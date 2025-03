El Covid selló las fronteras: cuál es la tentación de hacerlo de nuevo

"Cuando el mundo cerró las puertas", una mirada a un fenómeno que todavía nos afecta.

La administración de Trump está considerando revivir el Título 42, la medida de control fronterizo que empleó al inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020 para deportar rápidamente a inmigrantes de Estados Unidos por razones de “salud pública”. Esta vez, no hay una pandemia arrolladora que justifique la política, pero, según un informe reciente de la cadena CBS, la administración podría argumentar que los inmigrantes podrían propagar enfermedades contagiosas como la tuberculosis.

El informe subraya hasta qué punto la pandemia que dominó el final del primer mandato de Trump se entrelaza con la agenda de seguridad fronteriza que define el inicio de su segundo período. El Título 42 permaneció en vigor durante tres años, mucho después de que Joe Biden asumiera la presidencia y después de que la mayoría de las otras restricciones de salud pública fueran levantadas, y sirvió como base legal para más de dos millones de expulsiones. Trump llegó al poder prometiendo construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, pero fue el Covid-19 el que terminó “cerrando la frontera de manera más formal de lo que podríamos hacerlo construyendo el muro”, según un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional.

El Título 42 no fue un caso aislado. A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, los países difirieron radicalmente en las medidas de salud pública y las restricciones legales internas que implementaron para tratar de detener el contagio. El denominador común en todas sus respuestas -escriben Edward Alden y Laurie Trautman en su nuevo libro, When the World Closed Its Doors: The Covid-19 Tragedy and the Future of Borders (Cuando el mundo cerró sus puertas: La tragedia del covid-19 y el futuro de las fronteras)- es que “casi todos los países del mundo cerraron sus fronteras”.

Donald Trump contempla, en este su segundo período presidencial, volver a cerrar fronteras (Foto: REUTERS/Leah Millis)

No es difícil entender por qué los gobiernos recurrirían a esta herramienta. En comparación con otras políticas de pandemia, las prohibiciones de viajes internacionales son, por lo general, populares y relativamente fáciles de aplicar. Imponen relativamente pocas restricciones a la mayoría de los ciudadanos y tienen sentido de manera intuitiva: ¿Por qué no poner en cuarentena un país como lo harías con un hogar? Pero estas políticas contradecían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que las prohibiciones de viaje son una forma ineficaz de prevenir la propagación de epidemias y es más probable que entorpezcan la cooperación internacional y la provisión de ayuda médica.

Trump, quien describió esta postura como priorizar la “corrección política puesta sobre medidas que salvan vidas”, necesitó poca motivación para restringir los viajes cuando estalló la pandemia. Mientras crecía la crítica a la gestión del Covid por parte de su administración, Trump solía defender su historial señalando que había “cortado con China” y “cortado con Europa” antes que otros países, aunque los estudios mostraban que el virus ya estaba circulando en Estados Unidos para cuando se tomaron estas medidas.

Estados Unidos no fue el único país donde el coronavirus pareció acelerar una tendencia que ya estaba en marcha. Como parte de su estrategia de “Covid cero” durante la pandemia, China implementó algunas de las restricciones más severas del mundo, incluyendo la prohibición de entrada a casi todos los extranjeros, y mantuvo estas reglas durante casi tres años.

Personal de seguridad vigila el exterior del Instituto de Virología de Wuhan, provincia de Hubei, China, febrero de 2021 (Foto: REUTERS/Thomas Peter/Archivo)

Alden y Trautman escriben sobre China: “Ningún país con fronteras tan extensas y lazos económicos tan cercanos con sus vecinos, así como un enorme comercio con el resto del mundo, había intentado nunca cerrar sus fronteras de una manera tan completa”. Las restricciones incluyeron la “gran muralla del sur” que China construyó a lo largo de partes de su frontera con Myanmar; puede que haya sido la primera vez desde 1721 (alrededor del último brote europeo de peste bubónica) que un país construyó un muro para controlar una pandemia. Las restricciones coincidieron con un periodo de creciente autoritarismo bajo el mando del presidente Xi Jinping, tras años de decreciente resistencia a los viajes y el comercio internacionales. Los autores sugieren que el Covid marcó la “línea divisoria más clara entre la era de apertura de China que comenzó en 1978 y la mayor autosuficiencia que ha estado buscando” bajo Xi.

Por supuesto, no fueron solo los líderes populistas o autoritarios quienes cerraron sus fronteras. Tomemos el caso de Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda, quien fue celebrada en todo el mundo como un “símbolo global del liberalismo anti-Trump” debido a la seriedad con la que asumió la pandemia, a pesar de que sus políticas de Covid incluyeron algunas de las restricciones de viaje más duras fuera de China o Corea del Norte. Las políticas fueron ejemplificadas por el caso de Charlotte Bellis, una periodista neozelandesa embarazada que tuvo que viajar al Afganistán gobernado por los talibanes después de que se le negara la opción de regresar a casa para dar a luz.

El Covid trajo de vuelta los controles fronterizos a Europa, donde viajar libremente ha sido un derecho durante décadas, incluyendo, en un caso que el libro analiza a fondo, la frontera entre Noruega y Suecia, que ha estado abierta desde 1952, mucho antes del establecimiento de la zona sin pasaportes de la Unión Europea. “Pensábamos que habíamos superado todo eso, que éramos tan civilizados y que los nórdicos éramos como una familia”, se cita a un ministro sueco diciendo. “Eso resultó no ser el caso”.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda (Foto: REUTERS/Fiona Goodall

Como señalan Alden y Trautman, las fronteras no se cerraron para todos. Estados Unidos y México, por ejemplo, trabajaron para mantener el flujo del comercio transfronterizo eximiendo de restricciones de viaje a camioneros, trabajadores ferroviarios y de carga. A menudo se permitía cruzar a trabajadores temporales para evitar que los cultivos literalmente se pudrieran en las plantas. Como escribieron los sociólogos Phi Hong Su y Malte Reichelt en el punto álgido de la pandemia, el Covid alteró nuestra concepción habitual de la relación entre la movilidad y el privilegio: los profesionales de cuello blanco, previamente móviles (y que solían viajar), pudieron trabajar desde casa, dependiendo de Zoom y servicios de entrega, mientras que los trabajadores de cuello azul tuvieron que permanecer móviles, tanto dentro de nuestras ciudades como, en muchos casos, a través de fronteras.

Alden, periodista, y Trautman, académica, ofrecen un panorama completo y atractivo de los cierres fronterizos durante la era del Covid, aunque a veces se parece más a un ensayo extendido hasta alcanzar la longitud de un libro. Llegando unos años después de su tema, parece un primer intento de un mayor examen de cómo la pandemia transformó nuestro mundo político, y en ocasiones también el físico, en formas que apenas hemos asimilado.

Un coche circula por una carretera principal en Shanghai, China, el 30 de enero de 2020 cuando el Covid-19 ya se había convertido en pandemia (Foto: REUTERS/Aly Song)

La narrativa es más sólida en pasajes extendidos que exploran el impacto del Covid en puntos atípicos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, como el enclave de Point Roberts en el estado de Washington, no contiguo, o el “verano del amor” en 2020 en Peace Arch Park, que abarca la frontera entre Vancouver, Columbia Británica, y Bellingham, Washington, uno de los pocos lugares a lo largo de la frontera donde norteamericanos y canadienses aún podían mezclarse libremente, al menos por un tiempo. En este momento actual de inesperada tensión en la frontera norte, es un episodio casi olvidado que vale la pena recordar.

Pero, a nivel global, los autores de Cuando el mundo cerró sus puertas sugieren que el Covid marcó un punto de inflexión en el giro gradual hacia regímenes fronterizos cada vez más restrictivos que comenzaron después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y se aceleraron después de la crisis migratoria de 2014. Según estadísticas citadas por los autores, “el número de muros fronterizos ha crecido de menos de diez en la década de 1950 a más de setenta y cinco hoy en día”.

El Covid “enseñó a los gobiernos –de una manera que antes no era, ni de lejos, tan clara– que las fronteras podían cerrarse o restringirse de manera considerable durante largos periodos con un fuerte apoyo público y una interrupción mínima en la vida cotidiana de la mayoría de sus habitantes”. Será difícil resistirse a la tentación de cerrarlas nuevamente durante futuras crisis.

Fuente: The Washington Post