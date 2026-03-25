Desde hoy, los bancos cambian de horario en 108 municipios bonaerenses

Desde este miércoles 25 de marzo, todas las sucursales bancarias de la provincia de Buenos Aires que implementaron el esquema estival, vuelven a abrir sus puertas en el horario tradicional de 10 a 15. El cambio afecta a 108 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, uno de los distritos con mayor densidad poblacional y actividad financiera fuera del Conurbano. Banco Provincia y el resto de las entidades financieras retoman la atención en el rango habitual, luego de finalizar el período de horario reducido que rigió durante los meses de calor.
El régimen especial de atención bancaria en verano, que funcionó desde el 3 de diciembre pasado, buscó proteger a trabajadores y clientes de la exposición a temperaturas elevadas. De acuerdo a la información oficial, la disposición se implementó por un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense y rigió en las localidades del interior que adhirieron formalmente a la resolución. Durante este período, la atención en las sucursales se realizó de 8 a 13.
Según precisaron voceros del Banco Provincia, la vuelta al esquema tradicional de 10 a 15 no altera los turnos previamente asignados, ya que todos los pedidos para el nuevo ciclo fueron otorgados contemplando el rango horario habitual. El banco unifica así la atención en sus 408 sucursales distribuidas en el territorio bonaerense. Este ajuste implica que, desde hoy, tanto clientes como empleados deberán adaptarse a la franja horaria que históricamente caracterizó la actividad bancaria en la provincia.
La medida de horario de verano tuvo vigencia exclusiva en los municipios que formalizaron su adhesión al decreto, con la finalidad de minimizar la exposición al calor intenso. El listado incluye ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata (General Pueyrredón), Tandil, Necochea, Villa Gesell, Junín, Pergamino, Olavarría, Chivilcoy, Campana, Zárate, Mercedes, Azul, entre otras. En total, la normativa alcanzó a 108 jurisdicciones, cuyo detalle fue difundido por las autoridades y entidades financieras.
El esquema de horario especial terminó el 20 de marzo, coincidiendo con el inicio del otoño, aunque el regreso al ciclo tradicional se dispuso a partir del 25 de marzo para todas las entidades adheridas. En ese lapso, hubo días sin actividad bancaria ni atención al público, lo que generó una transición entre ambos regímenes. Las sedes bancarias ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del Conurbano bonaerense no modificaron su horario durante el verano, ya que continuaron operando normalmente de 10 a 15. Por ese motivo, el anuncio impacta principalmente en los establecimientos del interior provincial, con especial énfasis en La Plata.
El decreto que estableció el horario de verano buscó cuidar tanto a los usuarios como al personal bancario en los momentos del día con temperaturas más elevadas. Desde el inicio de diciembre y hasta la tercera semana de marzo, las entidades de los municipios adheridos adelantaron su apertura, de modo que toda la operatoria se concentró en la franja matinal. El objetivo fue reducir la permanencia de las personas en las sucursales durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando se registran los valores térmicos más altos.
Banco Provincia informó que, ante el fin de la medida, todos los turnos y gestiones agendadas para fechas posteriores al 25 de marzo fueron asignados considerando la franja horaria de 10 a 15. Así, los usuarios que tramitaron turnos para operaciones presenciales no tendrán que realizar cambios ni reprogramaciones. El banco recordó que la disposición de horario estival solo alcanzó a los distritos que participaron de la resolución gubernamental.
Estos son los 108 municipios que cambiarán de horario bancario:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel de Marina L. Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada
- Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General Lamadrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
Las sucursales de Banco Provincia y otras entidades afectadas por la medida informaron que la atención bancaria seguirá realizándose en el horario habitual de 10 a 15 durante el resto del año. El Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no presentan cambios, ya que mantuvieron el mismo régimen durante toda la temporada estival.
El retorno al horario tradicional responde a la finalización de la disposición del Poder Ejecutivo provincial que estableció el cronograma especial de verano. A partir de hoy, la operatoria bancaria en los municipios mencionados vuelve a sincronizarse con el resto del territorio bonaerense, consolidando la franja de atención de cinco horas en la mañana y el mediodía.
El listado oficial de municipios que abandonan el horario de verano incluye localidades de distinta escala y relevancia, lo que implica un impacto distribuido en toda la provincia. Se espera que la normalización facilite la organización de trámites y gestiones tanto para clientes particulares como para empresas y organismos públicos que dependen de los servicios bancarios en el interior bonaerense.