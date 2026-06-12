El pasaje a mito del Indio Solari disparó las ventas de sus memorias en librerías de todo el país

Indio Solari, furor editorial post mortem: tras la muerte del icónico líder de Los Redondos, las librerías notaron un incremento de ventas y pedidos

Cecilia Fanti se enteró de la muerte del Indio Solari en la librería. Acababa de abrir. Como muchos argentinos, una vez que pasó el shock noticioso, puso música, puso Los Redondos. En la Librería Céspedes, barrio porteño de Colegiales, empezaron a sonar canciones de Oktubre, La Mosca y la Sopa, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado, pero también en otros negocios, otros barrios, otras ciudades. Emergía “la sensación de que la ciudad entera se inundó de la música de Los Redondos”, asegura Fanti.

Sobre el Indio y Los Redondos hay bastante escrito. Pero el libro más pedido fue Recuerdos que mienten un poco, publicado en 2019 por Sudamericana. Son conversaciones con el escritor Marcelo Figueras. El remanente de diez libros que había en Céspedes se vendió ese mismo viernes. “Y tenemos algunos pedidos. Estamos esperando la reimpresión”, dice la librera y escritora. La editorial anunció una nueva tanda de ejemplares para abastecer a las librerías de todo el país. Los pedidos sobran.

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“Recuerdos... es un libro objeto", dice Ecequiel Leder Kremer, librero de Hernández. Son casi 900 páginas, cuesta $61.300. “Justo repusieron días antes de la muerte del Indio. Así que teníamos. Y sí, se está vendiendo mucho más rápido de lo habitual. La economía está muy difícil, pero está así en todos lados. Los últimos treinta días acá fueron difíciles. Y este libro pareciera que viene a reactivar un poco. Sobre todo porque no es barato”. “El Indio, desde Avellaneda, nos está ayudando”, y sonríe.

Carlos Alberto Solari, el ser humano detrás del mito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tuvo un ACV en su casa de Parque Leloir el 5 de junio y murió. Tenía 77 años (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“Ese viernes fue uno de esos días muy especiales que guardás en la memoria. Te vas a acordar con quién estabas, dónde, a través de quién te enteraste”, asegura Fanti. Carlos Alberto Solari, el ser humano detrás del mito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tuvo un ACV en su casa de Parque Leloir. Ese día, cuenta, las compras fueron en su mayoría online. “Muchos de nuestros clientes usan la información que tenemos en la web como catálogo. Esta vez no. Eso responde al impulso”, completa.

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Los clientes entraban a la librería y comentaban la noticia. Algunos preguntaban qué libros alusivos había, pero todos se centraban en Recuerdos... “¿Algo de recuperar su voz o leerlo?”, reflexiona Cecilia Fanti. “Se lo quiero regalar a mi amigo ricotero”, decían los clientes sin que le pregunten. En los parlantitos de bluetooth, la voz del Indio. “Como si fuera un homenaje o un consuelo ese libro”, comenta Fanti. En todas las librerías consultadas por Infobae Cultura hubo muchas más consultas de lo habitual.

El fenómeno editorial repercutió de varias formas. Los libreros de Tinta Limón cuentan que mucha gente pregunta por el libro que tienen en su catálogo: Redondos. A quién le importa. Biografía política de Patricio Rey, del colectivo Perros Sapiens. “En gran medida por una entrevista a uno de los autores en Gelatina”, dicen. También subieron las ventas, aseguran desde Planeta, de Fuimos reyes: la historia completa de los Redonditos de Ricota, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. Por eso reforzaron el stock.

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Feria del Libro de Buenos Aires, año 2019: un nutrido grupo de ricoteros en la presentación de "Recuerdos que mienten un poco" (Foto: Nicolás Stulberg)

Aquel viernes no fue un viernes más. La muerte del Indio se volvió conversación y abrió un portal arborescente de miles de conversaciones: una canción, un disco, un recital, un recuerdo, la posibilidad de volver a narrarlo todo. De pronto, sus anteojos redondeados, su figura enigmática, su música popular, todo esa estética implacable se posó como un filtro maldito en la vida argentina, un rock and roll del país. “Se escuchaba en todos lados: autos, balcones, negocios, escuelas”, recuerda Fanti.

“Todo tenía esa estela sonora y maravillosa que iluminó el día del viernes en que se volvió a mover el libro del Indio en el día de su muerte”, concluye la librera.

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