Desde hoy, los bancos cambian de horario en 108 municipios bonaerenses

La Plata es la ciudad más relevante que modifica su esquema de atención tras el fin de la medida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde este miércoles 25 de marzo, todas las sucursales bancarias de la provincia de Buenos Aires que implementaron el esquema estival, vuelven a abrir sus puertas en el horario tradicional de 10 a 15. El cambio afecta a 108 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, uno de los distritos con mayor densidad poblacional y actividad financiera fuera del Conurbano. Banco Provincia y el resto de las entidades financieras retoman la atención en el rango habitual, luego de finalizar el período de horario reducido que rigió durante los meses de calor.

El régimen especial de atención bancaria en verano, que funcionó desde el 3 de diciembre pasado, buscó proteger a trabajadores y clientes de la exposición a temperaturas elevadas. De acuerdo a la información oficial, la disposición se implementó por un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense y rigió en las localidades del interior que adhirieron formalmente a la resolución. Durante este período, la atención en las sucursales se realizó de 8 a 13.

Según precisaron voceros del Banco Provincia, la vuelta al esquema tradicional de 10 a 15 no altera los turnos previamente asignados, ya que todos los pedidos para el nuevo ciclo fueron otorgados contemplando el rango horario habitual. El banco unifica así la atención en sus 408 sucursales distribuidas en el territorio bonaerense. Este ajuste implica que, desde hoy, tanto clientes como empleados deberán adaptarse a la franja horaria que históricamente caracterizó la actividad bancaria en la provincia.

La medida de horario de verano tuvo vigencia exclusiva en los municipios que formalizaron su adhesión al decreto, con la finalidad de minimizar la exposición al calor intenso. El listado incluye ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata (General Pueyrredón), Tandil, Necochea, Villa Gesell, Junín, Pergamino, Olavarría, Chivilcoy, Campana, Zárate, Mercedes, Azul, entre otras. En total, la normativa alcanzó a 108 jurisdicciones, cuyo detalle fue difundido por las autoridades y entidades financieras.

El esquema de horario especial terminó el 20 de marzo, coincidiendo con el inicio del otoño, aunque el regreso al ciclo tradicional se dispuso a partir del 25 de marzo para todas las entidades adheridas. En ese lapso, hubo días sin actividad bancaria ni atención al público, lo que generó una transición entre ambos regímenes. Las sedes bancarias ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del Conurbano bonaerense no modificaron su horario durante el verano, ya que continuaron operando normalmente de 10 a 15. Por ese motivo, el anuncio impacta principalmente en los establecimientos del interior provincial, con especial énfasis en La Plata.

El decreto que estableció el horario de verano buscó cuidar tanto a los usuarios como al personal bancario en los momentos del día con temperaturas más elevadas. Desde el inicio de diciembre y hasta la tercera semana de marzo, las entidades de los municipios adheridos adelantaron su apertura, de modo que toda la operatoria se concentró en la franja matinal. El objetivo fue reducir la permanencia de las personas en las sucursales durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando se registran los valores térmicos más altos.

Las sucursales de Banco Provincia y otras entidades retoman la atención de 10 a 15 en todo el interior provincial

Banco Provincia informó que, ante el fin de la medida, todos los turnos y gestiones agendadas para fechas posteriores al 25 de marzo fueron asignados considerando la franja horaria de 10 a 15. Así, los usuarios que tramitaron turnos para operaciones presenciales no tendrán que realizar cambios ni reprogramaciones. El banco recordó que la disposición de horario estival solo alcanzó a los distritos que participaron de la resolución gubernamental.

Estos son los 108 municipios que cambiarán de horario bancario:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel de Marina L. Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada

Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate

Las sucursales de Banco Provincia y otras entidades afectadas por la medida informaron que la atención bancaria seguirá realizándose en el horario habitual de 10 a 15 durante el resto del año. El Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no presentan cambios, ya que mantuvieron el mismo régimen durante toda la temporada estival.

El retorno al horario tradicional responde a la finalización de la disposición del Poder Ejecutivo provincial que estableció el cronograma especial de verano. A partir de hoy, la operatoria bancaria en los municipios mencionados vuelve a sincronizarse con el resto del territorio bonaerense, consolidando la franja de atención de cinco horas en la mañana y el mediodía.

El listado oficial de municipios que abandonan el horario de verano incluye localidades de distinta escala y relevancia, lo que implica un impacto distribuido en toda la provincia. Se espera que la normalización facilite la organización de trámites y gestiones tanto para clientes particulares como para empresas y organismos públicos que dependen de los servicios bancarios en el interior bonaerense.