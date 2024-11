El gobierno de Turquía prohibió la película “Queer” por “su contenido provocativo”

Daniel Craig en "Queer", de Luca Guadagnino

La plataforma de streaming MUBI ha cancelado un festival de cine que iba a realizarse en Estambul después de que el gobierno turco prohibió la película inaugural, Queer dirigida por el director italiano Luca Guadagnino y protagonizada por el actor británico Daniel Craig, basada libremente en la novela homónima del escritor beatnik William Burroughs.

Según MUBI, las autoridades turcas prohibieron Queer por temor a que su “contenido provocativo” pudiera “poner en peligro la paz de la sociedad”. El servicio de streaming informó el jueves que la prohibición se produjo tan solo unas horas antes de que el festival comience. “Creemos que esta prohibición es una intervención que restringe el arte y la libertad de expresión”, reza el comunicado de MUBI publicado en su página de Instagram en turco. “Los festivales son espacios vitales donde se celebra el arte y la diversidad cultural, reuniendo a las personas”. La plataforma afirmó que esperaba dar el “ejemplo correcto” sobre el tema de “proteger la libertad de expresión y la expresión artística” cancelando el evento.

Turquía ha prohibido anteriormente películas y eventos que incluían temas relacionados con la comunidad LGBTQ+.

Daniel Craig, izquierda, y Drew Starkey en una escena de la película de Luca Guadagnino, "Queer"

Queer está dirigida por Luca Guadagnino, quien también dirigió la aclamada Call Me By Your Name. Está basada en la novela autobiográfica de William S. Burroughs, el escritor beatnik de la posguerra.

La película está protagonizada por Daniel Craig como un hombre gay solitario de mediana edad en Ciudad de México que se involucra en un apasionado romance con un joven veterano militar interpretado por Drew Starkey, una estrella de la exitosa serie de Netflix Outer Banks.

El guionista Justin Kuritzkes escribió Queer, adaptando una novela que se escribió en los años 50 pero que no se publicó hasta 1985. Es una historia que otros han intentado adaptar a lo largo de los años, incluidos Steve Buscemi y Oren Moverman. “Siempre sentí que Burroughs tenía un rostro muy público, y quería saber cómo era su parte privada”, dijo Daniel Craig, quien habló con algunas personas que lo conocieron. “Creo que en Queer se ve más de eso que en sus otros libros”. Craig conocía a Burroughs y a sus contemporáneos de la era beat, como Ginsberg y Kerouac, pero no los detalles de su estancia en México.

Daniel Craig, Luca Guadagnino y Drew Starkey en la alfombra roja del 81 Festival de Cine de Venecia, donde presentaron "Queer"

Craig habló sobre los desafíos del papel, que incluyó escenas de desnudos y sexo. Su personaje, William Lee, pasa sus días bebiendo tequila en bares sudorosos y sus noches persiguiendo hombres o consumiendo heroína solo. Es una interpretación cruda y reveladora, pero Craig confió en la visión de su director. “Creo que si estaba mal, (Luca) decía algo, pero si estaba bien, simplemente decía, ya sabes, sigamos adelante. Hagámoslo. Vamos. Lo tenemos”, dijo Craig. “Lo que puede ser un poco desconcertante, pero creo que después de un tiempo uno simplemente dice: ‘Estoy en sus manos’”

El filme recibió una ovación de pie de nueve minutos en el Festival de Cine de Venecia en septiembre.

El evento cancelado en Estambul es parte de una gira internacional por varias ciudades que combina proyecciones de películas con otros eventos en vivo para los asistentes. La gira visitó ciudades como Chicago; San Pablo, Buenos Aires y Bogotá, antes de llegar a Estambul, su penúltima parada.

Fuente: The Washington Post

[Foto: REUTERS/ Louisa Gouliamaki y A24 vía AP]