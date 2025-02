Juliette Binoche presidirá el jurado del Festival de Cannes

Juliette Binoche presidirá el jurado de la 78° edición del Festival de Cannes, que se realizará en mayo de 2025

El Festival de Cine de Cannes anunció que ha elegido a Juliette Binoche, una de las actrices más populares y prestigiosas de Francia, para presidir el jurado de la 78ª edición que se realizará del 13 al 24 de mayo.

La estrella, de 60 años, protagonista de películas como El paciente inglés, Los amantes del Pont-Neuf Las horas del verano y la trilogía de los “tres colores” (Azul, Blanco y Rojo) de Krzysztof Kieślowski entre otras, sucederá a Greta Gerwig, directora de Barbie, quien fue presidenta del jurado en 2024.

“En 1985, subí las escaleras por primera vez con el entusiasmo y la incertidumbre de una joven actriz”, dijo Binoche en un comunicado, refiriéndose a su primera experiencia en Cannes. “Nunca imaginé regresar 40 años después en este papel honorario como presidenta del jurado. “Soy consciente del privilegio, la responsabilidad y la necesidad absoluta de humildad”, agregó.

Juliette Binoche fue presidenta del jurado internacional del Festival de Berlín, en 2019

La actriz pisó el famoso paseo de la Croisette con Rendez-vous, película de André Téchiné que le permitió ganar el Premio al “Mejor Director” y lanzó al estrellato a una joven Juliette Binoche, que entonces contaba con 21 años. La actriz ha dicho a menudo que “nació en Cannes”.

“Ganadora de los premios más prestigiosos (Oscar, Bafta, César, premios a la mejor actriz en los festivales de Berlín y Venecia...), Juliette Binoche no busca el virtuosismo, prefiere confiar únicamente en la emoción y en la esquiva verdad del momento. Sin duda, la animan, como señaló Louis Malle después de Damage, “su amor por la cámara, su presencia y su intensidad”. La amplitud de sus interpretaciones, por citar sólo las películas dirigidas por Bruno Dumont, de lo puro (Camille Claudel 1915) a lo burlesco (La bahía), ilustran su gusto por la libertad y el valor de desafiarse constantemente a sí misma. Por eso, sin duda, es tan versátil e imprevisible en su arte -sus artes en realidad-, ya que pasa del cine a las series de televisión (The Staircase, The New Look), el teatro (Ivo van Hove), la danza (co-creación con Akram Khan), la música (Alexandre Tharaud) y la pintura”, expresó la dirección del festival.

Juliette Binoche en el papel de Coco Chanel para la serie "The New Look", de Apple TV

El festival también ha elogiado su elección por la facilidad de la actriz en la transmisión de emociones y su ideal de compromiso con las causas sociales. Definen su filmografía como “de primer orden y con una reputación inigualable”. Su elección refleja un interés en la comunidad cinematográfica que espera con interés su visión y papel en uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa.

Binoche es una de las pocas actrices que ha ganado premios en los tres festivales de cine más importantes de Europa, habiendo sido honrada en Cannes, Venecia y Berlín. También está entre el reducido grupo de actores franceses que han ganado un Oscar, llevándose el premio a “Mejor actriz de reparto” en el épico drama bélico de 1996, El paciente inglés.

Juliette Binoche en "El paciente inglés" (Anthony Minghella, 1996)

“Ha inspirado colaboraciones inesperadas y guiones que le son muy queridos. Su viaje instintivo a través de la escena creativa mundial pronto le dio un aura que atrajo a cineastas de una constelación sin fronteras: Michael Haneke (Austria), David Cronenberg y Abel Ferrara (EE. UU.), Olivier Assayas, Leos Carax y Claire Denis (Francia), Amos Gitaï (Israel), Naomi Kawase y Hirokazu Kore-eda (Japón), Krzysztof Kieślowski (Polonia) y Hou Hsiao-hsien (Taiwán)”, expresa el comunicado del festival con la designación.

El festival señaló que es solo la segunda vez en su historia que dos mujeres presiden el jurado consecutivamente. La instancia anterior data de la década de 1960, cuando el ícono del cine italiano Sophia Loren sucedió a Olivia de Havilland, de Lo que el viento se llevó.

Los otros miembros del jurado de Cannes aún necesitan ser seleccionados. El anuncio de los títulos en competición oficial está previsto para mediados de abril.

Crédito: AFP

[Fotos: REUTERS/Stephanie Lecocq/archivo; REUTERS/Hannibal Hanschke; EFE/ Apple TV; prensa Miramax]