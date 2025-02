Los Premios Goya prometen emoción, estrellas y sorpresas en la gran noche del cine español

Los premios Goya del cine español se entregan este sábado 8 de febrero en Málaga, con transmisión de Televisión Española Internacional

Una historia sobre la lucha social de una barriada obrera en la Barcelona de los años 60, la de una policía infiltrada en un grupo armado, el retrato de una familia en horas bajas y dos historias de temática musical aspiran a alzarse el sábado con el premio más cotizado del cine español: el Goya a la mejor película.

El 47, de Marcel Barrena, que sigue las vicisitudes que pasaron los migrantes del sur de España que se asentaron a las afueras de Barcelona a través de la figura de Manolo Vital, un conductor de autobús de la línea 47, parte con una ligera ventaja en la 39na edición de los premios de la Academia de Cine de España. El film acumula 14 nominaciones, una más que su principal rival, La infiltrada, el thriller de Arantxa Echevarría replica la historia de una policía que se adentró en el ahora extinto grupo armado separatista vasco ETA hasta la desarticulación de uno de sus comandos.

Casa en llamas (“Casa en flames”), en la que Dani de la Orden retrata a una familia que se reúne para una venta que cambiará su rumbo, suma ocho nominaciones. Con las mismas opciones cuenta La estrella azul”, una película de Javier Macipe acerca de un conocido rockero español que viaja a Argentina para reencontrarse con su vocación. Segundo premio, en la que Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez recrean el universo creativo del grupo de música Los Planetas completa la selección.

Tilda Swinton y Julianne Moore en una escena de "La habitación de al lado", primera película hablada en inglés de Pedro Almodóvar

En una de las ediciones más abiertas de los últimos años, algunas ausencias en la categoría de mejor largometraje se compensan en la que premia a la mejor dirección, donde además de Echevarría y la dupla Lacuesta-Rodríguez, se cuelan Pedro Almodóvar –que cosechó 10 nominaciones con su primer largometraje en inglés, The Room Next Door (“La habitación de al lado”)--, Paula Ortiz por La virgen roja, así como Aitor Arregui y Jon Garaño, por Marco.

Los Goya se celebrarán este año en la cultural e histórica Granada. Su transmisión en vivo se podrá ver en América latina a través de la señal internacional de la cadena pública Televisión Española a partir de las 10 de la noche hora española (las 18 hs. de Argentina; las 14 de Colombia y las 13 hs. de México).

Uno de los duelos que más expectación ha generado es el que mantendrán el actor Eduard Fernández de Marco, quien intenta alzarse con su cuarto Goya, con Alberto San Juan de Casa en llamas, que suma dos. Fernández busca hacerse pasar por un sobreviviente de un campo de concentración nazi en el filme y protagonizó otra de las películas más destacadas del año, El 47. Compite también con Alfredo Castro (Polvo serán), Urko Olazábal (Soy Nevenka) y Vito Sáiz (Volveréis).

Eduard Fernández como Enric Marco, “el deportado que nunca existió”: un impostor que llegó a presidir la Asociación Española de Víctimas del Holocausto

Carolina Yuste, que se pone en la piel de Aranzazu Berradre Marín, el seudónimo bajo el que se esconde la policía protagonista de La infiltrada, optará a su segundo Goya como mejor actriz. Se medirá con Patricia López Arnáiz (Los destellos), Emma Vilarasau (Casa en llamas) y dos superestrellas de Hollywood que debutan en el cine español: Julianne Moore y Tilda Swinton de La habitación de al lado.

También habrá notables ausencias. No se espera la asistencia de Karla Sofía Gascón, la segunda española que busca a un Oscar a mejor actriz después de Penélope Cruz y la primera mujer trans que logra la nominación, protagonista del narcomusical francés ambientado en México Emilia Pérez. Este año los Goya optaron por nominar a Le Comte de Monte-Cristo (Francia), Flow (Letonia), La chimera (Italia) y The Zone of Interest (Reino Unido).

Ainda Estou Aqui (“Aún estoy aquí”), la película en la que Walter Salles retrata la lucha de Eunice Paiva para sacar adelante a su familia tras la desaparición de su esposo, un excongresista brasileño, durante la dictadura militar, parte como la favorita absoluta en la categoría de “mejor película iberoamericana”. Además, como aval, cuenta con tres nominaciones para los Oscar –mejor película, mejor película internacional y mejor actriz para Fernanda Torres.

Nahuel Pérez Biscayart en "El Jockey". La película de Luis Ortega compite en la categoría "mejor película iberoamericana"

Compite con Agárrame fuerte (Uruguay), un film de Ana Guevara y Leticia Jorge; El jockey (Argentina), de Luis Ortega; El lugar de la otra”, de Maite Alberdi (Chile), y Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica).

Tras casi 40 años de carrera, la actriz Aitana Sánchez-Gijón será agasajada con el Goya de Honor por su destacada trayectoria en teatro y televisión. Sánchez-Gijón fue la primera presidenta de la Academia de Cine, pero sólo atesoraba una nominación como actriz de reparto por Madres paralelas.

Richard Gere será el primer actor masculino en levantar el Goya Internacional, que en sus tres primeras ediciones recayó en Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver.

Las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling, presentadoras de los Premios Goya 2025

La Academia premiará al actor y productor estadounidense –que reside en España desde hace unos meses– “por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico, protagonizando algunas de las películas más icónicas de la historia del cine”, como Días de gloria, Reto al destino y Mujer bonita, entre otras, así como por su compromiso social.

Maribel Verdú y Leonor Watling se convertirán en la primera pareja de actrices que conducen la ceremonia de los Goya en la que cerca de 60 personalidades del cine español, incluyendo Javier Bardem y Antonio Banderas o los directores Alejandro Amenábar y J.A. Bayona –triunfador absoluto de la última edición–, se subirán al escenario para presentar a los ganadores del codiciado “cabezón”, como se le conoce afectuosamente a las estatuillas del Goya.

La gala contará con las actuaciones de Miguel Ríos, Alejandro Sanz, Lola Índigo, la cantaora Estrella Morente y el grupo Amaral, entre otros.

Fuente: AP

[Fotos: Alex Cámara/Europa Press; AP/Paul White; Sony Pictures Classics vía AP; prensa Atresmedia Cine; prensa Caramel Films; Alejandro Martínez Vélez/Europa Press]