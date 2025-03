Qué leer esta semana: lo nuevo de Sacheri, un “Huckleberry Finn” del siglo XXI y cómo terminar con el SIBO

Ficción, salud, historia: libros para esta semana

Sí, la mesita al lado de la cama ya tiene una pila de libros. Sí, el dispositivo digital de lectura ya está cargadito. Pero sí, seguimos buscando qué leer justo esta semana, justo este fin de semana, justo ahora. Encontrar un libro que no solo entretenga, sino que también invite a la reflexión y deje una huella duradera, puede ser una tarea desafiante. En un mundo donde las opciones literarias son casi infinitas, seleccionar una obra que realmente resuene con el lector es crucial para una experiencia de lectura inolvidable. Infobae Cultura ha facilitado esta búsqueda al seleccionar tres títulos imperdibles en formato digital, que prometen capturar la atención desde la primera página. Y uno más, un “bonus track”, que se descarga gratis.

En esta entrega hablaremos de Demasiado lejos, una novela de Eduardo Sacheri con historias de la Guerra de Malvinas desde un punto de vista particular. También de James, una novela, donde el estadounidense Percival Everett reescribe el clásico Hucklberry Finn... y le da una vuelta de tuerca. Y, para la realidad de todos los días, Acaba con el SIBO, un libro escrito por Mireia Velasco, naturópata, psiconeuroinmunóloga y dietista integrativa. El libro ofrece una guía para comprender y reducir los síntomas de ese molesto problema intestinal.

1) “Demasiado lejos”, de Eduardo Sacheri

En su libro más reciente, Eduardo Sacheri ofrece una visión única de los días de la Guerra de Malvinas, enfocándose en las experiencias de las personas que permanecieron en casa mientras se desarrollaba el conflicto. Su narrativa plasma la vida cotidiana, llena de propaganda, confusión y la interminable espera, en lugar de centrarse en las trincheras del frente.

Eduardo Sacheri, reconocido como el escritor más leído de Argentina, retoma su camino en la ficción después de explorar la divulgación histórica con obras como Los días de la revolución y Los días de la violencia. Ahora elige abordar el tema de las Malvinas. La historia se desarrolla a través de personajes que transitan su vida en una convulsionada Buenos Aires. Un mozo de la Casa Rosada, un grupo de amigos en un bar, una joven que escribe cartas a su novio en el frente, una secretaria en la Cancillería y una familia preocupada por su hijo conforman un mosaico emocional que refleja la atmósfera de incertidumbre y tensión de aquellos tiempos.

“No creo que haya otro tema de acuerdo identitario generalizado como Malvinas y la Selección Argentina”, dijo el autor en diálogo con Infobae. Y agregó: “Malvinas apareció como una promesa de completitud, como si recuperarlas nos devolviera la grandeza perdida”.

2) “James”, de Percival Everett

"James", de Percival Everett

Una semana, dos semanas, tres, cuatro... pasaba el tiempo y una novela no se caía de la lista de best sellers del New York Times. Se titulaba James. En noviembre de 2024 su autor, Percival Everett, había recibido el Premio Nacional del Libro de los Estados Unidos en la categoría Ficción por James. Y la revista Time lo puso entre los 100 títulos que había que leer en 2024. No podía venir más recomendado.

¿De qué se trata? De un tema incómodo: la esclavitud en Estados Unidos, el maltrato, la separación de las familias negras, la injusticia, la crueldad. James es una reescritura del clásico Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, pero narrado desde la perspectiva de Jim, el esclavo que acompaña a Huck en su travesía por el río Misisipi. En esta versión, Everett le da voz propia a Jim, mostrándolo como un hombre inteligente, elocuente, culto y reflexivo, en contraste con la visión limitada que el personaje tenía en el texto original. James se adapta a lo que los blancos esperan de él hablando “como un negro” pero entre los suyos muestra un lenguaje exquisito.

El libro mantiene la estructura de la obra de Twain, pero la transforma en una historia sobre el punto de vista de un personaje históricamente silenciado. Everett juega con el lenguaje y la ironía para cuestionar la representación de la esclavitud en la literatura clásica estadounidense, exponiendo las contradicciones del ideal de libertad en un país que aún justificaba la opresión de millones de personas. Con este giro, James no solo reinterpreta un clásico, sino que también lo desafía, obligando a los lectores a reconsiderar la historia que creían conocer.

Everett también es autor de Cancelado, la novela sobre la que se hizo la película Ficción estadounidense.

“Acaba con el SIBO”, de Mireia Velasco

"Acaba con el SIBO", respuestas a esa enfermedad molesta.

La relación entre el intestino y la salud mental es más profunda de lo que se pensaba. Mireia Velasco, experta en naturopatía y nutrición integrativa, sostiene que el 90% de los problemas de salud mental están conectados con el intestino. En su libro Acaba con el SIBO, Velasco explora cómo el intestino actúa como un “segundo cerebro”, influyendo directamente en nuestro bienestar físico y emocional. La autora destaca la importancia de abordar las alteraciones del intestino delgado, especialmente el SIBO, para mejorar la salud mental.

El SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es un tipo de disbiosis que afecta la microbiota intestinal. Este trastorno se manifiesta cuando hay un exceso de bacterias u hongos en el intestino delgado, donde su presencia debería ser limitada. Los síntomas comunes incluyen hinchazón abdominal, gases, diarrea o estreñimiento, deficiencias nutricionales e intolerancias alimentarias.

El eje intestino-cerebro es una vía de comunicación bidireccional que conecta el sistema digestivo con el sistema nervioso central. Mireia Velasco explica que el estrés emocional puede afectar la digestión y que una microbiota intestinal desequilibrada puede influir en el estado de ánimo, la ansiedad y la depresión. Estudios recientes han demostrado que un daño en la barrera intestinal y un desequilibrio en la microbiota están relacionados con trastornos del estado de ánimo.

De todo esto, y sugerencias prácticas de alimentación, se ocupa en Acaba con el SIBO

Bonus track: “Nuestras mujeres de Malvinas”

"Nuestras mujeres de Malvinas", testimonios de las protagonistas.

La Guerra de Malvinas, un conflicto que dejó una marca indeleble en la historia de Argentina, sigue resonando en la memoria colectiva del país. A más de cuatro décadas de los enfrentamientos, las voces de once mujeres emergen para narrar sus experiencias y reflexiones sobre un episodio que transformó sus vidas. Algunas de ellas estuvieron directamente involucradas en el conflicto, mientras que otras esperaron ansiosamente en el continente. Todas comparten sus historias en un esfuerzo por abrir un diálogo sobre las heridas que aún persisten.

Silvia Cordano y Beatriz Reynoso, autoras que han recopilado estos testimonios, ofrecen una nueva perspectiva sobre un tema que sigue siendo una asignatura pendiente para la sociedad argentina. Las historias de estas mujeres no solo reflejan el dolor y la pérdida, sino también la capacidad de lucha y el amor que surgieron de la adversidad.

La recopilación de estos relatos busca no solo recordar el pasado, sino también fomentar una reflexión crítica sobre el impacto duradero de la guerra. Las experiencias de estas mujeres son diversas y complejas. Estas historias personales ofrecen una visión íntima de cómo la guerra afectó a las familias y comunidades, y cómo las mujeres, en particular, desempeñaron un papel crucial en el tejido social durante y después del conflicto.

Nuestras mujeres de Malvinas fue publicada originalmente por Leamos, la editorial digital de Infobae, en formato electrónico. Este viernes se presenta su edición en papel, lanzada por el sello Argentinidad. La cita es en la librería Dain, Nicaragua 4899 a las 18.