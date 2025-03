El arquitecto chino Liu Jiakun, premio Pritzker 2025

El arquitecto chino Liu Jiakun recibió el premio Pritzker de Arquitectura 2025 porque "defiende el poder trascendental del entorno construido a través de la armonización de dimensiones culturales, históricas, emocionales y sociales"

El Premio Pritzker de Arquitectura ha sido otorgado a Liu Jiakun, de China, quien recibió el máximo honor en el campo “por afirmar una arquitectura que celebra las vidas de los ciudadanos comunes”, anunciaron los organizadores del prestigioso galardón.

Liu, con sede en Chengdu, en la región suroeste de Sichuan en China, ha dicho que el propósito de su arquitectura “es crear un entorno de vida hermoso, justo y digno”, y que intenta equilibrar las necesidades comerciales con las necesidades humanas del público. El arquitecto “defiende el poder trascendental del entorno construido a través de la armonización de dimensiones culturales, históricas, emocionales y sociales, utilizando la arquitectura para forjar comunidad, inspirar compasión y elevar el espíritu humano”, señalaron los organizadores del Pritzker en un comunicado.

Liu es conocido por crear áreas públicas en ciudades densamente pobladas donde hay poco espacio público, “estableciendo una relación positiva entre la densidad y el espacio abierto”, agregó el jurado.

Liu Jiakun busca equilibrar con su obra la tradición con la modernidad, priorizando espacios públicos en ciudades densamente pobladas

Los organizadores destacaron su proyecto West Village en Chengdu, una obra de 2015 de cinco pisos que ocupa toda una cuadra. Incluye un perímetro de caminos para ciclistas y peatones alrededor de “su propia vibrante ciudad de actividades culturales, atléticas, recreativas, de oficina y comerciales en su interior, mientras permite al público observar los entornos naturales y construidos circundantes”.

También mencionaron el Departamento de Escultura del Instituto de Bellas Artes de Sichuan en Chongqing, que se muestra como una solución alternativa para maximizar el espacio, “con niveles superiores que sobresalen hacia afuera para ampliar la superficie de una huella estrecha”.

En una entrevista realizada el domingo en su oficina en Chengdu, Liu dijo que no es uno de esos arquitectos que disfrutan tener un estilo visual fuertemente reconocible. Más bien, dijo, presta más atención al método y la estrategia. “Muchos arquitectos utilizan un estilo personal fuerte y una forma para ganar reconocimiento en el mundo”, dijo Liu, hablando en mandarín. “No importa dónde esté, la gente puede reconocer inmediatamente que es obra de esta persona por su simbolismo muy marcado. Pero yo no soy ese tipo de arquitecto”.

El enfoque arquitectónico de Liu Jiakun busca armonizar cultura, historia y tecnología moderna, creando espacios accesibles y funcionales para el público

“No quiero tener un estilo claro u obvio que pueda ser reconocido como mío con solo echar un vistazo”, dijo. “Tomo un enfoque más metodológico y estratégico. Espero que cuando vaya a un lugar específico, pueda usar mi metodología y estrategia para adaptarme a las condiciones locales. Me gusta entender completamente el lugar y luego buscar recursos, problemas … y luego destilar y refinar, y finalmente convertir eso en mi trabajo”.

Liu también dijo que intenta equilibrar la herencia artística y arquitectónica de su país con las realidades de la tecnología moderna. “Creo que la arquitectura tradicional de China es, por supuesto, brillante y muy clásica”, dijo, “pero es un producto de su tiempo”. Y agregó que espera comprender profundamente “la parte temática de la tradición que puede sobrevivir”, y luego expresarlo con lenguaje y tecnología contemporáneos. De esta manera, dijo, “la tradición puede usarse como núcleo … pero la presentación de tu trabajo es contemporánea”.

Liu afirmó que también busca equilibrar los imperativos comerciales con las preocupaciones cívicas. “El rápido desarrollo de las ciudades hoy en día está básicamente impulsado por el capital. Es natural que el capital busque ganancias”, dijo. Pero agregó: “Hay que dejar al público el espacio que merece. Solo de esta manera el desarrollo de una ciudad puede ser positivo y saludable, en lugar de ser completamente de alta densidad, donde la gente vive en cajones y cajas … sin siquiera un lugar al que ir ni espacio para comunicarse”.

El Premio Pritzker reconoce su trabajo en favor de ciudades más habitables, donde el capital y el espacio público coexistan en equilibrio

Liu es el 54º galardonado del Premio de Arquitectura Pritzker, establecido en 1979 por el fallecido empresario Jay A. Pritzker y su esposa, Cindy. Los ganadores reciben una beca de 100 mil dólares y una medalla de bronce.

El premio a menudo se ha equiparado con el Nobel. Cuando se le preguntó si pensaba que el honor impactaría su vida, Liu respondió: “He pensado en ello. Pero quiero mantener la normalidad … No quiero ponerme nervioso por todo. Por supuesto, tiene sus ventajas. Definitivamente ya no necesitaré promocionarme tanto. Pero, ¿también me hará mejor en mi trabajo? No necesariamente. Las expectativas excesivas pueden convertirse en una presión”.

También tenía otra preocupación. “¿Y hará que esté demasiado ocupado y que no pueda trabajar con más atención?”, reflexionó. “Espero mantener la normalidad y la libertad, así como la calma”.

Frente al rápido desarrollo urbano, Liu defiende la necesidad de espacios abiertos que fomentan la interacción y la calidad de vida

Quién es Liu Jiakun

Liu Jiakun nació en 1956 en Chengdu, China. Aunque su familia estaba dedicada a la salud, él mostró interés por el arte y la literatura, lo que llevó a un profesor a sugerirle la arquitectura como profesión. En 1978 ingresó al Instituto de Arquitectura e Ingeniería de Chongqing. Tras graduarse en 1982, formó parte de la primera generación encargada de la reconstrucción de algunas regiones de su país. Trabajó en el Instituto de Diseño y Construcción de Chengdu y se trasladó temporalmente a Tíbet (1984-1986).

En 1999 fundó Jiakun Architects en Chengdu, con una visión que integra comunidad, tradición y modernidad sin caer en la nostalgia. A lo largo de cuatro décadas, ha diseñado más de treinta proyectos, incluyendo el Pabellón Serpentine de Beijing (2018), consolidándose como una figura influyente en la arquitectura contemporánea china.

Además de arquitecto, Liu es escritor y profesor, explorando la relación entre narrativa y diseño. Ha publicado libros sobre arquitectura y literatura y ha participado en exposiciones internacionales como la Bienal de Venecia y la Bienal de Chengdu. Su trabajo ha sido premiado con múltiples distinciones, incluyendo reconocimientos de la UNESCO y la revista Architectural Record.

Fuente: AP

[Fotos: The Pritzker Architecture Prize]