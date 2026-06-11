República Dominicana proyecta una expansión de más del 50 % en su capacidad instalada firme hasta 2028

La República Dominicana sumará entre 2025 y 2028 una expansión de más del 50 % en su capacidad instalada firme, según anunció el ministro Joel Santos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana sumará entre 2025 y 2028 una expansión de más del 50 % en su capacidad instalada firme, anunció el ministro Joel Santos, un aumento que, según explicó durante el Mercado Energy Summit 2026, busca sostener el crecimiento económico, elevar la competitividad y reforzar la atracción de inversiones en los próximos años.

A esa proyección se añade la operación de 2,000 MW de energías renovables y otros 1,000 MW en proyectos previstos hacia 2028, muchos en distintas fases de desarrollo, según Santos en el evento celebrado en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo. El ministro presentó allí la ponencia “República Dominicana: Energía para crecer, transformar y liderar”.

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La demanda nacional de electricidad alcanzará este año 4,250 MW de potencia máxima, afirmó Santos, una cifra que equivale a un aumento de 59 % frente a los 2.681 MW registrados en 2019. El funcionario vinculó ese salto con la expansión de sectores como turismo, industria, comercio y servicios.

“El energía dejó de ser solamente un servicio esencial. Hoy es uno de los principales habilitadores del crecimiento económico y de la competitividad nacional”, afirmó Santos durante su intervención. Más adelante agregó: “Estos números confirman que la energía debe crecer al mismo ritmo que la economía para garantizar la competitividad, atraer nuevas inversiones y sostener el desarrollo de las próximas décadas”.

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La demanda eléctrica subirá a 4.250 MW por el crecimiento de turismo, industria y servicios

Santos sostuvo que la demanda energética se ha convertido en uno de los principales indicadores del dinamismo económico nacional. “No existe crecimiento económico sostenible sin energía suficiente, confiable y competitiva. Cada nueva habitación hotelera, cada inversión industrial, cada centro logístico, cada empresa que se expande y cada empleo que se genera requieren energía”, dijo el ministro.

El plan energético de la República Dominicana incorpora 2.000 MW de energías renovables en operación y otros 1.000 MW en proyectos previstos hacia 2028. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Según Santos, esa realidad obliga a planificar más allá de las necesidades inmediatas. “Por eso, la planificación energética no puede responder únicamente a las necesidades del presente; debe anticiparse a las demandas del futuro”, afirmó.

El ministro dijo que el Gobierno concentra sus esfuerzos en construir la capacidad energética que el país necesitará durante la próxima década. Esa visión, añadió, busca que la expansión del sistema se traduzca en oportunidades para la población, nuevas inversiones, generación de empleos y desarrollo para las comunidades.

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El plan oficial combina renovables, gas natural y almacenamiento

La estrategia nacional de seguridad energética se apoya en la diversificación de la matriz, la diversificación tecnológica y geográfica, la competitividad y una visión de largo plazo, según Santos. “La transición energética no consiste en sustituir una fuente por otra; consiste en construir una matriz más resiliente y diversificada”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el ministro, el modelo energético dominicano apuesta por una combinación equilibrada de energías renovables, gas natural y sistemas de almacenamiento para garantizar sostenibilidad, confiabilidad y flexibilidad ante el crecimiento de la demanda. También mencionó iniciativas para universalizar el acceso a la electricidad, impulsar la electrificación rural, reducir pérdidas y fortalecer el marco regulatorio con la implementación de la Ley de Eficiencia Energética y la actualización de la Ley General de Electricidad 125-01.

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La demanda nacional de electricidad alcanzará 4.250 MW de potencia máxima este año, con un alza de 59 % frente a 2019. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Sobre el almacenamiento, Santos dijo que esa tecnología se volvió un componente central de la transición energética porque permite aprovechar con mayor eficiencia la generación renovable, guardar electricidad cuando la producción es abundante y liberarla en los momentos de mayor consumo. Según explicó, esa función aporta estabilidad, flexibilidad y confiabilidad al sistema eléctrico.

“Para la República Dominicana, el almacenamiento representa una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y acompañar el crecimiento sostenido de la economía con una matriz más resiliente y competitiva”, afirmó el ministro.

En la actividad participaron Andrés Astacio, superintendente de Electricidad; Alfonso Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, y Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. También asistieron los viceministros Ricardo Guerrero, Betty Soto, Noel Báez y Giovanni Bloise, junto con otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y representantes del sector energético nacional.

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