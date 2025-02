“El mensaje”, la película argentina que compite en Berlín, tuvo buena recepción en su estreno

Tráiler de "El mensaje", de Iván Fund, en competencia oficial del Festival de Berlín

La memoria, el trauma y el amor planean sobre El mensaje, una pequeña película en blanco y negro llena de poesía y que deja gran parte de la historia a la interpretación del espectador, como señaló su director, el realizador argentino Iván Fund, que compite por el Oso de Oro de la Berlinale. ”Pensamos que era interesante que la película no cierre ninguna puerta del todo”, que la audiencia se plantee en algunos momentos si es verdad o mentira lo que dice alguno de los personajes, afirmó Fund sobre la historia de tres personajes que forman una compleja y sólida unidad, que fue bien recibida el martes en el Festival de Berlín.

De qué se trata “El mensaje”

Anika es una niña en el inicio de su adolescencia que puede comunicarse con los animales y recorre pequeños pueblos y carreteras polvorientas en una vieja furgoneta habilitada como casa, junto a una pareja adulta que parece beneficiarse de su don. Una pareja que durante gran parte del metraje no se sabe cuál es su relación con la pequeña porque el director cree “en el derecho al misterio de los personajes”.

Fotograma de "El mensaje", la película argentina que compite por el premio mayor del Festival de Berlín 2025

Anika Bootz -hijastra del cineasta- junto a Marcelo Subiotto y Mara Bestelli, son los protagonistas de esta historia que se desarrolla en ese momento en la vida de una niña en el que “descubre que puede tomar las rienda de las situaciones y puede contener al adulto”, precisó Fund. Lo que ha tratado de reflejar en la película es “ese sedimento de historia que todos llevamos, de dónde venimos, cómo ciertas generaciones no tuvieron las herramientas” para enfrentarse a esas dudas mientras que “las nuevas generaciones pueden metabolizar de una forma mucho más sana y resolverlo”.

Una película rodada en blanco y negro porque la idea era responder a una necesidad expresiva de la historia. ”Me interesaba que la historia aconteciera un poco en el mundo del cine, por un lado pisando casi la realidad de manera documental”, y también introducir “el imaginario de las películas con las que nos educamos, desde el cine americano a pelis argentinas”, ese mundo en blanco y negro. Y es una historia que de alguna forma se ubica fuera de lo que consideramos normal, como señaló Subiotto.

El director Iván Fund junto a los protagonistas de "El mensaje": Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Betania Cappato y Anika Bootz

“Es una familia de la periferia” con un misterioso trabajo, pero en realidad es “una familia en una situación bastante amorosa”. Hay una “profunda ternura entre los personajes”, que se hablan poco, se cuidan de manera práctica, cubren las necesidades unos de otros y hay muy poco contacto físico. Pero “hay algo que nunca está en cuestión y es la fuerza de ese vinculo”, agregó el actor.

Al respecto, el director apuntó que se trata de “un mundo casi distópico, de cierta marginalidad”, fuera de la sociedad de hoy dominada por las redes sociales. Una historia que viene de esa fantasía que tienen todos los niños en su infancia de poder comunicarse con las mascotas. Es una época “en la que los niños se sienten parte del mundo y de las posibilidades del mundo”, es cuando se empieza a crecer, precisó el director.

Laura Mara Tablón, productora de "El mensaje"

La difícil situación del cine argentino

“La situación en Argentina es muy grave, ya no hay apoyo del Estado para ninguna película”, señaló en rueda de prensa una de las productoras de El mensaje, Laura Mara Tablón. El Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que funcionó hasta el 2023 y que se nutría de los impuestos y de las entradas de cine, aunque no ha desaparecido, no tiene actividad de impulso a las películas .Y ya el año pasado ningún filme recibió ayuda, lo que “es gravísimo”, agregó Tablón.

En el caso de El mensaje, su diseño de producción, pequeño y colectivo, permitió poner en pie esta historia. La película que comenzó a gestarse en el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián de 2023, certamen al que regresó en 2024 al apartado Working Progress y que finalmente inició su rodaje hace un año, como resaltó el director. Entre el Foro y el Working hubo un cambio de gobierno en Argentina, con la llegada de Javier Milei, y cambiaron “drásticamente las posibilidades de financiación” del cine, así que decidieron encarar el trabajo del proyecto con sus fondos y con ayuda de todo el equipo, explicó Laura Mara Tablón.

El director argentino Iván Fund durante la conferencia de prensa de presentación de "El mensaje"

Luego, con el apoyo del Festival de San Sebastián, consiguieron contactar con coproductores y accedieron además a ayudas de la Berlinale. Pero “la situación es muy grave” y no solo para el cine, también “para la cultura, la educación o la sanidad”, lamentó la productora.

El director Iván Fund apuntó que “las películas no son eventos aislados, siempre están atados a todo lo que hubo antes y afortunadamente a todo lo que siga”. ”El cine argentino tiene una historia increíble, todos la conocen, y nosotros estamos acá no solo porque pudimos resolverlo con nuestras herramientas, sino porque antes que nosotros hubo mucha gente y políticas que apoyaron el fomento del cine y de la cultura en general y con las cuales yo me eduqué y creo que todos los que estamos acá nos formamos también”.

Fuente: EFE

[Fotos: prensa Insomnia Films; REUTERS/Nadja Wohlleben]