Cultura

Vechy Logioio toma el Bellas Artes con una travesía de bronce y papel

La propuesta curada por Andrés Duprat, “Travesía”, recorre décadas de producción de la creadora pampeana, desde series sobre papel de los años noventa hasta una imponente pieza de dos metros y otra ubicada en el jardín

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Vechy Logioio, Travesía
Vechy Logioio presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes su primera exposición individual en la institución con más de 30 obras

A los 95 años, Vechy Logioio presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes su primera exposición individual en la institución, una muestra que reúne más de 30 obras entre esculturas en bronce, pinturas, collages y técnicas mixtas. La exhibición, titulada Vechy Logioio: Travesía, abrió sus puertas el martes 9 de junio con la presencia de la propia artista.

La muestra ocupa las salas del segundo piso del Museo y fue curada por Andrés Duprat, director de la institución. Allí pueden verse ocho piezas fundidas en bronce de pequeño y gran formato —entre ellas Desde el jardín (2013), de dos metros de altura— junto a más de veinte pinturas, collages y técnicas mixtas sobre papel pertenecientes a series de la década de 1990.

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Vechy Logioio, Travesía
La muestra "Vechy Logioio: Travesía" reúne esculturas en bronce, pinturas, collages y técnicas mixtas en las salas del segundo piso del Museo Nacional de Bellas Artes

“Esta muestra despliega las indagaciones de la artista sobre la gramática de las formas, el tratamiento de diferentes superficies y el estudio de la espacialidad, tanto en sus obras bidimensionales como en sus esculturas”, señaló Duprat durante el acto de apertura. El curador también destacó que Logioio “ha forjado una obra consistente y sin estridencias”, con una trayectoria que abarca desde joyas y dibujos hasta grandes esculturas de bronce, incluyendo una pieza instalada en el jardín que rodea el Museo.

La artista, acompañada por familiares, colegas y personalidades de la cultura, tomó la palabra para agradecer la convocatoria: “Estoy muy contenta de estar en este museo, que lleva adelante una gestión que lo ha convertido en un espacio vital, dinámico y festivo. Agradezco el trato recibido, tan profesional como cálido”.

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Vechy Logioio, Travesía
Vechy Logioio nació en Santa Rosa, vivió en Ginebra entre 1947 y 1956 y dejó la música al regresar para dedicarse a la pintura

Logioio nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1930. Entre 1947 y 1956 vivió en Ginebra, Suiza, donde sus primeras experiencias artísticas giraron en torno a la música, disciplina que abandonó al regresar para volcarse de lleno a la pintura. Estudió con figuras como Emilio Pettoruti, Horacio Butler y Santiago Cogorno, y en 1971 realizó su primera exposición individual en la galería Cadario de Milán. A lo largo de las décadas siguientes expuso su obra pictórica en Buenos Aires, Estados Unidos, España, Venezuela, Uruguay y México.

La práctica escultórica llegó en 1994, y desde entonces pasó a definir su producción. En 2025 recibió dos reconocimientos de envergadura: el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Nacional a la Trayectoria Artística que otorga la Secretaría de Cultura de la Nación. A través de este último, Desde el jardín ingresó a la colección permanente del Museo. Un año antes, en 2024, había donado la escultura Juegos del viento, hoy emplazada en el Paseo de las Esculturas del predio.

Vechy Logioio, Travesía
Andrés Duprat curó "Travesía" y señaló que la exposición explora la gramática de las formas, las superficies y la espacialidad en la obra de Vechy Logioio

“Travesía” puede visitarse hasta el 9 de agosto de martes a viernes de 11 a 19.30 (último ingreso) y los sábados y domingos de 10 a 19.30. El Museo Nacional de Bellas Artes —dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación y con el apoyo de Amigos del Bellas Artes— se encuentra en Av. del Libertador 1473, ciudad de Buenos Aires.

Fotos: Museo Nacional de Bellas Artes/ Matías Iesari.

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