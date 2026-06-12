Cultura

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el divulgador Daniel Mecca impulsa una propuesta que combina literatura, música y cultura pop para renovar la forma de leer al autor

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Borgespalooza conmemora los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges con una propuesta que busca acercar su obra a las nuevas generaciones

A cuarenta años de la muerte de Jorge Luis Borges, Buenos Aires despliega una agenda de actividades gratuitas que invita a redescubrir el legado del escritor argentino. Con festivales, conferencias y espectáculos en bares históricos y centros culturales, la ciudad homenajea a quien sigue inspirando generaciones. Daniel Mecca, divulgador y creador del Borgespalooza, ofrece una mirada renovadora para acercar la figura de Borges a públicos jóvenes.

La conmemoración del cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges se realiza en la ciudad de Buenos Aires a través de una serie de eventos gratuitos durante junio y julio.

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El programa, que abarca lugares como el Café La Poesía, el bar London City y el Centro Cultural Recoleta, incluye conferencias, espectáculos musicales inspirados en sus poemas, interpretaciones de milongas y recorridos guiados por sitios ligados a su historia. Estas propuestas buscan reunir tanto a lectores veteranos como a quienes deseen iniciarse en el universo borgeano.

Jorge Luis Borges en el Recoleta- Gentileza CEDIPCCR
Buenos Aires organiza actividades gratuitas sobre Jorge Luis Borges durante junio y julio en bares históricos y centros culturales

Borges y la cultura pop en clave contemporánea

Daniel Mecca, impulsor del festival Borgespalooza, contó en Infobae en Vivo: “La idea para mí fue muy clara desde el principio: rockear a Borges. Y no me parecía que había que hacer un gran esfuerzo para rockear a Borges, porque la materia rockera, en los términos en que entendemos el rock, la rebeldía y demás, ya está en los cuentos de Borges”.

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Consultado sobre la relación entre Borges y los lectores jóvenes, Mecca dijo que hace falta un trabajo de mediación para acercar sus textos. Planteó que ese acceso debe construirse desde el deseo y no desde una obligación escolar.

No hay ninguna necesidad de salir del laberinto de Borges”, dijo. Para el coordinador del Borgespalooza, el punto de entrada a su literatura está en la curiosidad que despiertan sus temas y sus mundos posibles.

En ese sentido, citó “El jardín de senderos que se bifurcan” como ejemplo de una obra que puede conectar con consumos culturales actuales. Lo relacionó con historias de universos paralelos presentes en series y películas contemporáneas.

El programa sobre Borges incluye conferencias, espectáculos musicales, milongas y recorridos guiados por sitios ligados a su historia EFE/Manuel Hernández de León
El programa sobre Borges incluye conferencias, espectáculos musicales, milongas y recorridos guiados por sitios ligados a su historia EFE/Manuel Hernández de León

La relación de Mecca con la obra de Borges

Durante la entrevista, Mecca contó que su vínculo con Borges surgió mientras estudiaba ingeniería y matemática. Dijo que en ese momento buscaba una conexión entre esos intereses y sus lecturas literarias.

Según relató, encontró esa articulación en textos de Borges donde aparecen problemas filosóficos, lógicos y matemáticos. Así explicó por qué la obra del autor ocupó un lugar central en su formación y en su trabajo posterior.

Al mismo tiempo sostuvo que Borges le permitió entender que no existe una separación tajante entre disciplinas. A su juicio, en sus libros conviven referencias a la teología, la filosofía, la literatura y otras áreas del conocimiento.

JORGE LUIS BORGES. (Foto: EFE)
JORGE LUIS BORGES. (Foto: EFE)

También explicó que uno de sus libros más recientes propone un cruce entre Borges y David Bowie. Allí trazó un paralelo entre ambos a partir de la construcción de mitos de origen y de transformaciones en sus trayectorias públicas.

Canciones, lecturas y recomendaciones para empezar a leer a Borges

En el tramo final de la conversación, Mecca contó que suele tomar melodías del rock nacional y escribirles letras vinculadas con Borges. Presentó esa práctica como otra forma de acercar la literatura del autor a públicos jóvenes.

Durante el programa interpretó fragmentos de canciones como “Borgeanos” y “Borges, la gran bestia pop”. Explicó que ese recurso le permite transmitir datos biográficos y referencias literarias en un formato más directo.

Jorge Luis Borges, nace un 24 de agosto de 1899
Borgespalooza también difunde la obra de Borges con canciones, recomendaciones de lectura como “El otro” y “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, e información en Borgespalooza.com

Al momento de recomendar un punto de entrada para quienes todavía no leyeron a Borges, eligió el cuento “El otro”. Lo definió como el encuentro entre un Borges viejo y un Borges joven, en dos tiempos y lugares a la vez.

Para los que busquen una lectura distinta, sugirió “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. Así, el homenaje en Buenos Aires suma actividades públicas y también nuevas puertas de entrada a la obra de uno de los autores más leídos de la literatura argentina.

Quienes deseen conocer más información sobre las fechas y actividades pueden ingresar al sitio web Borgespalooza.com

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