de U2, acompañados de una experiencia sensorial completa: 167 mil altavoces, una pantalla interior envolvente de 14.900 metros cuadrados, asientos vibratorios y tecnología de viento, olor y temperatura. Con una capacidad de 17.600 espectadores, el auditorio ha sido pensado como una nueva forma de inmersión artística y narrativa.

Más allá de su función como sala de espectáculos, The Sphere ha sido descripta como un símbolo arquitectónico destinado a redefinir la imagen urbana de la ciudad. “Está a la altura de la Ópera de Sídney o la Torre Eiffel como ícono”, afirmó el excomisionado cultural Paco Alvarez. En un contexto donde Las Vegas se reinventa como epicentro del entretenimiento deportivo y visual —con nuevos estadios, Fórmula 1 y megaeventos—, la aparición de esta esfera luminosa parece marcar un punto de inflexión: el traslado del asombro desde los casinos hacia la vía pública, haciendo del espectáculo una experiencia compartida y omnipresente.

