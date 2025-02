Mariana Enriquez anunció que se muda a Australia

Mariana Enriquez anunció, mediante un mail, que llevará adelante uno de sus proyectos personales más deseados: mudarse a Australia, de donde es oriundo su marido, Paul Harper.

La autora de Nuestra parte de noche (2019), por la que ganó el Premio Herralde de Novela y Celsius a la ‘Mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español’, explicó que no dará entrevistas con medios hasta mayo y pidió que cualquier material que le envíen sea, preferiblemente, en digital, aunque si es en físico se lo hagan llegar a su amiga, la autora y periodista, Lala Toutonian, quien le “lleva la agenda y organiza las cuestiones”.

Puntualmente, la escritora se muda a la isla de Tasmania, que se encuentra a 240 km al sureste del continente, y posee una población apenas superior a los 500 mil habitantes, en una superficie de casi 70 mil km².

Durante este impasse de mudanza, sin embargo, seguirá “trabajando como redactora en Radar, reseñando libros, haciendo notas, etc”. Luego, según pudo averiguar Infobae Cultura, realizará un “par de viajes al año al país, empalmando una ‘gira’ por Europa, Asia y EEUU”.

La autora recibe el premio José Donoso (Crédito: gentileza Universidad de Talca)

Enriquez ​ (Buenos Aires, 1973) es la autora argentina con mayor proyección internacional, y ha sido publicada en revistas internacionales como Granta,​ Electric Literature,​ Asymptote,​ McSweeney’s,​ Virginia Quarterly Review y The New Yorker.

Además del Herraldo, ganó los premios Ciutat de Barcelona por Las cosas que perdimos en el fuego (2017); Kelvin 505 a la ‘Mejor novela original en castellano’; el Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español; Premio de la Crítica en Narrativa por Nuestra parte de noche (2019), y por la misma obra el Grand Prix de l’Imaginarie a ‘Mejor novela extranjera’ en 2022, mientras que el año pasado recibió el Premio Konex a las Letras en la categoría Cuentoː Quinquenio 2019-2023 y el galardón iberoamericano José Donoso por crear “un universo de ficción tan personal como inquietante”.

En 2022, durante el Mundial de Qatar, luego del partido de octavos de final entre Argentina y el país océanico, dejaba en claro su amor con ciertas dosis de humor futbolero: “Australia país de mis grandes amores, marido Paul, Nick, Warren, George Miller, Toni Colette, Naomi Watts y lo que hizo en Mulholland Driver, Heath Ledger, Peter Weir, Shaun Tan, Robert Doxbury, Lake Mungo, Guy Pearce, David Gulpilil, Hutchence, Rowland, Anita Lane, The Triffids, AC/DC, Rosaleen Norton: máximo respeto. Jugaron bien, hasta sufrí. Pero me encantó ganarles y soy feliz y qué gol de Lio y lo que te perdiste Lautaro te quiero ahorcar”.

La autora de Las cosas que perdimos en el fuego y Un lugar soleado para gente sombría, entre otros, se ha convertido en los últimos años en una “celebridad” más allá de los libros. Un ejemplo de esto, es que durante 2023 realizó una inaudita gira teatral, “No traigan flores”, que la llevó por Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza y que tuvo su cierre en el Teatro Coliseo que agotó las 1.700 localidades

En las artes plástica, a finales de 2024, en la porteña galería Mite se llevó adelante la muestra Como para no estar muerta con este día, una exhibición de fan art inspirada en su obra, que el día de apertura reunió a cientos de personas que no dudaron en hacer fila para esperar su momento para recorrer la sala.