Cultura

El pasaje a mito del Indio Solari disparó las ventas de sus memorias en librerías de todo el país

Tras el impacto por la noticia, ’Recuerdos que mienten un poco’ agotó ejemplares y la editorial prepara una nueva tirada. “Leerlo es como si fuera un homenaje o un consuelo”, dice una librera

Guardar
Google icon
Indio Solari, furor editorial post mortem
Indio Solari, furor editorial post mortem: tras la muerte del icónico líder de Los Redondos, las librerías notaron un incremento de ventas y pedidos

Cecilia Fanti se enteró de la muerte del Indio Solari en la librería. Acababa de abrir. Como muchos argentinos, una vez que pasó el shock noticioso, puso música, puso Los Redondos. En la Librería Céspedes, barrio porteño de Colegiales, empezaron a sonar canciones de Oktubre, La Mosca y la Sopa, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado, pero también en otros negocios, otros barrios, otras ciudades. Emergía “la sensación de que la ciudad entera se inundó de la música de Los Redondos”, asegura Fanti.

Sobre el Indio y Los Redondos hay bastante escrito. Pero el libro más pedido fue Recuerdos que mienten un poco, publicado en 2019 por Sudamericana. Son conversaciones con el escritor Marcelo Figueras. El remanente de diez libros que había en Céspedes se vendió ese mismo viernes. “Y tenemos algunos pedidos. Estamos esperando la reimpresión”, dice la librera y escritora. La editorial anunció una nueva tanda de ejemplares para abastecer a las librerías de todo el país. Los pedidos sobran.

PUBLICIDAD

Recuerdos... es un libro objeto", dice Ecequiel Leder Kremer, librero de Hernández. Son casi 900 páginas, cuesta $61.300. “Justo repusieron días antes de la muerte del Indio. Así que teníamos. Y sí, se está vendiendo mucho más rápido de lo habitual. La economía está muy difícil, pero está así en todos lados. Los últimos treinta días acá fueron difíciles. Y este libro pareciera que viene a reactivar un poco. Sobre todo porque no es barato”. “El Indio, desde Avellaneda, nos está ayudando”, y sonríe.

Carlos Alberto Solari, el ser humano detrás del mito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tuvo un ACV en su casa de Parque Leloir el 5 de junio y murió. Tenía 77 años (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
Carlos Alberto Solari, el ser humano detrás del mito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tuvo un ACV en su casa de Parque Leloir el 5 de junio y murió. Tenía 77 años (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“Ese viernes fue uno de esos días muy especiales que guardás en la memoria. Te vas a acordar con quién estabas, dónde, a través de quién te enteraste”, asegura Fanti. Carlos Alberto Solari, el ser humano detrás del mito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tuvo un ACV en su casa de Parque Leloir. Ese día, cuenta, las compras fueron en su mayoría online. “Muchos de nuestros clientes usan la información que tenemos en la web como catálogo. Esta vez no. Eso responde al impulso”, completa.

PUBLICIDAD

Los clientes entraban a la librería y comentaban la noticia. Algunos preguntaban qué libros alusivos había, pero todos se centraban en Recuerdos... “¿Algo de recuperar su voz o leerlo?”, reflexiona Cecilia Fanti. “Se lo quiero regalar a mi amigo ricotero”, decían los clientes sin que le pregunten. En los parlantitos de bluetooth, la voz del Indio. “Como si fuera un homenaje o un consuelo ese libro”, comenta Fanti. En todas las librerías consultadas por Infobae Cultura hubo muchas más consultas de lo habitual.

El fenómeno editorial repercutió de varias formas. Los libreros de Tinta Limón cuentan que mucha gente pregunta por el libro que tienen en su catálogo: Redondos. A quién le importa. Biografía política de Patricio Rey, del colectivo Perros Sapiens. “En gran medida por una entrevista a uno de los autores en Gelatina”, dicen. También subieron las ventas, aseguran desde Planeta, de Fuimos reyes: la historia completa de los Redonditos de Ricota, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. Por eso reforzaron el stock.

Feria del Libro de Buenos Aires, año 2019: un nutrido grupo de ricoteros en la presentación de "Recuerdos que mienten un poco" (Foto: Nicolás Stulberg)
Feria del Libro de Buenos Aires, año 2019: un nutrido grupo de ricoteros en la presentación de "Recuerdos que mienten un poco" (Foto: Nicolás Stulberg)

Aquel viernes no fue un viernes más. La muerte del Indio se volvió conversación y abrió un portal arborescente de miles de conversaciones: una canción, un disco, un recital, un recuerdo, la posibilidad de volver a narrarlo todo. De pronto, sus anteojos redondeados, su figura enigmática, su música popular, todo esa estética implacable se posó como un filtro maldito en la vida argentina, un rock and roll del país. “Se escuchaba en todos lados: autos, balcones, negocios, escuelas”, recuerda Fanti.

“Todo tenía esa estela sonora y maravillosa que iluminó el día del viernes en que se volvió a mover el libro del Indio en el día de su muerte”, concluye la librera.

Temas Relacionados

Indio SolariMurió el Indio SolariPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaRockLibrosUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Steven Spielberg volvió a los ovnis con ‘El día de la revelación’ y bromea con qué le diría a un alienígena

El célebre director estadounidense dice que le preguntaría a un extraterrestre: “¿Has visto E.T.?”. La película, recién estrenada, ha generado críticas dispares en los principales medios de Europa y Estados Unidos

Steven Spielberg volvió a los ovnis con ‘El día de la revelación’ y bromea con qué le diría a un alienígena

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

La organización que representa a creativos visuales publicó un mensaje inusual contra el director y advirtió que su vínculo con Black Forest Labs legitima prácticas que ponen en jaque la autoría

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Frente a la ironía de Andy Warhol y Gerhard Richter, la obra del artista británico convirtió el hedonismo y la vida cotidiana en un programa estético propio, con ecos de Picasso y Henri Matisse

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

El pintor que capturó la sensación del mundo contemporáneo con un placer visual sin precedentes, falleció en Londres a los 88 años. Deja como legado una obra prolífica y multimedia

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

La película de Gabriel Ripstein arranca con la carrera para organizar aquel mundial de Maradona, pero pronto cambia de foco y apuesta por una historia sobre lucha libre, poder televisivo y maniobras políticas

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

DEPORTES

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Wanda Nara exhibió la camiseta de lujo que se compró y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Wanda Nara exhibió la camiseta de lujo que se compró y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT

Más de 200 colonias de la capital de Honduras bajo vigilancia por riesgo de deslizamientos

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso