Tras 150 años, redescubren una obra maestra de Lavinia Fontana en un museo francés (Sameer Al-DOUMY / AFP)

Un pequeño museo en el norte de Francia ha protagonizado un descubrimiento que podría reescribir parte de la historia del arte renacentista. Según informó AFP, el Museo Chartreuse de Douai ha identificado una pintura que permaneció almacenada durante más de siglo y medio como una obra perdida de Lavinia Fontana, una de las pintoras más destacadas del Renacimiento italiano.

La obra, titulada Retrato de un caballero, su hija y una sirvienta, había sido atribuida erróneamente a un pintor flamenco, pero un experto en arte del siglo XVI ha confirmado su verdadera autoría.

El cuadro, que data del último cuarto del siglo XVI, muestra a un hombre y a su hija vestidos con cuellos blancos formales, mirando directamente al espectador. En el fondo, una mujer con vestimenta más sencilla, identificada como una sirvienta, levanta una cortina mientras sostiene una cesta de frutas. La pintura fue donada al museo en 1857 por el doctor Énée-Aimé Escallier y, desde entonces, había sido atribuida al pintor flamenco Pieter Jansz. Pourbus, conocido por su trabajo en el Renacimiento del norte de Europa.

La obra redescubierta: "Retrato de un caballero, su hija y una sirvienta"

El redescubrimiento de la obra se debe al especialista en arte italiano del siglo XVI, Philippe Costamagna, curador de los Museos Fragonard. Durante una visita al Musée Chartreuse de Douai el año pasado, Costamagna formó parte de un equipo de expertos que estudiaba y restauraba la colección de pinturas italianas del museo. Fue entonces cuando notó detalles en el cuadro que no coincidían con el estilo flamenco de Pourbus, sino con el de la escuela boloñesa, a la que pertenecía Fontana.

“Me dijeron que era una pintura del norte”, explicó Costamagna. “Yo respondí: ‘No, es una pintura italiana, boloñesa de principio a fin. Todo en ella lo recuerda: la niña con las pequeñas flores, los trazos en el cuello y en la manga’”. Tras un análisis detallado de las pinceladas y los elementos estilísticos, Costamagna concluyó que la obra era de Fontana, convirtiéndose en el único retrato grupal de la artista que se conserva en Francia.

Aunque la pintura aún no ha sido sometida a una restauración completa, Costamagna destacó que su estado de conservación es notable. “La pintura está en excelentes condiciones; no ha sido mal restaurada en el pasado, por lo que no ha sufrido distorsiones”, afirmó. Según el experto, la restauración planeada no solo preservará la obra, sino que también realzará sus detalles y colores originales.

Trabajo de conservación de "La visita de la reina de Saba al rey Salomón" de Lavinia Fontana en la Galería Nacional de Irlanda en 2021 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El museo ha decidido presentar la obra al público esta semana, coincidiendo con la inauguración de su nueva exposición, titulada Nicolas-Guy Brenet, un pintor del rey en Douai en el siglo XVIII, que estará abierta hasta el 23 de junio.

Lavinia Fontana, nacida en Bolonia en 1552, es considerada una de las primeras mujeres artistas profesionales de Europa. Hija del pintor manierista Prospero Fontana, recibió formación artística de su padre y desarrolló una carrera que abarcó retratos, escenas mitológicas, retablos y pinturas devocionales. En 1577, se casó con el también pintor Gian Paolo Zappi, quien dejó de lado sus propias aspiraciones artísticas para actuar como su agente. La pareja tuvo once hijos, aunque solo tres sobrevivieron a la infancia.

"La visita de la reina de Saba al rey Salomón"

Fontana trabajó para destacados mecenas de la época, incluidos los papas Gregorio XIII y Clemente VIII, y en 1603 se trasladó a Roma, donde se convirtió en la primera mujer admitida en la prestigiosa Academia de San Lucas. Falleció en 1614, dejando un legado de aproximadamente 130 obras conocidas, aunque los expertos creen que podrían descubrirse más en el futuro.

El redescubrimiento en Douai no es el único caso reciente de una obra de Fontana que resurge tras años de olvido. En enero, un retrato en miniatura de una noble italiana, atribuido erróneamente al pintor Bronzino, apareció inesperadamente en una subasta en Texas. Actualmente, esta pieza se exhibe en la Strawberry House de Londres hasta el 23 de abril.

La obra se presenta en el marco de la muestra "Nicolas-Guy Brenet, un pintor del rey en Douai en el siglo XVIII" (Sameer Al-DOUMY / AFP)

Además, en 2023, la Galería Nacional de Irlanda organizó una exposición monográfica de más de 60 pinturas y dibujos de Fontana, destacando la restauración de su ambiciosa obra La visita de la reina de Saba al rey Salomón (1599). Este cuadro, que había quedado ennegrecido por el humo tras ser rescatado del incendio del Palais Royal en París en 1871, fue restaurado para devolverle su esplendor original.

El creciente interés por Fontana también se refleja en adquisiciones recientes de sus obras por parte de instituciones internacionales. El Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio adquirió su Retrato de Antonietta Gonzales (ca. 1595), mientras que los Museos de Bellas Artes de San Francisco compraron su Retrato de Bianca degli Utili Maselli y sus hijos (ca. 1604) el año pasado.

"Retrato de Bianca degli Utili Maselli y sus hijos"

El impacto de Fontana no se limita al ámbito académico o museístico. Su vida y obra han inspirado iniciativas para promover a mujeres artistas, como un libro infantil desarrollado con la colaboración de más de 40 museos y respaldado por la Universidad de Stanford. Este libro, que busca acercar la figura de Fontana a las nuevas generaciones, será presentado la próxima semana en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.

El hallazgo en el Musée Chartreuse de Douai no solo enriquece la colección del museo, sino que también subraya la relevancia de Fontana como una figura clave en la historia del arte. A medida que más obras suyas salen a la luz, su legado continúa consolidándose como un testimonio del talento y la perseverancia de una mujer que rompió barreras en una época dominada por hombres.