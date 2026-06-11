Una mujer caminará más de 500 kilómetros para reclamar por la muerte de su hija de 15 años y su nieta recién nacida

Mariana Aranda agradeció la propuesta del MPF, pero ratificó que completará la caminata antes de reunirse en la capital de Salta (NA)

Mariana Aranda hará más de 500 kilómetros a pie y no tiene intención de detenerse. La mujer, oriunda de Tartagal, provincia de Salta, emprendió una caminata desde esa ciudad hacia la capital provincial para exigir respuestas por la muerte de su hija de 15 años y su nieta recién nacida, ambas fallecidas en la clínica San Antonio tras una cesárea. Ocho meses de silencio institucional la empujaron a tomar la ruta.

Fue en el transcurso de esa marcha cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta decidió involucrarse en la situación y conocer su historia. Por disposición del Procurador General de la Provincia, Pedro Oscar del Milagro García Castiella, representantes del organismo salieron al encuentro de Aranda para transmitirle, según el comunicado oficial, “la predisposición institucional de escuchar personalmente sus planteos y facilitar la escucha de sus peticiones de justicia”.

PUBLICIDAD

El MPF le propuso además una reunión con el equipo fiscal a cargo de la causa, a realizarse en las oficinas del organismo en la ciudad de Orán. El objetivo es ponerla al tanto del estado de avance de la investigación y recibir sus inquietudes de forma directa.

Aranda agradeció el ofrecimiento, pero su respuesta fue categórica: primero termina la caminata. Su voluntad es mantener ese encuentro una vez que llegue a la ciudad de Salta.

PUBLICIDAD

La investigación está en marcha. Desde el MPF informaron que ya fueron requeridos los informes técnicos y médicos correspondientes, las historias clínicas y demás elementos de análisis. El organismo no descartó que esas evaluaciones científicas se profundicen en el futuro, según consta en el comunicado institucional.

El mismo documento detalla que “actualmente se desarrollan diversas diligencias orientadas a la evaluación, alcance penal y esclarecimiento de los hechos denunciados”, e indica que Aranda fue invitada a incorporarse y ejercer el control de la investigación.

PUBLICIDAD

El MPF también reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con la familia, con acceso a toda la información que legalmente corresponda y el acompañamiento necesario durante el proceso.

La causa tiene como eje central las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la adolescente y la recién nacida en la clínica San Antonio, institución médica que tampoco le habría dado respuestas a la familia en estos ocho meses de reclamo.

PUBLICIDAD

Tres jóvenes murieron en un incendio y una de las víctimas estaba embarazada

Los peritajes preliminares indicaron que el incendio en Pilar comenzó por una falla en una estufa del living y una explosión bloqueó la salida de las víctimas

Tres jóvenes identificados como Milagros Maidana, Tomás Maidana y Milagros Arenales perdieron la vida al quedar atrapados en el interior de una vivienda durante un incendio en Del Viso, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Una de ellas cursaba un embarazo de cinco meses al momento del siniestro. Fuentes de la investigación señalaron que el fuego tuvo su origen en una falla de una estufa ubicada en el living de la casa, lo que aceleró la propagación de las llamas e impidió la huida de las víctimas, quienes se encontraban en la planta alta.

El hecho tuvo lugar días atrás, en una vivienda del barrio De Vicenzo, sobre la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne. Las autoridades indicaron que un llamado al 911 llevó a la policía hasta el lugar en pocos minutos, donde hallaron al padre de los Maidana. El hombre, de 43 años, declaró ante los agentes que hizo lo posible por salvar a sus hijos y a su nuera, quienes no lograron ponerse a salvo pese a todos los intentos.

PUBLICIDAD

El incendio dejó a otros tres integrantes de la familia con necesidad de atención médica: el padre fue trasladado por el SAME de Pilar con quemaduras en el rostro y los brazos, su pareja atravesó una crisis nerviosa y la sobrina, menor de 14 años, sufrió un principio de asfixia. Los tres permanecen bajo observación tras ser derivados a un centro de salud, según informaron voceros del caso.

Los peritajes preliminares publicados por Pilar a Diario confirmaron que el fuego se inició en la estufa del living. Una explosión en ese mismo ambiente extendió las llamas con rapidez y cortó la salida de los jóvenes que estaban en la planta alta. Los bomberos lograron extinguir el fuego y, al ingresar al interior de la vivienda, encontraron los cuerpos de las tres víctimas, que fueron trasladados para la autopsia correspondiente.

PUBLICIDAD

Testigos presentes en el lugar aportaron detalles sobre los últimos movimientos de las víctimas: la joven embarazada fue encontrada dentro de un placard, donde buscó protegerse del fuego. Tomás Maidana intentó arrancar una reja para salir por una ventana, mientras que el padre de los jóvenes recurrió a un hacha para abrir el techo en un intento desesperado por llegar hasta ellos.