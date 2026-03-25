El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

Adrián Suar y Rocío Robles consolidan su vínculo y disfrutan de nuevas experiencias juntos (RS Fotos)

La celebración del cumpleaños número 58 de Adrián Suar tuvo un giro inesperado, alejado de los grandes festejos y rodeado de un clima íntimo. En medio de una etapa de renovación personal y profesional, el productor recibió de su pareja, Rocío Robles, un presente que combinó humor y ternura: una pequeña torta lemon pie con una vela en forma de corazón de color azul. La escena quedó inmortalizada en una imagen que rápidamente circuló en redes sociales y despertó sonrisas entre los seguidores.

El gesto de la periodista no pasó inadvertido. En la fotografía, Suar aparece vestido con remera negra, sentado frente a la torta individual, mientras observa la cámara con una expresión relajada. La caja amarilla abierta, la velita encendida y por detrás una botella de champagne previamente descorchada juntos a las copas realzan la sencillez del momento. Robles acompañó la publicación con la frase “Feliz cumpleañitos” y un emoji de corazón. La combinación de la torta individual y el mensaje escueto generó comentarios entre los usuarios, quienes celebraron la originalidad y el tono cómplice de la pareja.

Este cumpleaños marcó un contraste con otras celebraciones más ostentosas en el ambiente artístico. La elección de un obsequio sencillo y personalizado reflejó una búsqueda de intimidad y complicidad, lejos del bullicio mediático. Para muchos, la imagen se convirtió en símbolo de una relación que, aunque expuesta en redes, conserva rasgos de privacidad y cercanía.

El empresario Adrián Siar celebra su cumpleaños, en una imagen compartida por su pareja, la modelo Rocío Robles, donde se le ve junto a un pequeño pastel con una vela encendida.

La relación entre Adrián Suar y Rocío Robles comenzó de manera discreta, en un contexto profesional. El productor, interesado en el trabajo de Robles, la invitó a presenciar Felicidades, una obra que él mismo dirigía y producía. Luego de la función, compartieron una cena junto a un amigo de la periodista, lo que marcó el inicio de encuentros más frecuentes.

Durante los primeros meses, la pareja optó por mantener el bajo perfil y evitar las declaraciones públicas. El hermetismo alimentó rumores en los medios, hasta que en octubre de 2025 ambos fueron fotografiados juntos en un restaurante del barrio de Palermo. La imagen circuló rápidamente y confirmó la relación ante sus seguidores y la prensa.

El blanqueo oficial llegó en diciembre del mismo año, cuando realizaron un viaje a Italia. Allí, Suar compartió en redes una foto junto a Robles frente al Coliseo Romano. Ese gesto selló públicamente el vínculo, que hasta ese momento se mantenía en un plano más reservado.

El productor y la bailarina disfrutan de días de relax en el destino uruguayo (Video: RSFotos)

En el último tiempo, Suar atravesó una etapa de transformaciones, marcada por el cierre de su histórica productora. Este proceso de reinvención coincidió con una vida personal activa y la consolidación de su relación con Robles. El gesto sencillo de cumpleaños se inscribe en este escenario, donde los grandes eventos dan lugar a celebraciones más íntimas y personales.

El presente los muestra en un equilibrio entre la exposición pública y los espacios privados. La elección de celebrar con una torta pequeña y una única vela resalta ese tránsito hacia lo esencial, dejando en segundo plano la ostentación.

Días antes del cumpleaños, la pareja fue vista en el estadio de Boca. La ocasión coincidió con el partido entre el local y Unión de Santa Fe, donde el xeneize obtuvo la victoria. La presencia de la pareja en uno de los palcos no pasó inadvertida, sobre todo porque fueron recibidos por Juan Román Riquelme, presidente del club.

Rocío Robles y Adrián Suar posan sonrientes para una selfie en las gradas de La Bombonera, mostrando su apoyo al equipo.

El encuentro en el estadio fue registrado en redes sociales y celebrado por seguidores de ambos. Ambos se mostraron distendidos, compartiendo el ambiente futbolero y alentando a su equipo preferido. Para muchos de sus seguidores, la visita a La Bombonera se sumó a la lista de momentos únicos que la pareja comparte públicamente.

La elección del club añadió un matiz especial a la jornada, reforzando la conexión de la pareja con el mundo del fútbol y la cultura popular argentina. Esta salida, junto con el gesto de cumpleaños, ilustra el modo en que Suar y Robles combinan la vida pública con detalles personales que marcan su historia conjunta.