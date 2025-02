Bill Gates revisa el pasado y descubre verdades inesperadas en su autobiografía

Bill Gates exhibe un ejemplar de la primera parte de su autobiografía "Source Code" (Instagram/Bill Gates)

Source Code, el primero de tres volúmenes de memorias planeados por Bill Gates, podría terminar siendo el más personal de todos: mientras que los próximos libros estarán dedicados a su carrera en la tecnología y la filantropía, este tiene espacio para divagar sobre la infancia, en su mayoría privilegiada, del cofundador de Microsoft en el Seattle de los años 60. Gates reflexiona sobre sus primeros enfrentamientos con sus padres —a los 9 años, escribe: *”Me convertí en adulto de la noche a la mañana: un adulto argumentativo, intelectualmente contundente y a veces no muy agradable” y sobre las amistades en la preparatoria que dieron origen a la famosa compañía tecnológica.

—Sus libros anteriores parecían una extensión natural de tu trabajo filantrópico, pero unas memorias tienen un propósito muy distinto. ¿Qué esperaba lograr con ellas?

—Hace apenas 18 meses decidimos dividirlas en varias partes. Eso realmente me permitió hablar sobre mis padres, mis relaciones y la increíble suerte que tuve. Al final de este libro, veo el milagro de la Ley de Moore haciendo que la computación sea casi gratuita. Veo que habrá una computadora personal, como Paul Allen y yo decíamos, en cada escritorio y en cada hogar. Aquí estoy yo, a una edad joven, con la mente abierta, y Paul y yo pensamos que algo milagroso va a suceder, algo que otros no ven, y queremos estar al frente de ello. Entonces, hay que preguntarse: ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo terminamos los dos en esa posición increíble? Todo se remonta a mi estilo de aprendizaje y a cómo mis padres manejaron mi exceso de energía, enviándome a la escuela de Lakeside, donde había una computadora.

No suelo mirar hacia atrás, pero debo decir que esto ha sido bastante gratificante. Curiosamente, la única vez que he mirado hacia el pasado es cuando me preparo para un juicio, donde tienes que recordar: “¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo pasó esto?” Y, bueno, me he vuelto bastante bueno en eso. Pero esto es toda mi vida.

El anuncio de Bill Gates sobre la publicación de libro autobiográfico

—Durante el proceso de investigación de su propia historia, ¿hubo algo que lo sorprendiera al comparar los registros con sus propios recuerdos?

—Creo que tengo muy buena memoria y trato de no engañarme. Pero recordaba haber sacado puras A en noveno grado. Hubo dos años en la escuela en los que intenté actuar como si no me importara, así que los profesores pensaban que era tonto, y eso me irritaba mucho. Entonces, en noveno grado, decidí deshacerme de esa reputación. Pero cuando Rob Guth, quien hizo toda la investigación y me ayudó a armar esto, me mostró mi boleta de calificaciones de noveno grado, pensé: ”¡No, eso está mal! ¡Esas son noticias falsas!” [En Source Code, Gates escribe que su expediente incluía “una mezcla de A y B (incluyendo una en biología)”].

Así que hubo algunas cosas como esa. Hablar sobre el libro con mis hermanas, quienes han sido muy amables con todo esto, ha sido esclarecedor. Mi admiración por mis padres ha crecido. Me permitieron vivir muchas experiencias: obtener miles de horas de exposición al software, ir de excursión, ir a Washington D.C., donde fui asistente en el Congreso durante el verano de la elección McGovern-Nixon en el ‘72. No estábamos muy supervisados, vivíamos en una pensión a unas cuatro cuadras del Congreso.

—Me llamó la atención su descripción de ese verano y el hecho de que se dejó llevar por la política, hasta el punto de considerar entrar en el gobierno. ¿Qué lo llevó a pensar en esa posibilidad?

—Bueno, la idea de que la dirección de la investigación, la supervisión de la economía y el increíble poder del Congreso eran clave. Además, el hecho de que EE.UU. ha sido, en términos generales, un país bien gobernado durante cientos de años.

Mi padre tenía amigos como Dan Evans, quien fue gobernador tres veces; de hecho, cuando fui asistente en Olympia, viví en la mansión del gobernador. También estaba Brock Adams, congresista, senador y miembro del gabinete. Fue bajo su patrocinio que fui asistente en el Congreso. Muchos de los otros asistentes fueron seleccionados por mérito, pero yo fui elegido porque mis padres eran buenos amigos de Brock Adams, y supongo que hice un buen trabajo pegando estampillas.

Fue un grupo increíble de jóvenes, todos fascinados por la política, en una elección donde [George] McGovern tenía pocas esperanzas. Incluso entre los asistentes demócratas, yo era de los pocos que lo apoyaba. Recuerdo que cuando en una rueda de prensa se reveló que el compañero de fórmula de McGovern, Thomas Eagleton, había recibido terapia electroconvulsiva, McGovern dijo literalmente: ”Lo apoyo al 1,000%”. Y el congresista que estaba a mi lado comentó: ”Sí, hasta que encuentre a alguien más para reemplazarlo”. Y pensé: ”Eso significa que esos pins de campaña serán artículos de colección”. Hice miles de dólares, lo que para un niño parecía muchísimo. Llevamos a todos a cenar el resto del verano.

Bill Gates en la adolescencia, parte de su vida contada en la primera parte de "Source Code"

—Menciona en el epílogo que si hubiera crecido hoy, probablemente le habrían diagnosticado dentro del espectro autista. ¿Por qué decidió incluirlo ahí y no en otro capítulo?

—Bueno, la palabra “autismo” o “TDAH” no se usaba cuando yo era niño. Pero, si analizas mi comportamiento retrospectivamente, incluso hoy tengo este balanceo que es una forma de autoestimulación, algo característico de las personas en el espectro.

En la escuela primaria, cuando entregaba un informe de 200 páginas sobre Delaware mientras todos los demás hacían cinco, me sentía un poco avergonzado. “¿Por qué me obsesioné tanto con eso?”

Mis habilidades sociales se desarrollaron lentamente, aunque mi capacidad para relacionarme con adultos llegó antes, porque mi madre me empujaba a hablar con la gente, lo que me benefició mucho.

Pensé que sería extraño ponerlo en la cronología, porque mis padres no lo veían con esos términos. Solo sabían que su hijo era un poco diferente, tanto de manera positiva como impredecible. Pero creo que para las personas que reciben ese diagnóstico hoy, es importante saber que, si pueden canalizar esas habilidades, pueden convertirlas en una gran fortaleza.

—¿Ese nuevo marco ha cambiado la forma en que ve su infancia o cómo interactúa hoy?

—Explica un poco mis preferencias. Incluso ahora, cuando digo: ”Dame ese libro de 500 páginas y desapareceré para leerlo”, la gente responde: ”Eso es raro, ¿por qué haces eso?”.

Cuando contratas grandes desarrolladores de software, muchos de ellos tienen estas mismas características. Decidir cuáles eran tan antisociales que afectaban al equipo y cuáles eran tan buenos que valía la pena hacer ajustes para ellos fueron decisiones difíciles.

"La palabra 'autismo' no se usaba cuando yo era niño", cuenta Bill Gates en esta entrevista

—También habla sobre comprar un Porsche usado en sus 20s y lo autoconsciente que era al respecto. ¿Por qué?

—Bueno, no me he privado de placeres que puedo pagar. Me da un poco de vergüenza tener varias casas y volar en un jet privado. Warren [Buffett] es mucho mejor que yo en ese aspecto.

Cuando era estudiante en Lakeside, algunos compañeros tenían Porsches. Siempre los envidié un poco. Así que fue gracioso cuando finalmente pude comprarme uno, aunque fuera usado.

—¿Hubo partes difíciles de escribir?

—Cuando hablábamos de momentos difíciles con mis padres, en los primeros borradores parecía que siempre estábamos en guerra. Hubo un punto en el que pensé: ”No creo que podamos lograrlo con este nivel de intimidad”. Pero después de muchas ediciones, logramos que se sintiera como una historia real. Seis meses atrás, tuve una versión en la que dije: ”Sí, esto va a funcionar”.

