Festival BAFICI 2026: fechas, precios de entradas y películas imperdibles

La ministra de Cultura, Gabriela Ricardes (izq.) y el director de Bafici, Javier Porta Fouz, durante la presentación de la edición 2025 del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires

La 26ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) ofrecerá una programación de 298 películas de 44 países junto a una serie de actividades especiales, del martes 1 al domingo 13 de abril. Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el festival contará con proyecciones que incluyen 112 estrenos mundiales y un total de 116 producciones argentinas, en un entorno que busca combinar diversidad cultural y acceso a nuevos talentos.

Una de las innovaciones destacadas en esta edición es la inclusión del Teatro Presidente Alvear, que se suma a recintos como el Teatro San Martín, el Centro Cultural San Martín, Espacio INCAA Cine Gaumont, y otros. La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, destacó el esfuerzo por “ampliar la oferta y acercar más películas al público”. Y agregó: “BAFICI refleja años de trabajo en torno a una política pública que reafirma que la cultura es una inversión, como sostiene el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Con más de 100 mil espectadores en 2024, el cine está vivo y el consumo existe. El desafío es cuidar los recursos y proteger a hacedores, espectadores e industria, con el compromiso de un equipo de enormes profesionales”.

El Teatro San Martín será el epicentro del festival. Allí no solo se realizarán proyecciones, sino también una variedad de charlas, conferencias y mesas de debate gratuitas con entrada libre, en donde participarán figuras claves de la industria nacional e internacional. Estas iniciativas buscan fomentar un espacio de diálogo e interacción a la par de las funciones. Actividades con entrada libre en lugares como la Sala 3 del Cultural San Martín y el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín complementarán la programación.

"Tardes de soledad", la premiada película de Albert Serra, se proyectará en Bafici 2025 (Foto: A Contracorriente Films)

“El BAFICI insiste con el cine más diverso y estimulante, ese cine que cada vez es más difícil de ver en las salas. Este año, contra viento y marea, el BAFICI propone un día más, más funciones y una programación de lujo”, dijo Javier Porta Fouz, director artístico del festival.

Entre las películas destacadas que inauguran el festival está Upa! Una primavera en Atenas, de los directores argentinos Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker, que celebra los 18 años de la primera entrega de esta saga. Asimismo, en la sección de rescates se presentarán obras restauradas por la Cinemateca Nacional de Chile, como Esperando a Godoy, junto con una nueva subsección que en el futuro irá rotando su foco hacia otros acervos audiovisuales como una forma de valorar el trabajo de preservación cinematográfica.

Además de su programación de estrenos, el festival ofrecerá una retrospectiva de Jacques Rozier, uno de los nombres esenciales del cine francés contemporáneo, siendo esta la primera muestra integral de su obra en Argentina. También habrá focos en directores internacionales contemporáneos, como el rumano Bogdan Mureşanu, el español Ion de Sosa y el francés Antonin Peretjatko, quienes estarán presentes en Buenos Aires.

"Kontinental ‘25", la nueva película del cineasta rumano Radu Jude, se proyectará en Bafici 2025 (Foto: Luxbox)

La programación incluirá destacadas propuestas internacionales en distintas secciones del evento. En la Selección Oficial Fuera de Competencia, se presentarán Eephus de Carson Lund (Estados Unidos) y Stranger Eyes de Yeo Siew Hua (Singapur). La categoría Trayectorias contará con títulos como la premiada en San Sebastián Tardes de soledad de Albert Serra (España), Les Barbares de Julie Delpy (Francia), Caught by the Tides de Jia Zhang-ke (China), Kontinental ‘25 de Radu Jude (Rumania) y What Does That Nature Say to You de Hong Sang Soo (Corea del Sur).

Las entradas generales tienen un costo de 3 mil pesos, mientras que estudiantes y jubilados pagarán 2 mil. La venta online a través de la página web del festival comenzará el miércoles 26 de marzo a las 10 de la mañana. Presencialmente se podrán adquirir en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), de 10 a 21.30 hs. Luego, del 2 al 13 de abril, se podrán conseguir presencialmente en: Teatro Pte. Alvear (Av. Corrientes 1659), Cultural San Martín (Paraná 310), Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135), Cinearte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150), Espacio INCAA Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635).

Hay promociones como 2x1 con tarjetas del Banco Ciudad y funciones gratuitas con reserva previa a través de la web del BAFICI. Las actividades especiales no requieren acreditación, así como el acceso al punto de encuentro y espacio de industria. El ingreso a las actividades especiales es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio. Por último, todas las funciones contarán con subtítulos en castellano para películas no habladas en este idioma.

[Fotos: prensa Cultura GCBA]