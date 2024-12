El estreno de “Cien años de Soledad” conmovió a Cuba, un país que “adora a García Márquez”

Tráiler de la serie "Cien años de soledad", estreno de Netflix el 11 de diciembre de 2024

La proyección de Cien años de soledad en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana significó un hito en el país que “adora a García Márquez”. Los primeros dos capítulos de la esperada serie se presentaron en el marco de una competencia en la que el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura y autor de la celebrada novela, tuvo un papel fundamental. Por muchos años, García Márquez fue parte del jurado en este festival, además de impulsar la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, con sede en La Habana, y presidirla hasta su fallecimiento.

Cuba “es un país que adora a García Márquez, que conoce Cien Años de Soledad a fondo, cada uno tiene su imaginario de cada personaje en esta novela”, dijo la actriz cubana Jaqueline Arenal, que encarna el papel de Leonor, la esposa de Don Apolinar Mosco. “Pensé que llegaría a muy pocas personas” en Cuba, pero el hecho de que estos capítulos sean proyectados “me parece absolutamente emocionante”, añadió Arenal, quien narró que pudo conocer al nobel colombiano gracias a su compatriota, el fallecido cantautor Pablo Milanés.

El tradicional cine-teatro Yara de La Habana, antes del inicio de la proyección de la serie "Cien años de soledad" durante el Festival Internacional de Cine Latinoamericano

Expectativa en las calles de La Habana

Entre un mar de gente frente al icónico cine Yara de La Habana, Sofía Morales, una estudiante de medicina del Valle del Cauca (Colombia), serpenteaba a la gente y preguntaba con ansias cómo conseguir una entrada para ver Cien años de soledad. “O me atrevo a dejar mi imaginación con todo lo que leí en el libro o me atrevo a ver la serie y que me cambie la visión sobre todo lo que escribió García Márquez”, cuenta.

No es la única. Cerca de donde está, detrás de una cerca que divide la calle de la entrada del Yara, Adiel y sus amigos de la universidad tantean el ambiente para intentar colarse. “Nos enteramos después de que era por invitación, pero estamos curioseando”, cuenta.

Minutos después, Morales, contra todo pronóstico, encontró sitio en una butaca con su novio palestino-estadounidense, a quien le quería enseñar la obra de Gabo porque “expresa todo lo que es Colombia: las clases, la gente, pero de otra forma”.

La proyección de los dos primeros capítulos de "Cien años de soledad" en el Festival de Cine de La Habana marcó un hito cultural en Cuba

Eran pasadas las ocho de la noche en la capital cubana y el cine estaba lleno.

En la sala se apagaron las luces y el silencio era total. En ese momento cuando retumbó una frase que hizo que más de uno cortase la solemnidad y aplaudiera, otros, de plano, soltaron lágrimas: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

La novela de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, es una de las obras cumbre de la literatura en español, y su versión cinematográfica era vista como un desafío monumental. La serie, dividida en dos partes de ocho episodios, arranca narrando la historia épica de los Buendía, desde el matrimonio de José Arcadio y Úrsula hasta el nacimiento del legendario Coronel Aureliano Buendía.

Con información de: AFP y EFE

[Fotos: Yamil LAGE / AFP]