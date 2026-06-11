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Guatemala: El ataque armado en la zona 7 deja dos mujeres muertas y un agente herido durante la persecución

Las víctimas, aún sin identificar, fueron agredidas en la 11 calle “C” y 10.ª avenida de La Verbena por hombres con ropa similar a la de la PNC, y la balacera posterior dejó a un policía lesionado

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Cuatro agentes de policía con chalecos antibalas y uniformes oscuros detienen a un hombre esposado vestido de camuflaje en una calle oscura por la noche
La PNC captura a Willian Herrera tras la persecución por un ataque en la zona 7. (PNCdeGuatemala). (PNCdeGuatemala)

La PNC capturó a Willian Herrera, alias “Orejón”, de 25 años, y remitió a un menor de 16 años alias “Chuky” tras una persecución con intercambio de disparos entre la colonia La Verbena y El Amparo II, en la zona 7 capitalina, por su presunta participación en el ataque armado en el que murieron dos mujeres, madre e hija, un caso que las autoridades vinculan de forma preliminar con narcomenudeo y que sigue bajo investigación.

Durante la persecución resultó herido en la pierna izquierda el agente policial Milton Mateo, según el reporte de la Policía Nacional Civil. La PNC indicó además que dos patrullas sufrieron daños en su estructura y que una de ellas recibió una perforación por proyectil de arma de fuego.

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El ataque ocurrió la noche del miércoles 10 de junio en la 11 calle “C” y 10.ª avenida de la colonia La Verbena, zona 7, donde murieron una mujer de 56 años y su hija de 25 años, de acuerdo con la información policial incluida en el texto fuente. Las diligencias continuaban la mañana del jueves para establecer el motivo del crimen.

Según la Policía Nacional Civil, los agresores vestían indumentaria similar a la usada por agentes policiales cuando abrieron fuego contra las víctimas. En el lugar y tras la captura, las autoridades localizaron prendas con apariencia policial que serán analizadas como parte de la investigación.

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Un hombre esposado y arrodillado frente a varios agentes de policía en una calle oscura, con un fusil de asalto negro en el suelo
La PNC capturó a Willian Herrera, alias “Orejón”, y remitió a un menor de 16 años tras una persecución con intercambio de disparos en la zona 7 capitalina. (PNCdeGuatemala)

La persecución terminó con dos detenidos y un arma robada incautada

La persecución comenzó después del ataque, cuando agentes de la PNC detectaron a los presuntos responsables e intentaron detenerlos. Según la versión policial, los sospechosos respondieron a tiros para evitar su captura y ese enfrentamiento se extendió por distintos puntos del sector hasta concluir en El Amparo II.

Al finalizar el operativo, las autoridades neutralizaron a Herrera y al adolescente de 16 años, a quienes identificaron como integrantes de la mara Salvatrucha. De acuerdo con la PNC, ambos se desplazaban en una camioneta Hyundai gris.

A los detenidos les incautaron una carabina robada, un celular, chalecos antibalas, chalecos con insignias de la DEIC y gorras de la PNC, según el reporte oficial. En la escena también se observaron múltiples casquillos de fusil y de pistola.

La PNC sostuvo que las dos mujeres fallecidas quedaron en medio del intercambio de disparos entre los delincuentes y los agentes. Esa es la hipótesis que maneja el reporte policial sobre la muerte de la madre y la hija.

La investigación busca establecer si el móvil fue narcomenudeo

La principal línea de investigación apunta a un posible conflicto relacionado con narcomenudeo, aunque ese extremo todavía no está confirmado, según la información policial. Por esa razón, las diligencias siguen abiertas mientras se determina la causa del ataque armado.

El agente Milton Mateo fue atendido por Bomberos Voluntarios tras recibir un disparo en la pierna izquierda y luego fue trasladado al IGSS 7-19, donde se encuentra estable, según la PNC. Las autoridades también informaron que el vehículo usado por los capturados estaba solvente.

Ambos sospechosos quedaron a disposición de los juzgados correspondientes, mientras los investigadores analizan el arma, la indumentaria con apariencia policial y los demás objetos decomisados para establecer cómo se ejecutó el ataque y cuál fue su motivación.

Los investigadores de la DEIC capturaron a Marvin “N” en un taller de San Felipe

En paralelo, investigadores de la DEIC capturaron a Marvin “N”, de 40 años, durante tres allanamientos en San Felipe, Retalhuleu, tras localizar en su taller mecánico tres motores con la numeración alterada y una camioneta con reporte por estafa.

El operativo se realizó en la zona 2 del municipio, en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de policías de la Comisaría 34. Según los investigadores, el detenido era propietario del taller, que también operaba como venta de repuestos.

En el lugar fue ubicada una camioneta Mazda con placas P-755FRK, que tenía orden de localización por estafa. Durante la inspección se determinó que el vehículo ya no contaba con su motor.

Los tres motores y la camioneta fueron trasladados al predio de vehículos consignados para continuar con las investigaciones.

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