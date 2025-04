Qué leer esta semana: el escritor ateo que viajó con el Papa, el autor de “Patria”, cómo moverse sin prejuicios y un alerta sobre cómo criamos

¿Todavía estamos para leer literatura? ¿Tenemos tiempo para leer literatura, tenemos deseo de hacerlo? En la vorágine de la vida cotidiana puede creerse que no. Sin embargo, algunos datos parecen desmentir esta idea. La lista de los libros más vendidos en grandes cadenas -como, en la Argentina, Cúspide y Yenny-El Ateneo- muestran que los títulos que más se llevan los lectores son, justamente, literatura y, sobre todo, ficción.

Pero, además, leemos para estar bien, leemos para manejar distintos aspectos de la vida, las relaciones, el cuerpo. Hay libros sobre lo uno quiera; a quien le interese la vida le interesará algún libro.

Esta semana recomendaremos Hombre caído, el flamante libro de Fernando Aramburu, ese escritor español que llegó a todas las casas cuando se hizo serie su novela Patria. Se trata de una colección de relatos donde se pone a prueba la naturaleza humana.

También hablaremos de El loco de Dios, la novela que acaba de publicar otro español, Javier Cercas donde el autor de Anatomía de un instante relata un viaje que realizó con el Papa Francisco. También, Muévete como un humano, donde la entrenadora y bailarina Lara Cid, ha introducido el método Fuerte y flexible, una filosofía de vida que busca que las personas se reconecten con su esencia humana mediante movimientos sencillos.

Y, finalmente, en momentos en que la serie Adolescencia puso en cuestión la relación y la crianza de los chicos que amamos, recomendamos Crianza para padres cansados, un libro donde los psicoanalistas Luciano Lutereau y Trinidad Avaria ayudan a hacer una de las tareas más difíciles de la vida.

1) “Hombre caído”, de Fernando Aramburu

¿Y si una mujer deja de cuidar a sus padres enfermos para dedicarse a fotografiar ardillas en un parque? ¿Y si un joven cree que hizo justicia por mano propia tras una agresión sufrida por su hermano? Hombre caído presenta relatos donde cada protagonista toma decisiones drásticas ante escenarios cotidianos. Como el padre que encuentra un relato inesperado al comprar un peluche de segunda mano. O el hombre que cae en la calle mientras los peatones observan sin poder intervenir.

Aramburu conmovió al mundo con Patria, la historia de un empresario vasco asesinado por ETA y de su familia, y de cuando la viuda decide volver al pueblo, y de los vecinos que están con ETA y tienen ese hijo que... ¿acaso es quien lo mató?

Los relatos de Hombre caído no son parte de la serie Gentes vascas, en la que el autor revisó la difícil historia de su nación. Estos relatos, aunque diversos en superficie, comparten una mirada común sobre la condición humana y su fragilidad. Según se plantea en la obra, las historias se mueven entre la emoción y el terror, el absurdo y la sorpresa, la angustia y una inquietante normalidad. A través de estos contrastes, el autor disecciona las complejidades de las relaciones humanas y las emociones más profundas que atraviesan la vida cotidiana.

2) “El loco de Dios”, de Javier Cercas

Como cuenta Beatriz Martínez en su crónica, “estaba Javier Cercas firmando libros en Turín cuando su editora italiana le dijo que un señor del Vaticano quería hablar con él. Se trataba de Lorenzo Fazzini, director de la editorial de la Santa Sede y tenía una propuesta de lo más insólita que hacerle: que acompañara al Papa Francisco en su visita a Mongolia e hiciera un libro con el material que él creyera conveniente. Sería, según sus palabras, la primera vez que el Vaticano abriría las puertas a un escritor y le prometían tener una absoluta libertad”.

Nada menos y nadie menos que Javier Cercas, el autor de El impostor o Soldados de Salamina. Que fue el primer sorprendido por la oferta. Y empieza el libro diciendo: “Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo”.

En definitiva, El loco de Dios en el fin del mundo se centra en el actual pontífice, el primer papa jesuita y latinoamericano, quien eligió llamarse como San Francisco de Asís, conocido por referirse a sí mismo como “el loco de Dios”.

A partir de esta figura, el libro explora múltiples temas relacionados con la religión, las creencias y la historia, tanto en su dimensión pasada como en la actualidad y lo que podría venir en el futuro.

3) “Muévete como un humano”, de Lara Cid

En un mundo donde el sedentarismo se ha convertido en la norma, Lara Cid, entrenadora de fitness y experta en movimiento, lanza un mensaje claro: “Nuestro cuerpo no está hecho para ser rígido, duro y con tensiones”. De eso se ocupa en su nuevo libro, Muévete como un humano, donde busca replantear nuestra relación con el ejercicio y el bienestar corporal.

La obra busca desafiar las prácticas actuales de fitness que priorizan la estética sobre la funcionalidad, promoviendo un enfoque más natural y variado del movimiento. Cid argumenta que, a lo largo de millones de años, los humanos evolucionaron para moverse de manera natural, caminando, corriendo y trepando. Sin embargo, en el último siglo, el trabajo pasivo frente a pantallas ha llevado a una pérdida de capacidades esenciales como la flexibilidad y la fuerza.

Además, Cid destaca la relación entre la respiración y el estrés, y sugiera que una respiración adecuada puede ayudar a regular la ansiedad sin necesidad de meditación. También busca desmentir varios mitos sobre el ejercicio físico. Entre ellos, la creencia de que caminar descalzo es perjudicial para la salud, que la flexibilidad es exclusiva de las mujeres o que la fuerza es solo para los hombres.

Cid aboga por una visión más inclusiva y natural del movimiento, alejándose de los estándares del fitness tradicional que a menudo promueven conductas tóxicas hacia el ejercicio. Su objetivo es que las personas vean el movimiento como una experiencia gratificante y no como una obligación.

Bonus track: “Crianza para padres cansados”, de Luciano Lutereau y Trinidad Avaria

"Crianza para padres cansados". Porque son nuestros hijos mucho más allá de la infancia.

“Una parentalidad responsable empieza cuando uno renuncia al amor de los hijos”, desafiaba Luciano Lutereau en una nota sobre Crianza para padres cansados. ¿Renunciar al amor de los hijos? ¿En serio? “Si todo va bien, seremos amados por añadidura, por cumplir con nuestras funciones de cuidado y protección; pero si buscamos deliberadamente el amor de nuestros hijos como condición para nuestra seguridad personal, para validarnos en nuestros roles y en la vida misma, seremos una fuente de problemas para ellos”, explica.

Mucho de la crianza, de cómo somos como padres, de cuánto descuidamos queriendo ser cercanos, de cuánto no vemos, a qué no nos atrevemos y cuánto nos cuestan los límites, mucho de todo eso se puso en discusión a partir del lanzamiento de la serie Adolescencia y su enorme repercusión.

Y de esto se ocuparon -sin recetas pero con convicción- los psicoanalistas Luciano Lutereau y Trinidad Avaria en este libro, que publicó Leamos, la editorial digital de Infobae, y que se puede leer de manera gratuita en cualquier teléfono, tablet o computadora.

Uno de los objetivos del libro es ofrecer herramientas para que los padres comprendan cuál debe ser su rol dentro de la crianza contemporánea, marcada por exigencias sociales y culturales que, según los autores, pueden generar incertidumbre. La obra plantea cómo mantener la autoridad parental sin dejar de lado la escucha activa hacia los hijos, y analiza el riesgo de que el hogar termine funcionando como una “asamblea deliberativa”. Desde esta perspectiva, se propone un equilibrio entre atender las necesidades y opiniones de los niños y conservar la capacidad de orientación propia de los adultos.

“Chicos chicos problemas chicos; chicos grandes problemas grandes”, dice el dicho. Y eso es lo que se ve en la serie. Y poensan los autores: “La cuestión es qué hacemos los padres con la angustia que nos produce el crecimiento de nuestros hijos, a sabiendas de que por motivos personales (e inconscientes) no toleramos del todo ese crecimiento”.