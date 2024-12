En medio de apagones y tensiones políticas, comenzó el Festival de Cine de La Habana

Las principales salas de cine de la capital cubana proyectarán durante diez días los 110 filmes en concurso, 89 menos que el año pasado

La comedia argentina Los domingos mueren más personas abrió este jueves la edición 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, cuyo plato fuerte será la primicia mundial de la serie Cien años de soledad producida por Netflix. La competencia, confirmaron sus organizadores, se va a desarrollar tal y como estaba previsto en el programa a pesar del apagón nacional que sufrió el país el miércoles pasado, el tercero en apenas dos meses, y aunque los cortes eléctricos persisten por toda la isla.

Las principales salas de cine de la capital cubana proyectarán durante diez días los 110 filmes en concurso -89 menos que el año pasado- provenientes de 42 países como Cuba, México, Venezuela, Argentina y España, entre otros. Títulos como Ella se queda (México), Fenómenos naturales (Cuba, Argentina y Francia) o Los capítulos perdidos (Venezuela) forman parte de la selección dentro de los largometrajes de ficción.

El plato fuerte del festival será la primicia mundial de la serie "Cien años de soledad" producida por Netflix

En el apartado de documentales destacan A queda do céu (‘La caída del cielo’, Brasil), Futuro (Cuba), Your own boss (‘Tu propio jefe’; Estados Unidos y España) y Reas (Argentina, Alemania y Suiza). Argentina, Brasil y México son los países más representados en las categorías de largos y cortos de animación, acorde con la selección oficial que este año incluye un concurso de carteles y la segunda edición del foro dedicado al guionista y director de cine de animación cubano Juan Padrón (1947-2020).

“Cien años de soledad” en Cuba

Este viernes, en calidad de primicia mundial, se proyectan los dos primeros capítulos de la serie Cien Años de Soledad, una adaptación de la obra homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014). La plataforma de video on demand estadounidense Netflix, que no está disponible en la isla caribeña, tiene previsto estrenar a nivel mundial esta miniserie el miércoles 11 de diciembre, por lo que su proyección primero en Cuba es un acontecimiento muy esperado por los espectadores locales.

El Premio Nobel de Literatura (1982) fue una figura muy vinculada a Cuba y a su cine durante años. Entre otras cosas, creó en 1985 la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL), una organización con sede en La Habana con el propósito de “unificar y fomentar” la cinematografía regional. Junto al argentino Fernando Birri y el cubano Julio García Espinosa fundó en 1986 la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños como filial de la FNCL. Ambos proyectos multinacionales contaron con el apoyo del expresidente cubano Fidel Castro (1926-2016), de quien el Gabo era amigo.

La comedia argentina "Los domingos mueren más personas" abrió ayer la edición 45 del festival

Tensiones sin resolver

El Festival de La Habana abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979 concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974). Desde entonces, ha convocado a prestigiosos realizadores cubanos y otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina.

Su última edición se produjo en medio de la tensión entre el sector del cine y el Gobierno cubano. Esta surgió tras la censura al documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pin Vilar, y la emisión de una versión no definitiva de esa cinta en la televisión estatal sin la autorización de su realizador. Esto marcó la aparición de la independiente Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) de la cual forman parte reconocidos cineastas cubanos de renombre internacional como Fernando Pérez.

Películas de 42 países como Cuba, México, Venezuela, Argentina y España entre otros integran la programación del Festival de La Habana

Dicha entidad independiente emitió un comunicado a las puertas de una nueva edición del festival de La Habana criticando “el control y la censura” de una cita que “se encuentra emplazada por la grave fractura que define al cine cubano del presente”. “Un panorama marcado por el continuo éxodo de sus más jóvenes creadores, un cine que recorre el mundo y obtiene premios, pero que rara vez puede apreciarse al interior del país”, indicaron en redes sociales sus representantes.

La ACC denunció que “bajo criterios ideológicos o intereses políticos, muchas películas cubanas son estigmatizadas por las autoridades” y remarcó que existe un “monopolio absoluto sobre la exhibición” de los filmes en el país. “El Festival de Cine de La Habana no es ajeno a esa política de supervisión. Su lista final se define en oficinas ajenas al mismo, donde sujetos anónimos tienen la última palabra”, afirmó la ACC.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Ernesto Mastrascusa]