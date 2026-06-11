Las autoridades de Guatemala arrestan a un hombre por una cesárea improvisada a su hija de 19 años

Rosmery Roca indica que factores como la falta de información, pocos servicios especializados en salud sexual y reproductiva, y normas perjudiciales, contribuyen a los embarazos no intencionales. (Andina)

Las autoridades de Guatemala arrestaron a hombre de 55 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de parricidio y femicidio en grado de tentativa. El hecho ocurrió el 10 de junio en la aldea La Barrita Vieja, ubicada en el municipio de Puerto de San José, Escuintla. Según la información oficial, el sujeto habría realizado personalmente una intervención quirúrgica tipo cesárea a su hija de 19 años durante el trabajo de parto.

La joven, quien se encontraba en labor de parto dentro de la vivienda familiar, resultó con lesiones graves junto al recién nacido. Ambos fueron trasladados por los servicios de emergencia a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica debido a su estado delicado.

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Durante el operativo de captura, los agentes realizaron un allanamiento en la casa del sospechoso. En el lugar incautaron diversas herramientas que, según las investigaciones preliminares, podrían haber sido empleadas por Rigoberto Villalobos, para efectuar el procedimiento quirúrgico improvisado. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil mantienen bajo resguardo estos objetos mientras avanzan las diligencias judiciales.

Las autoridades de Guatemala arrestaron a un hombre de 55 años por presunto parricidio y femicidio en grado de tentativa tras un caso ocurrido en Puerto de San José, Escuintla. (Foto cortesía PNC)

En su primera declaración ante las autoridades, el detenido alegó que tomó la decisión de practicar la cesárea debido a la falta de recursos económicos para trasladar a su hija a un hospital y acceder a atención médica especializada. Las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias y los factores que rodearon el incidente, así como la responsabilidad penal de Villalobos.

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La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la comunidad y entre profesionales de la salud, quienes reiteran la importancia del acceso a servicios médicos adecuados durante el embarazo y el parto para prevenir riesgos y este tipo de emergencias.

Embarazo adolescente, una realidad persistente en Guatemala

El caso ocurrido en Escuintla se enmarca en el contexto de una problemática social que impacta a miles de familias guatemaltecas: el embarazo en adolescentes y menores de edad. Datos oficiales del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) y el Registro Nacional de las Personas (RENAP) señalan que, entre enero y febrero de 2026, se registraron 357 partos en niñas de 10 a 14 años en el país.

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El informe conjunto de ambas instituciones también reporta un total de 10,625 nacimientos de madres adolescentes de 10 a 19 años en los primeros meses del año, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la protección de la niñez. El monitoreo de OSAR detalla que, aunque la mayoría de los nacimientos corresponde al grupo de 15 a 19 años, persiste un número considerable de partos en niñas menores de 15.

La violencia sexual sigue siendo una de las principales causas vinculadas al embarazo adolescente. (FOTO: Criterio hn)

El desglose por departamentos indica que el departamento de Guatemala lidera la estadística con 1,813 madres adolescentes en el periodo analizado, seguido por Alta Verapaz (1,323), Huehuetenango (1,238) y Quiché (893). Otras regiones afectadas incluyen San Marcos (766), Escuintla (436), Petén (428) y Suchitepéquez (329), lo que demuestra que el fenómeno afecta tanto zonas urbanas como rurales.

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El embarazo adolescente se considera precoz porque el desarrollo físico y emocional de las jóvenes no está preparado para la maternidad. Este fenómeno abarca desde la pubertad, que marca el inicio de la capacidad reproductiva, hasta los 19 años, rango definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La persistencia de embarazos en adolescentes y menores de edad en Guatemala evidencia la necesidad de abordar la problemática desde distintos frentes sociales, sanitarios y legales.