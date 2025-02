El chisme: cómo un diálogo trivial se convirtió en una herramienta de control

El libro del día: "You Didn’t Hear This From Me: (Mostly) True Notes on Gossip", escrito por Kelsey McKinney

El chisme, esa práctica tan común como controvertida, se convierte en el eje central del libro You Didn’t Hear This From Me: (Mostly) True Notes on Gossip (Esto no te lo he contado yo: Notas (casi) ciertas sobre chismes), escrito por Kelsey McKinney, creadora del popular pódcast “Normal Gossip”.

McKinney explora en su obra las raíces, el impacto y las implicaciones de esta forma de comunicación interpersonal, que, aunque a menudo es vista como trivial o dañina, también puede ser una herramienta para construir comunidad y mantener el poder bajo control.

El libro, estructurado como una colección de ensayos, busca responder preguntas fundamentales sobre el chisme: ¿por qué lo hacemos? ¿Qué función cumple en nuestras vidas? Así, McKinney define el chisme como “una persona hablando con otra acerca de alguien que no está presente” y utiliza esta premisa para desarrollar un análisis que combina anécdotas personales, referencias históricas y citas de pensadores destacados.

Entre los aspectos más llamativos del libro se encuentran los relatos históricos que la autora incluye para ilustrar cómo el chisme ha sido percibido y regulado a lo largo del tiempo.

"Town Topics", una especie de precursor de las revistas de celebridades modernas, que en la Edad Dorada de Estados Unidos difundía rumores

Uno de los ejemplos más impactantes es el uso del “brank” en la Escocia del siglo XVI, un dispositivo de hierro diseñado para “controlar las lenguas de las mujeres que hablaban demasiado”. Este instrumento, que simboliza la represión de la expresión femenina, es solo uno de los muchos ejemplos históricos que utiliza para contextualizar el papel del chisme en la sociedad.

Otro caso destacado es el de la publicación Town Topics, una especie de precursor de las revistas de celebridades modernas, que en la Edad Dorada de Estados Unidos difundía rumores y “aspectos desconocidos” sobre figuras públicas.

Entre otro de los temas que abordaba esta publicación se encuentra la supuesta afición de Alice Roosevelt por escuchar chistes subidos de tono en Newport, un ejemplo de cómo el chisme ha sido utilizado para alimentar la curiosidad pública sobre la vida privada de los poderosos.

El libro analiza cómo el chisme ha evolucionado en el contexto de la tecnología y las redes sociales (EFE / Manuel Lorenzo)

Más allá de su dimensión histórica, McKinney también analiza cómo el chisme ha evolucionado en el contexto de la tecnología y las redes sociales.

El libro incluye referencias a fenómenos recientes que captaron la atención de internet, como el caso de West Elm Caleb, un hombre que se volvió viral por sus interacciones en plataformas de citas, o la cuenta de Instagram Deuxmoi, conocida por difundir rumores sobre celebridades.

Sin embargo, algunos de estos ejemplos, aunque relevantes en el momento de la escritura, ya parecen haber perdido vigencia, lo que podría restar impacto al análisis de McKinney.

La autora también menciona eventos culturales como el discurso de America Ferrera en la película Barbie, la canción “Need to Know” de Doja Cat, y la polémica en torno a la tutela de Britney Spears, entre otros temas que requieren del interés previo del lector para ser plenamente apreciados.

En 2008, una jueza puso a la cantante Britney Spears bajo tutela involuntaria, con su padre, James "Jamie" Spears (DKISS)

Uno de los puntos más fuertes del libro son las anécdotas anónimas que McKinney intercala entre los ensayos. Estas historias, que incluyen desde dramas en parques para perros hasta conversaciones en bodas sobre la vida amorosa de los invitados, ilustran cómo el chisme opera en la vida cotidiana.

Un ejemplo particularmente llamativo es el de una escuela secundaria que publicaba las infracciones disciplinarias de sus estudiantes, un caso que refleja cómo el chisme puede ser utilizado como una forma de control social.

Estas viñetas, aunque breves, destacan por su capacidad para capturar la esencia del chisme como un fenómeno humano universal y logran transmitir de manera más efectiva que los ensayos principales la complejidad y las múltiples facetas del chisme.

A lo largo del libro, McKinney también comparte experiencias personales que han moldeado su relación con el chisme. Por ejemplo, recuerda cómo un narrador de historias visitó su escuela para contar una leyenda urbana de su pequeño pueblo, o cómo creció en una comunidad evangélica donde el chisme era considerado un pecado. Estas vivencias personales añaden una dimensión introspectiva al libro, aunque no siempre logran profundizar en los dilemas éticos que plantea.

Taylor Swift habla en secreto con la actriz y música Alana Haim (REUTERS/Evelyn Hockstein)

McKinney parece debatirse entre celebrar el chisme como una forma de conexión humana y condenarlo por sus posibles consecuencias negativas, ya que la autora valora el chisme que fomenta la comunidad o advierte sobre comportamientos peligrosos, pero critica el interés excesivo en las vidas privadas de las celebridades, como en el caso de Taylor Swift, de quien afirma que no tiene la obligación de compartir detalles personales con sus fans.

Aunque el libro ofrece una exploración amplia y variada del chisme, no logra articular una conclusión definitiva sobre su naturaleza o su impacto. McKinney admite en un momento que, con el tiempo, probablemente olvidará haber escrito gran parte de este libro, una declaración que podría interpretarse como una metáfora de la fugacidad del propio chisme.

En última instancia, You Didn’t Hear This From Me plantea preguntas importantes sobre el papel del chisme en nuestras vidas, pero deja al lector con la tarea de reflexionar sobre sus propias respuestas.