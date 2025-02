Exposiciones imperdibles de 2025, arte e historia en un recorrido global

Tras un recorrido por las exposiciónes más destacadas de 2024, llega el momento del calendario de estrenos 2025 en el mundo, que comenzó a mediados de enero, aunque es a partir de febrero que comienzan los eventos más destacados.

De Odesa a Berlín: Pintura Europea de los Siglos XVI al XIX

Desde el 24 de enero, la Gemäldegalerie de Berlín presenta una exposición que reúne 60 obras rescatadas del Museo de Arte Occidental y Oriental de Odesa, en el sur de Ucrania, antes de la invasión rusa en 2022.

Estas piezas son exhibidas junto con 25 obras adicionales de la colección de la Gemäldegalerie, a hasta el 22 de junio de 2025, en un esfuerzo por destacar la riqueza artística de Ucrania y fomentar el diálogo cultural entre ambas instituciones.

"Virgen entronizada con el Niño y el Niño San Juan" (1519), de . Francesco Granacci (Museo de Arte Occidental y Oriental de Odesa)

Entre las piezas destacan trabajos de Francesco Granacci, Frans Hals y Bernardo Strozzi, que abarcan desde el siglo XVI hasta el XIX

El contexto de esta exposición se enmarca en un panorama más amplio de esfuerzos internacionales por proteger el patrimonio cultural en zonas de conflicto. La Smithsonian Cultural Rescue Initiative, por ejemplo, ha trabajado en la identificación y preservación de bienes culturales en riesgo, mientras que otras instituciones, como el Museo del Louvre, han organizado exposiciones que destacan la riqueza artística de Ucrania y su importancia en el panorama cultural global.

Hasta el 26 de mayo, el parisino Pompidou presenta a la artista francesa a través de 200 obras, con dibujos y pinturas que recorren la vida y la animada carrera de esta pintora que conquistó rápidamente el Montmartre artístico de los siglos XIX y XX.

Suzanne Valadon protagoniza una retrospectiva en el Centro Pompidou de París

Nacida en 1865, Valadon comenzó su carrera en el mundo del circo. Una lesión pronto la obligó a cambiar de campo, y se convirtió en modelo de artistas de renombre. Auguste Renoir, Théophile Alexandre Steinlen, Henri de Toulouse-Lautrec, Jean-Jacques Henner, de quienes tomó consejos para realizar una gran gama de obras.

De la granja a la mesa: arte, comida e identidad en la era del impresionismo

Desde el 31 de enero, el Frist Art Museum de Nashville, EE.UU., lleva adelante una exploración de la relación entre el arte, la comida y la identidad en la Francia de finales del siglo XIX.

Abierta hasta el 4 de mayo de 2025, la muestra comienza con el contexto histórico del asedio de París durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870, un evento que marcó profundamente la evolución de la cocina francesa.

"De la granja a la mesa: arte, comida e identidad en la era del impresionismo", en el Frist Art Museum

La exposición reúne unas 50 obras de artistas como Claude Monet, Paul Gauguin y Camille Pissarro, que retratan desde mercados urbanos hasta escenas de agricultores en sus campos. Además, se presenta de manera simultánea Tennessee Harvest, una exposición que examina cómo los artistas de Tennessee idealizaron la vida agrícola, estableciendo un paralelismo con sus homólogos franceses.

Febrero

Caspar David Friedrich: El alma de la naturaleza

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York alberga, desde el 8 de febrero y hasta el 11 de mayo de 2025, una exposición sin precedentes en Estados Unidos dedicada al icónico pintor alemán, figura clave del Romanticismo, que es la culminación de una serie de exposiciones organizadas en Alemania en 2024, que conmemoraron el 250 aniversario del nacimiento del artista.

"El caminante sobre el mar de nubes" (1818), de Caspar David Friedrich

La exposición en el Met ofrece una mirada profunda a la obra de Friedrich, destacando su capacidad para transformar paisajes naturales en escenarios de introspección espiritual y emocional. Las curadoras, Alison Hokanson y Joanna Sheers Seidenstein, explicaron que el trabajo del pintor refleja “la conexión entre la naturaleza y el yo interior”, un tema que, “sigue siendo relevante en la actualidad”.

La exposición presenta las obras más emblemáticas del artista, como también permite a los visitantes explorar la colección más amplia de arte romántico alemán que posee el museo.

Arte degenerado: el juicio del arte moderno bajo el nazismo

Desde el 18 hasta el 15 de mayo, el Museo Picasso de París genera una inmersión fascinante y sombría en la historia del arte, que explora la persecución de las vanguardias por el régimen nazi.

El ministro de Propaganda Joseph Goebbels, con sombrero en el centro, asiste a la muestra junto con el artista y organizador Adolf Ziegler, a su derecha (Bundesarchiv)

La expo repasa la ofensiva ideológica y metódica del régimen nazi contrael arte moderno, en particular a través de la tristemente célebre exposición Entartete Kunst, celebrada en Múnich en 1937.

Allí estuvieron Max Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, Vasili Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Paúl Klee y Oskar Kokoschka, por nombrar algunos.

Huguette Caland, una vida en pocas líneas

Caland, una de las artistas más destacadas de Líbano, será el centro de atención en el Museo Reina Sofía de Madrid que, desde el 19 hasta el 25 de agosto, reúne cerca de 200 obras en la primera gran retrospectiva dedicada a la artista en Europa en la que abarca una amplia variedad de formatos, incluyendo dibujos, pinturas, esculturas, textiles y collages.

Huguette Caland

La exposición ofrecerá un recorrido por las diferentes etapas de la vida y obra de Caland (1931-2019), cuya trayectoria estuvo marcada por un constante desafío a las normas estéticas, sociales y sexuales de su tiempo, en las que exploró temas universales como el cuerpo, el género, el amor, la pertenencia, la condición humana y el envejecimiento. A

Tarsila do Amaral. Pintando el Brasil moderno

A partir del 21, el Museo Guggenheim de Bilbao presenta la obra de una figura clave del modernismo en Brasil, quien continúa siendo un referente en el debate sobre identidad y modernidad tanto en su país natal como en Europa.

A través de su arte, Tarsila exploró la complejidad de un país en constante cambio, utilizando elementos del imaginario indígena y popular, así como las corrientes artísticas internacionales de su época para reflejar las transformaciones sociales y urbanas de su tiempo, como también para contribuir en una visión auténtica y multicultural de Brasil.

Tarsila do Amaral

Tarsila desempeñó un papel fundamental en la década de 1920, al actuar como un puente cultural entre São Paulo y París, cuando su obra se nutrió de las vanguardias europeas, como el Cubismo y el Primitivismo, que estaban en auge en la capital francesa. Sin embargo, su enfoque no se limitó a la mera adopción de estas corrientes, sino que las reinterpretó a través de un prisma brasileño, creando un lenguaje visual único que inspiró movimientos como el Pau-Brasil y la Antropofagia.

En lo que resta del año, el museo ofrecerá una programación totalmente femenina con exposiciones de la expresionista abstracta estadounidense Helen Frankenthaler, la artista norteamericana Barbara Kruger y la ilusionista Maria Helena Vieira da Silva.

Rompiendo el molde: los 200 del Museo de Brooklyn

El Brooklyn Museum, NY; celebrará su bicentenario con una exposición desde 28 de febrero hasta el 22 de febrero de 2026.

Brooklyn Museum (REUTERS/Howard Goller)

La muestra se divide en tres capítulos: “Brooklyn Made”, que destaca arte y artefactos creados en el distrito; “Building the Brooklyn Museum and Its Collection”, que rastrea la evolución de su colección; y “Gifts of Art”, que pone en foco obras contemporáneas donadas al museo. Entre las piezas expuestas se incluyen desde cerámica histórica y mocasines de principios del siglo XX hasta obras de artistas como Georgia O’Keeffe, Robert Frank, Julie Mehretu y KAWS.

Marzo

Artemisia. La heroína del arte

Del 19 al 3 de agosto, el parisino museo Jacquemart-André pone de relieve en una nueva exposición el talento y la originalidad de Artemisia Gentileschi, pintora italiana del siglo XVII, a través de unas cuarenta obras, en un evento que explorará el universo de la pintora, célebre por sus retratos de mujeres y heroínas.

Autorretrato de Artemisia Gentileschi

Gentileschi es conocida por sus pinturas históricas religiosas, pero también por sus retratos y heroínas. Golpeada por una violenta tragedia en su juventud, la artista representó a menudo a mujeres sometidas a la violencia masculina. Su historia personal y su talento para inmortalizar las emociones han hecho de estos cuadros obras notables, muy cargadas de simbolismo.

Miguel Ángel: Arte y tecnología

El Museo Nacional de Arte de Dinamarca en Copenhague albergará, del 29 de marzo al 31 de agosto, la mayor exposición dedicada a Miguel Ángel jamás realizada en el país.

La muestra incluirá esculturas de yeso, modelos de arcilla, dibujos y, como novedad, diez reproducciones en 3D de obras icónicas del artista, creadas en colaboración con la Fundación Factum de Madrid.

Michelangelo Buonarroti por Daniele da Volterra (Daniele Ricciarelli)

Entre las piezas reproducidas se encuentran el Cupido, los santos del altar Piccolomini en Siena y el Genio de la Victoria del Palazzo Vecchio en Florencia. Según el curador Matthias Wivel, esta innovadora aproximación plantea interrogantes sobre la autenticidad y la ética curatorial, pero también permite una interacción más cercana con obras que, de otro modo, serían inaccesibles.

Van Gogh: los retratos de la familia Roulin

El Museum of Fine Arts de Boston dedicará del 30 de marzo al 7 de septiembre una exposición a los retratos que el gran post impresionista neerlandés realizó de la familia Roulin durante su estancia en Arlés, Francia, entre 1888 y 1889.

La muestra incluirá cartas entre el artista y el cartero Joseph Roulin, así como también una exploración de su enfoque en la pintura de retratos. El conjunto de retratos incluye a Joseph, su mujer Augustine y sus tres hijos: Armand, Camille y Marcelle.

En "La Berceuse" (1889) retrata a Augustine Roulin

Abril

Ruth Asawa: Retrospectiva

Desde el 5 y hasta el 2 de septiembre, el Museo de Arte Moderno de San Francisco reunirá la retrospectiva más completa hasta la fecha de la artista japonesa-estadounidense, con una exposición que incluirá 300 obras que abarcan desde su tiempo en un campo de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial hasta su carrera como educadora y activista en la ciudad.

David Hockney - Recuerda que no pueden cancelar la primavera

La mayor exposición retrospectiva jamás dedicada al artista británico se desarrollará a partir del 9 y hasta el 1 de septiembre en la parisina Fondation Louis Vuitton.

David Hockney (AFP)

Con más de 400 obras que abarcan siete décadas (de 1955 a 2025), esta fastuosa exposición explora el jardín creativo de un artista icónico que cultiva el arte como terreno fértil para la innovación.

Rachel Ruysch: La naturaleza convertida en arte

La pintora neerlandesa, pionera en el género del bodegón floral, será objeto de su primera exposición monográfica en Estados Unidos, con una expo co-organizada por el Museo de Arte de Toledo, la Alte Pinakothek de Múnich y el Museo de Bellas Artes de Boston, que alojará el evento desde el 13 de abril al 27 de julio.

Rachel Ruysch, pionera en el género del bodegón floral

Ruysch (1664-1750), una de las artistas más innovadoras de su tiempo, transformó el género del bodegón al introducir composiciones tridimensionales y juegos de luz y sombra que rompieron con las convenciones de su época. Según Robert Schindler, curador de la exposición en Toledo, “la obra de Ruysch refleja un profundo interés por la botánica y la zoología, incorporando especies de Asia, Sudáfrica y América en sus pinturas”.

Matisse y Marguerite: la mirada de un padre

Del 4 al 24 de agosto, en el Museo de Arte Moderno de París se profundizará en la relación artística y personal entre Henri Matisse, uno de los maestros del arte moderno, y su hija mayor, Marguerite Duthuit-Matisse, con más de 110 obras -pinturas, dibujos, grabados, esculturas y cerámicas-, en una retrospectiva que explorará el vínculo íntimo entre el artista y su modelo, al tiempo que revela obras que rara vez, o nunca, se han expuesto en Francia.

"Retrato de Marguerite durmiento" (1920) por Henri Matisse

La exposición del MAM recorre cronológicamente las etapas clave de esta colaboración entre padre e hija. Marguerite, una musa constante e inspiradora, estuvo en el corazón de muchas de las principales creaciones de Matisse, desde sus primeros bocetos de infancia hasta sus retratos pintados durante la Segunda Guerra Mundial.

Mayo

Hilma af Klint: Lo que hay detrás de las flores

Desde el 11 hasta el 27 de septiembre, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York revelará al público una faceta poco conocida de la obra de la artista Hilma af Klint, quien es reconocida por su enfoque pionero en el arte abstracto.

La exposición titulada presentará, por primera vez, la serie completa de dibujos botánicos conocida como Nature Studies; una colección, compuesta por 46 obras, que fue adquirida recientemente por el MoMA, donde combina observaciones científicas con un enfoque abstracto característico de la sueca.

Hilma Af Klimt

De acuerdo con el MoMA, las piezas fueron creadas durante las estaciones de primavera y verano de los años 1919 y 1920, y en ellas logró una fusión única de las formas y patrones de la flora. Además, la muestra buscará destacar cómo la artista utilizó estas representaciones para reflexionar sobre la relación entre la naturaleza y la condición humana, un tema recurrente en su obra.

Rubens y los artistas del Barroco flamenco

Del 29 de mayo al 21 de septiembre, el espacio catalán Caixaforum exhibirá obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo del Prado, que muestran la creatividad inigualable de Pedro Pablo Rubens, su influencia y la renovación estética que promovió en diálogo con obras de artistas como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.

"El juicio de Paris" (1638), de Pedro Pablo Rubens (Museo del Prado)

Las casi sesenta piezas de esta exposición, incluyendo El nacimiento de Apolo y Diana, La muerte de Séneca y La Inmaculada Concepción, revelan la carga intelectual y el estilo distintivo de Rubens y sus coetáneos flamencos, y se divide en siete ámbitos: Pasiones divinas, Imagen y contrarreforma, La creación arrebatada, Mecenazgo y coleccionismo, Arte y propaganda, Rostros y personalidades y, por último, Dentro y fuera y Naturaleza muerta, naturaleza viva.

Junio

Art Brut: En la intimidad de una colección

El Grand Palais, entre 6 de junio y el 21 de septiembre, propone un viaje al corazón de las obras de la donación Bruno Decharme al Centro Pompidou, en un recorrido por más de 300 obras a menudo realizadas fuera de los circuitos artísticos tradicionales.

"Hércules y Onfalia", de Artemisia Gentisleschi durante el proceso de restauración (Museo Getty)

Artemisia Gentileschi: Rescatando una obra maestra

El Getty Center de Los Ángeles, EE.UU., exhibirá del 10 de junio al 14 de septiembre la obra Hércules y Ónfale de Artemisia Gentileschi, restaurada tras su hallazgo en Beirut en 2020. La muestra destacará el periodo napolitano de la artista y su enfoque en personajes femeninos fuertes.

Cezanne en Jas de Bouffan

El Museo Granet de Aix-en-Provence propone la exposición internacional desde el 28 de hasta el 12 de octubre, que gira en torno a la casa del artista, el laboratorio artístico donde experimentó con su obra durante casi 40 años. La extraordinaria selección de la retrospectiva, compuesta por un centenar de pinturas, dibujos y acuarelas, invita a sumergirse en la vida privada del artista y revela su estrecho vínculo con la casa familiar.

"El Jas de Bouffan" (1878), de Paul Cézanne

La exposición propone un recorrido temático por las obras que el artista realizó en la casa familiar de Aix-en-Provence entre 1860 y 1899, en las que se presentan sus temas favoritos: Paisajes provenzales, autorretratos, los famosos bañistas y bodegones al óleo y a la acuarela.

Septiembre

Sargent - los años parisinos (1874-1884)

Una visión única de los primeros años en París de John Singer Sargent, con más de 90 obras, algunas de ellas inéditas en Francia, la exposición explora la meteórica carrera de uno de los pintores estadounidenses con más talento de su época, entre 23 de septiembre y el 11 de enero de 2026, en el museo de Orsay.

"Madame x", de John Singer Sargent se expone en Francia por primera vez desde 1884

La expo cubre una década clave en su carrera, marcada por su aprendizaje con Carolus-Duran, sus primeros éxitos y la influencia de la escena artística parisina. Entre las obras clave expuestas se encuentran El Dr. Pozzi en casa (1881) y Las hijas de Edward Darley Boit (1882), mientras que un espacio está dedicado al famoso escándalo de Madame X (1884), un atrevido retrato de Virginie Gautreau que provocó un escándalo en el Salón de París por su provocadora modernidad. Este cuadro, cedido por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, se expone en Francia por primera vez desde 1884.

Fra Angelico: Un viaje al Renacimiento

El Palazzo Strozzi y el Museo de San Marco, dos de los espacios culturales más emblemáticos de Florencia, serán los anfitriones de una exposición sin precedentes dedicada al maestro renacentista Fra Angelico, en un evento, que se llevará a cabo entre el 26 de septiembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, y que marcará la primera gran muestra en Italia sobre el artista en más de 70 años.

Fra Angelico

La exposición reunirá obras que han permanecido separadas durante siglos, junto con piezas de otros destacados artistas de la época, como Masaccio, Filippo Lippi y Lorenzo Ghiberti.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una perspectiva completa sobre el proceso creativo de Fra Angelico, desde su manejo de la perspectiva hasta su capacidad para transmitir emociones a través de la pintura.

Fra Angelico, cuyo verdadero nombre era Guido di Pietro, es reconocido como uno de los pioneros del Renacimiento italiano. Su obra se caracteriza por un estilo que combina la innovación técnica con una profunda espiritualidad, elementos que influyeron en generaciones posteriores de artistas.

Octubre

Centenario de la Exposición Internacional de Artes Decorativas de 1925

Un siglo después de la célebre exposición, el Museo de Artes Decorativas de París rinde homenaje a este acontecimiento seminal que marcó la historia del diseño y el estilo Art Déco. A partir del 21 de octubre, el MAD invita a descubrir la riqueza de sus colecciones permanentes, totalmente renovadas para la ocasión. Entre los tesoros expuestos se encuentran muebles de maderas preciosas, piezas de piel de zapa, lacas y joyas de artistas como Jacques-Émile Ruhlmann, André Groult y Pierre Chareau.